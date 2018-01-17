"Звездные войны" без женщин: реакция актеров на "мужскую" версию эпизода
Один из фанатов "Звездных войн" представил, как могла бы выглядеть "мужская версия" последнего фильма саги, и вырезал из него всех женских персонажей. Реакция актеров не заставила себя ждать.
"Последнего джедая" критики и большинство фанатов особенно хвалили за изображение женских характеров. Некоторым же такая "женственность" последнего эпизода пришлась не по душе.
Анонимный фанат создал "мужскую" фан-версию "Последнего джедая", которая сократилась до 46 минут, и выложил ее в сеть.
"Вступление теперь хотя бы можно смотреть, и оно стало куда лучше без придирок Леи", - пишет фанат, вырезавший 106 минут из фильма.
Актеры на новую версию под названием "Последний джедай: фан-версия без женщин" отреагировали смеющимися до слез эмодзи. "Неженскую" версию пиратским способом распространили в интернете.
Героиня Лоры Дерн - вице-адмирал Эмилин Холдо - полностью вырезана из фильма. А роли Дэйзи Ридли, Кэрри Фишер и Келли Мари Трэн значительно урезаны.
"Теперь Сопротивление борется без внутренних конфликтов, и это смотреть гораздо приятнее", - комментирует фанат.
Фильм не прошел незамеченным съемочной командой.
Его увидели и прокомментировали исполнивший роль Финна Джон Бойега, сыгравший Люка Скайуокера Марк Хэмилл и режиссер Райан Джонсон.
Реакция всех актеров была одинаково эмоциональной:
"Присцилла, в общем-то, отметила все важное, но я добавлю..."
"Согласен. Можно я еще добавлю..."
"Отличная точка зрения. Можно я дам последний комментарий..."
Создатель "мужской версии" составил также список изменений в фильме.
Холдо и Пейдж Тико (сестра Роуз) вообще не появились в фильме, а Лея умерла в первой половине фильма во время схватки.
Путешествия Финна и Роуз на Канто Брайт тоже нет в фильме, битвы Кайло Рена с войсками Сноука показаны лишь единожды, а капитан Фазма оказывается убит одним взрывом Финна.
"Борец за права мужчин", как его назвали некоторые комментаторы, правда, признает, что в его версии есть множество сюжетных дыр и ошибок.