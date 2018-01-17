В Нидерландах выставлен не известный ранее рисунок Ван Гога

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Ранее не известный рисунок Винсента Ван Гога, найденный в частной коллекции, выставлен на обозрение в Нидерландах. Рисунок нашли еще в 2013 году, но до вчерашнего дня эксперты не могли с уверенностью сказать, что рисунок был сделан голландским классиком.

Речь идет о рисунке "Холм Монмартр с каменоломней", сделанном в 1886 году. Около века, как сообщается, он находился в частной коллекции. В 2013 году хозяин принес его в Музей Ван Гога на экспертизу, которая длилась четыре года и пришла к выводу, что рисунок действительно нарисовал ван Гог.

Еще один рисунок того же года, "Холм Монмартр", ранее хранившийся в Музее Ван Гога в Амстердаме, теперь тоже могут признать работой голландского мастера из-за схожего стиля.

Сейчас оба рисунка представлены рядом друг с другом в нидерландском музее Зингер Ларен.

"Такое открытие - всегда большая радость. Это действительно особый случай, такое происходит редко," - прокомментировал находку главный научный сотрудник Музея Ван Гога Тейо Меедендорп.

По мнению Меедендорпа, найденный рисунок характерен для ранней, более формальной манеры Ван Гога, которую он выработал в академии художеств Антверпена, до переезда в Париж.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Выставленный после почти века забвения рисунок (слева) датирован 1886 годом

По мнению экспертов музея, рисунок изначально принадлежал Йоханне Ван Гог - Бонджер, жене брата художника, Теодора. Она присвоила рисунку номер 123 в своей коллекции. В 1917 году, по версии экспертов, она продала рисунок галерее, у которой ее в том же году купили нидерландские родственники анонимного американского коллекционера.

Меедендорп рассказывает, что когда в музее рисунок вынули из рамки, он сам обнаружил на оборотной стороне номер 123, что подкрепило версию о том, что рисунок был сделан Ван Гогом.