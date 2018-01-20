Британский служебный голубь удостоился памятной таблички

Правообладатель иллюстрации Rob Hooper Image caption Послания с континента Мэри доставляла в голубятню своего хозяина Сесила Брюера

Власти английского города Эксетер установили памятную табличку в честь почтового голубя Мэри, доставлявшего секретную почту из Франции в годы Второй Мировой войны.

Во время войны Мэри была трижды серьезно ранена в ходе обстрелов и в результате нападений вражеских соколов.

Птица числилась при британской Национальной голубиной службе.

Послания с континента Мэри доставляла в голубятню своего хозяина Сесила Брюера, расположенную на заднем дворе сапожной мастерской в Эксетере в графстве Девон.

За свою доблестную службу Мэри была награждена медалью Марии Дикин - высшей воинской британской наградой для животных.

Синяя памятная табличка установлена на фасаде дома на Уэст-стрит, некогда принадлежавшего Брюеру.

До Второй мировой войны Сесил Брюер занимался тренировкой почтовых голубей.

Правообладатель иллюстрации PDSA Image caption Мэри похоронена на кладбище домашних животных в Илфорде на востоке Лондона

В 1940 году он передал одну из своих лучших птиц, Мэри, в распоряжение Национальной голубиной службы.

Мэри регулярно переправляли на вражескую территорию. Несмотря на ранения, она всегда успешно справлялась с доставкой секретных депеш.

Хозяин птицы по окончании войны был удостоен звания специального констебля, ему в обязанности вменили контроль за всеми служебными голубями в округе.

Медаль, которой в свое время была удостоена Мэри, учредила в 1943 году основательница британской ветеринарной благотворительной организации PDSA Мария Дикин.

За храбрость и преданность службе медалью Марии Дикин были награждены 70 различных животных, в том числе 33 собаки, 32 голубя, 4 лошади и один кот.