Британский служебный голубь удостоился памятной таблички
Власти английского города Эксетер установили памятную табличку в честь почтового голубя Мэри, доставлявшего секретную почту из Франции в годы Второй Мировой войны.
Во время войны Мэри была трижды серьезно ранена в ходе обстрелов и в результате нападений вражеских соколов.
Птица числилась при британской Национальной голубиной службе.
Послания с континента Мэри доставляла в голубятню своего хозяина Сесила Брюера, расположенную на заднем дворе сапожной мастерской в Эксетере в графстве Девон.
За свою доблестную службу Мэри была награждена медалью Марии Дикин - высшей воинской британской наградой для животных.
Синяя памятная табличка установлена на фасаде дома на Уэст-стрит, некогда принадлежавшего Брюеру.
До Второй мировой войны Сесил Брюер занимался тренировкой почтовых голубей.
В 1940 году он передал одну из своих лучших птиц, Мэри, в распоряжение Национальной голубиной службы.
Мэри регулярно переправляли на вражескую территорию. Несмотря на ранения, она всегда успешно справлялась с доставкой секретных депеш.
Хозяин птицы по окончании войны был удостоен звания специального констебля, ему в обязанности вменили контроль за всеми служебными голубями в округе.
Медаль, которой в свое время была удостоена Мэри, учредила в 1943 году основательница британской ветеринарной благотворительной организации PDSA Мария Дикин.
За храбрость и преданность службе медалью Марии Дикин были награждены 70 различных животных, в том числе 33 собаки, 32 голубя, 4 лошади и один кот.