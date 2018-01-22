1100 евро за четыре стейка: мэр Венеции обещает разобраться

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Четыре стейка и тарелка рыбы обошлись японским туристам в 1100 евро

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро возмущен высокими ценами в ресторанах города - об этом он заявил после того, как четверо японских туристов пожаловались в полицию на счет в 1100 евро за четыре стейка и тарелку жареной рыбы.

В счет, который принесли четырем студентам из Японии в ресторане недалеко от площади Святого Марка, также входили обычная вода и обслуживание.

Три подруги студентов, путешествовавшие вместе с ними, пошли в другой ресторан, но и там им пришлось заплатить 350 евро за три тарелки пасты с морепродуктами, сообщают местные СМИ.

"Мы тщательно разберемся в том, что произошло и узнаем, насколько правомерны эти жалобы", - написал мэр в "Твиттере".

"Если подтвердится, что этот позор действительно имел место, мы сделаем все возможное, чтобы наказать виновных. Мы за справедливость - всегда!" - добавил чиновник.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Площадь Святого Марка - самое популярное у теристов место в Венеции

Жалобы японцев поддержал официальный представитель организации жителей Венеции "Группа 25 апреля" Марко Гаспаринетти.

Итальянские СМИ не называют ресторан, в котором обедали японцы, однако уточняют, что заведением управляет египтянин, а владеет им китаянка.

Гаспаринетти в этой связи жалуется на то, что лишь 1,1% ресторанов вокруг площади Святого Марка принадлежат местным жителям, да и в целом венецианцы владеют лишь половиной заведений, расположенных в исторической части города.

"Группа 25 апреля" намерена опубликовать на "Фейсбуке" советы для туристов, которые должны помочь им избежать подобных случаев, добавил он.