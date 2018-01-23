Китайские рабочие получили зарплату кирпичами

Правообладатель иллюстрации Keren Su/China Span Image caption Условия труда на кирпичном заводе были далеки от идеальных, пишет местная пресса

Рабочим кирпичного завода на юго-востоке Китая, недоплаченная зарплата была выдана кирпичами.

Завод задолжал своим рабочим в общей сложности 90 тыс. юаней (около 14 тыс. долларов).

Как пишет агентство Синьхуа, около 30 рабочих в городе Наньчан в провинции Цзянси, согласились получить 290 тысяч кирпичей вместо полгающихся им 80000 юаней.

Газета "Цзянси жибао" пишет, что все рабочие - мигранты из горных районов провинции Юнань. В их общежитии не было электричества или отопления, и они жили при свечах и жгли дрова.

После того, как их ситуацией заинтересовались местный департамент труда и суды, рабочие согласились, чтобы недоплаченные суммы были возмещены кирпичами.

По сведениям агентства Синьхуа, неназванный работодатель пытается где-то раздобыть недостающие 10 тысяч юаней, которые он все еще должен своим рабочим.

Эта история вызывала бурные дебаты в китайских соцсетях. Многие пользователи микроблога Sina Weibo вопрошают, почему именно мигрантам постоянно задерживают выплату жалованья.

Другие шутят о возникающем пузыре на рынке недвижимости Китая, говоря, что ситуация зашла столь далеко, что теперь даже простые кирпичи могут заменять деньги.

Разногласия между мигрантами и работодателями чаще всего разгораются зимой, в преддверии китайского нового года, который в этом году отмечается 16 февраля.

Всекитайская федерация профсоюзов заявляет, что за последние пять лет ей удалось помочь пяти миллионам рабочих-мигрантов, которым были возвращены недоплаченные зарплаты на общую сумму в 30 млрд юаней (4.5 млрд долларов).