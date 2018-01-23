"Зимняя тоска, уходи": как в российских регионах борются с серостью и депрессией

Правообладатель иллюстрации УФА.РФ Image caption Котельная №27 в столице Башкортостана превратилась в гигантский термометр

Пока в России тянется долгая зима, жители российских регионов пытаются разнообразить серые будни.

Популярные психологические сайты рассказывают о "цветовом голодании" - зимней апатии, связанной с недостатком ярких красок, но в некоторых городах, кажется, придумали, что с этим делать.

Труба обычной котельной №27 в Уфе стала любимицей соцсетей: её не только аккуратно подсветили, но и сделали из неё "градусник", видный с трёх сторон.

Термометр высотой 100 метров оснащён ещё и прожекторами.

Другую тактику выбрали в Перми - там с 2011 года существует проект поддержки местных граффити.

Каждый год улицы мегаполиса пополняются новыми работами из разных регионов.

Забавно, но примерно столько же по времени длится арт-проект в куда меньшем городе - Выксе, что в Нижегородской области.

Там последние семь лет проходит фестиваль ART OVRAG, в наследие после которого остаются многочисленные стрит-арт-работы.

Более того, городская администрация ещё и приглашает мастеров стрит-арта на роспись различных объектов архитектуры. Получается небанально.

Промышленная архитектура в южноуральском Челябинске отличалась суровостью внешнего вида, покуда в 2010 году там не появился цех трубопрокатного завода под названием "Высота 239".

Но, как показывает практика, самый простой способ для городских администраций - перекрасить уже существующие дома. Иногда к этому подходят достаточно радикально, как в подмосковном Раменском.

Возможно, такие цветовые решения не решают проблемы зимней апатии у части горожан, но определённо вносят разнообразие в урбанистический пейзаж.