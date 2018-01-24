Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption К красоте верблюдов на конкурсе строгие требования. Судьи тщательно оценивают формы горбов и пышность губ.

На конкурсе верблюжьей красоты в Саудовской Аравии 12 участников дисквалифицировали из-за применения ботокса.

Конкурс проводится в рамках Фестиваля верблюдов, проходящего под патронатом короля Салмана бин Абдулазиза. В общей сложности в нем принимают участие тысячи верблюдов.

Жюри оценивает положение горбов и общее телосложение животных, а также аккуратность ушей и пышность губ. И некоторые владельцы решили их подкачать, сообщают местные СМИ.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В рамках фестиваля проводят не только конкурс красоты верблюдов, но и веблюжьи бега

Ботокс кололи в губы, носы и даже в челюсти верблюдов, сообщает издание National, цитируя сына одного из крупнейших эмиратских заводчиков Али аль-Мазруи.

"После этого голова животного выглядит крупнее, - объясняет он. - Прямо хочется сказать: "Смотри, какая большая голова - и губы, и нос".

СМИ Саудовской Аравии сообщают, что на фестивале заметили ветеринара, делавшего верблюдам пластику. Животным не только кололи ботокс, но и уменьшали уши.

Фестиваль верблюдов проводится уже второй год и продолжается целый месяц. Помимо конкурса красоты, в рамках фестиваля устраивают верблюжьи гонки и дегустацию верблюжьего молока. Общий призовой фонд конкурсов - 57 млн долларов.

Чиновники Саудовской Аравии относятся к фестивалю очень серьезно.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Верблюдов называют символом Саудовской Аравии

"Раньше мы берегли верблюдов по необходимости, теперь - для досуга", - говорит главный судья конкурса Фавзан аль-Мади, называя этих животных символом Саудовской Аравии.

Впервые конкурс верблюжьей красоты провели в 2000 году. В прошлом году его решили переместить из отдаленного уголка пустыни и проводить рядом со столицей - к северу от Эр-Рияда - в рамках королевского фестиваля.