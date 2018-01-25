Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В русскоязычном сегменте интернета американская кошка тоже очень популярна, ее называют то грустной, то сердитой, то мрачной, то хмурой, а иногда и просто Грампи Кэт

Кошка, прославившаяся в интернете благодаря своему необычайно угрюмому виду, получила 710 тысяч долларов США по делу об авторском праве в федеральном суде штата Калифорния.

Компания Grumpy Cat Limited подала в суд на владельцев американской кофейной компании Grenade за нарушение договора об использовании изображения хмурой кошки.

Компания имела право использовать образ сердитой кошки для продажи своего напитка "Grumppuccino", но наряду с ним продавала и другие продукты Grumpy.

Кошка, настоящее имя которой Тардар Соус, стала суперпопулярной в 2012 году после того, как ее фотографии появились в интернете.

Фото кошки, первоначально опубликованное на сайте Reddit братом ее владелицы Табаты Бундесен, быстро превратилось в интернет-мем с забавными текстовыми подписями.

В 2013 году компания Grenade Beverage, принадлежащая отцу и сыну Нику и Полю Сэндфордам, заключила сделку на сумму 150 тысяч долларов США по продаже охлажденных кофейных напитков с хмурой кошкой на упаковке.

Но в 2015 году Grumpy Cat Limited подала в суд на производителя за нарушение условий контракта.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сестры Бундсен заработали на своей знаменитой кошке целое состояние

В иске сообщалось, что Grenade Beverage, продавая жареный кофе и футболки Grumppucino, грубо нарушил авторские права и товарные знаки компании, управляющей правами кошки.

Владельцы кофейной сети в ответ заявили, что кошка и ее владельцы не выполняли договор со своей стороны, так как не упоминали их бренд в социальных сетях и на телевидении. Представителям кошки также ставили в вину, что при заключении контракта было обещано, что кошка примет участие в фильме, где также снимутся голливудские актеры Уилл Феррелл и Джек Блэк, но этого не произошло.

Тем не менее суд принял сторону кошки и ее владельцев, предписав выплатить 710 тысяч долларов США за ущерб, нанесенный из-за нарушения авторских прав и товарных знаков, а также один доллар за ущерб, нанесенный нарушением договора.

Courthouse News сообщает, что сама знаменитая кошка на непродолжительное время появилась на судебном заседании, но не присутствовала при вынесении решения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Музее мадам Тюссо в Сан-Франциско есть даже восковое изображение знаменитой кошки, рядом с которым оригинал и позирует

Говорят, что уникальное выражение на морде кошки вызвано кошачьей карликовостью и неправильным прикусом, из-за которого нижняя челюсть выдвинута вперед.

Благодаря этим врожденным генетическим особенностям к шестилетнему возрасту кошка имеет собственную компанию, которая дает права на использование ее уникального образа для производства самых разных товаров от календарей и мягких игрушек до одежды.

Животное, большую часть своей жизни ведущее образ жизни знаменитости, много путешествует по миру, снимаясь в телешоу, а в 2014 году она даже снялась в главной роли в голливудском рождественском фильме.