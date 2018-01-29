Голубая Луна в багровых тонах: полнолуние 31 января будет зрелищным
В ночном небе 30-31 января можно будет наблюдать весьма редкое тройное астрономическое явление: суперлуние в сочетании с полным лунным затмением и "голубой Луной".
В среду 31 января лучше всего все этот феномен смогут наблюдать жители российского Дальнего Востока, Азии и Австралии (вечером в начале восхода Луны) и западного побережья США (в часы перед рассветом).
Для наблюдателей на американском континенте подобное совпадение случится впервые за последние 150 лет.
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По отдельности суперлуние (момент максимального приближения спутника Земли, когда Луна кажется на 30% ярче и на 14% больше в диаметре, чем в апогее), полное затмение, при котором Луна приобретает красноватый оттенок, и "голубая Луна" (второе полнолуние за один календарный месяц) происходят довольно часто, но на один и тот же день при жизни нынешнего поколения еще никогда не выпадали.
Последний раз такое сочетание лунных явлений наблюдалось в конце марта в 1866 году. Правда, в следующий раз суперлуние, затмение с покраснением Луны и двойное полнолуние за один месяц совпадут скорее - 31 декабря 2028 года.
Так какого же цвета будет Луна?
"Голубая Луна" - чисто календарный казус, на самом деле на цвет попадание двух полнолуний на один месяц, конечно же, никак не влияет.
Но так называемая кровавая Луна действительно выглядит красноватой. Этот оттенок появляется в пиковый момент затмения, хотя и не все наблюдатели смогут его увидеть.
Выражение once in a blue moon ("однажды при голубой Луне") в английском языке означает "чрезвычайно редко", хотя на самом деле два полнолуния в один месяц случаются периодически (для этого, как нетрудно догадаться, полнолуние должно попасть на 1 число месяца, в котором 31 день).
На то, какого цвета будет Луна для земного наблюдателя, влияет множество факторов - в первую очередь состав атмосферы и освещенность в месте наблюдения, и, как говорят специалисты, заранее предсказать это в точности невозможно. Интенсивная вулканическая активность способствует тому, что Луна приобретает более багровый оттенок. В этот раз, по их словам, Луна, скорее всего, будет выглядеть оранжево-алмазной.
Остывшие кратеры
Лунное затмение будет транслироваться в прямом эфире, в том числе на сайте НАСА.
Для ученых НАСА готовит также трансляцию с тепловых камер, которые фиксируют инфракрасное излучение с поверхности Луны: когда земная тень начинает закрывать Луну от Солнца, поверхность нашего спутника очень быстро охлаждается.
"Весь лунный ландшафт становится иным, когда мы наблюдаем его во время затмения через инфракрасные камеры, - рассказал британской газете Guardian глава лаборатории атмосферной и космической физики Университета Колорадо Пол Хейн. - В темноте множество хорошо знакомых нам кратеров. Другие объекты не видны, а обычно незаметные области вокруг некоторых кратеров начинают сиять, потому что камни там еще горячие".
Зимнее суперлуние 2018 года - одно из самых ярких. Орбита Луны вокруг Земли слегка вытянута: иногда естественный спутник оказывается ближе к Земле, иногда дальше.
Самая ближняя к Земле точка орбиты - перигей, но для эффекта огромной, поражающей воображение Луны ей необязательно находиться именно в перигее. Достаточно, чтобы она проходила по ближнему к Земле участку орбиты, и это совпало бы с фазой полнолуния.
В среду естественный спутник Земли будет находиться от нас на расстоянии 358 993 км.
На памяти ныне живущего поколения ближе всего Луна подошла к нашей планете во время суперлуния 14 ноября 2016 года.