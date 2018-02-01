Фото: голубое суперлуние в багровых тонах

  • 1 февраля 2018

В ночном небе 31 января жители Земли наблюдали очень редкое тройное астрономическое явление: суперлуние в сочетании с полным лунным затмением и "голубой Луной".

  • Суперлуние в Мадриде Mehdi Amar

    Редкое лунное явление - суперлуние, "голубая луна" и полное лунное затмение, произошедшие одновременно - привлекло внимание многих фотографов по всему миру. Мехди Амар сделал эту фотографию в Мадриде.

  • Суперлуние, штат Индиана Usha Venkat

    Для наблюдателей на американском континенте подобное совпадение трех лунных явлений стало первым за последние 150 лет. Фотограф Уша Венкат запечатлела Луну между флагом США и зданием законодательного собрания штата Индиана.

  • Суперлуние, Сингапур Abdul Rahman Yassin

    Такой багрово-белой увидели Луну жители Сингапура. Фотография Абдура Рахмана Яссина.

  • Суперлуние, Бангкок Reuters

    На то, какого цвета будет Луна для земного наблюдателя, влияет множество факторов - в первую очередь состав атмосферы и освещенность в месте наблюдения. Суперлуние в Бангоке.

  • Суперлуна, Нейпьидо, Мьянма EPA

    По отдельности суперлуние, полное затмение, при котором Луна приобретает красноватый оттенок, и "голубая луна" происходят довольно часто. Суперлуние в багровых оттенках в столице Мьянме.

  • Суперлуние и статуя Свободы EPA

    Зимнее суперлуние 2018 года - одно из самых ярких. Жители Нью-Йорка последний раз такое сочетание трех лунных явлений наблюдали в конце марта 1866 года.

  • Сан-Франциско, Суперлуние AFP/Getty

    Суперлуние, наблюдаемое в центре Сан-Франциско, кажется мистическим явлением.

  • Суперлуна, Джакарта AFP

    Лучше всего Луну было видно на Дальнем Востоке, в Азии и Австралии. Этот снимок сделан в Джакарте.

  • Суперлуние, Анахайм, Калифорния EPA

    Весь лунный ландшафт становится иным, когда мы наблюдаем его во время затмения через инфракрасные камеры, отмечают астрономы. Эта фотография сделана в калифорнийском Анахайме.

  • Суперлуние, Норвегия AFP/getty

    Так выглядела Луна в норвежской провинции Свальбард.

  • Суперлуние, Лондон Getty Images

    Восход Луны у собора Святого Павла в Лондоне.

  • Суперлуние, Йоркшир, Британия PA

    Этот снимок багровой Луны сделал фотограф Данни Лоусон в Йоркшире, Англия.

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