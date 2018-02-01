Фото: голубое суперлуние в багровых тонах
В ночном небе 31 января жители Земли наблюдали очень редкое тройное астрономическое явление: суперлуние в сочетании с полным лунным затмением и "голубой Луной".
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Mehdi Amar
Редкое лунное явление - суперлуние, "голубая луна" и полное лунное затмение, произошедшие одновременно - привлекло внимание многих фотографов по всему миру. Мехди Амар сделал эту фотографию в Мадриде.
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Usha Venkat
Для наблюдателей на американском континенте подобное совпадение трех лунных явлений стало первым за последние 150 лет. Фотограф Уша Венкат запечатлела Луну между флагом США и зданием законодательного собрания штата Индиана.
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Abdul Rahman Yassin
Такой багрово-белой увидели Луну жители Сингапура. Фотография Абдура Рахмана Яссина.
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Reuters
На то, какого цвета будет Луна для земного наблюдателя, влияет множество факторов - в первую очередь состав атмосферы и освещенность в месте наблюдения. Суперлуние в Бангоке.
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EPA
По отдельности суперлуние, полное затмение, при котором Луна приобретает красноватый оттенок, и "голубая луна" происходят довольно часто. Суперлуние в багровых оттенках в столице Мьянме.
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EPA
Зимнее суперлуние 2018 года - одно из самых ярких. Жители Нью-Йорка последний раз такое сочетание трех лунных явлений наблюдали в конце марта 1866 года.
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AFP/Getty
Суперлуние, наблюдаемое в центре Сан-Франциско, кажется мистическим явлением.
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AFP
Лучше всего Луну было видно на Дальнем Востоке, в Азии и Австралии. Этот снимок сделан в Джакарте.
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EPA
Весь лунный ландшафт становится иным, когда мы наблюдаем его во время затмения через инфракрасные камеры, отмечают астрономы. Эта фотография сделана в калифорнийском Анахайме.
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AFP/getty
Так выглядела Луна в норвежской провинции Свальбард.
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Getty Images
Восход Луны у собора Святого Павла в Лондоне.
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PA
Этот снимок багровой Луны сделал фотограф Данни Лоусон в Йоркшире, Англия.
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