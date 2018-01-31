"Не стоит стесняться": почему важно просвещать школьников о менструации?

Правообладатель иллюстрации Alice Smith Image caption Алиса Смит организовала просветительскую кампанию

Британка Алиса Смит организовала кампанию, чтобы добиться введения в школьную программу уроков, рассказывающих школьникам о том, что такое менструация и как легче пережить "критические дни".

Смит, которой сейчас 22 года, с 14 лет страдает эндометриозом - гинекологическим заболеванием, симптомом которого могут быть болезненные и обильные менструации, часто не позволяющие женщине в "критические дни" вести нормальный образ жизни.

"Мы должны положить конец табу по поводу того, что нормально и что не нормально", - говорит Алиса.

Британские власти в настоящее время проводят консультации по вопросу о том, как и чему учить школьников на уроках сексуального образования.

Алиса Смит вспоминает, что ей было неудобно говорить о своих собственных "критических днях", потому что она не знала, нормально ли было то, что происходило с ней.

Эндометриоз, которым страдает одна женщина из 10-ти, может вызывать хронические боли, сильное кровотечение, боли при половом акте и даже депрессию.

"Каждый раз во время менструации мне приходилось ехать в неотложку, где мне давали морфий", - рассказала Алиса Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В 14 лет после операции ей поставили диагноз "эндометриоз", но легче от этого, по ее словам, не стало, поскольку окружающие порой не понимали, в чем дело.

"Мои лучшие друзья знали об этом, но они даже посочувствовать толком не могли, поскольку об этом не принято было говорить", - рассказывает девушка.

"Ужасные месячные"

Восемнадцатилетней Элоизе из Портсмута поставили такой же диагноз только в прошлом году, несмотря на то, что менструации у нее начались в 11 лет.

Она тоже считает, что если бы об этом говорилось более открыто, то ей бы это могло помочь.

"Об этом действительно надо говорить с ранних лет, и надо больше рассказывать об эндометриозе. Мои месячные были ужасны - они были такие обильные, что мне приходилось менять прокладки каждые полчаса", - признается Элоиза.

Правообладатель иллюстрации Eloise Cage Image caption Элоиза считает, что просвещать на предмет месячных необходимо совместно и мальчиков, и девочек

"Я в результате пропустила много школьных дней, потому что боли были сильные, и никто по-настоящему меня не понимал. Мне все говорили, что я это "перерасту", - вспоминает девушка.

По ее мнению, просвещать на предмет месячных необходимо совместно и мальчиков, и девочек.

"Это очень важно, чтобы о состоянии здоровья в критические дни рассказывали мальчикам и девочкам - по этому вопросу не должно быть никакого разделения, - полагает она. - Взять к примеру моего брата: у его сестры эндометриоз, поэтому важно, чтобы он знал как можно больше об этом. Это не только женская проблема".

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Элоиза запустила в интернете петицию, и если она наберет достаточное количество подписей, то это вопрос будет рассматриваться в парламенте.

Представитель министерства образования сказал по этому поводу следующее: "Школы по мере возможности должны идти навстречу девочкам, чтобы облегчить их "критические дни".