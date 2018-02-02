Apple, Amazon и Alphabet: гонка с призом в триллион долларов

Большинство финансовых аналитиков сходятся в том, что первой компанией в США, капитализация которой по итогам года превысит триллион долларов, станет один из трех крупнейших технологических гигантов. Вопрос только в том, какой. Вопрос только в том, какой.

В четверг Apple, Amazon и Alphabet публикуют свои квартальные отчеты, по которым можно определить с высокой долей вероятности, кто из них ближе к заветной черте.

Если судить по финансовым результатам, победителем гонки вплоне может стать онлайн-ритейлер Amazon - его доходы растут, а вместе с ними растет и капитализация.

Amazon

Доходы Amazon за прошлый год выросли на 31% и достигли 177,9 млрд долларов. Чистая прибыль компании за тот же период достигла 3 млрд долларов по сравнению с 2,4 млрд в 2016 году.

Исполнительный директор компании Джефф Безос - на сегодняшний день самый богатый человек в мире. В 2017 году стоимость акций Amazon выросла на бирже на 50%.

По большей части это было вызвано серьезным ростом популярности платформы облачных сервисов и вычислений AWS (Amazon Web Services), а также резким ростом продаж интернет-магазина Amazon в рождественский период.

В портфеле Amazon недавно появился и продуктовый ритейлер Whole Foods. В компании говорят об "увеличении возможностей взаимодействия" - совмещение торговых точек Amazon Tech и Whole Foods может оказаться чрезвычайно прибыльным.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Склад товаров Amazon в Британии

Открытие лишь одного концептуального розничного магазина в прошлом месяце было достаточно для того, чтобы подтолкнуть акции вверх. И наверняка это только начало.

Однако затормозить Amazon может скорость, с которой компания будет тратить деньги. Ожидается, что она потратит более 4 млрд долларов на создание контента для своего стримингового сервиса Prime Video и будет продолжать ожесточенно конкурировать с Netflix.

Amazon также продолжает активно инвестировать в развитие голосовой помощницы по имени Алекса. Компания сообщила, что в разработке технологии, которая по функциональности если не опережает, то уж точно не уступает решениям от Apple и Google, занято более 5 тысяч человек.

Наконец, для того, чтобы быстрее доставлять посылки заказчикам, Amazon также открывает больше центров обработки заказов по всему миру. Все это требует больших затрат, не говоря уже о планируемом строительстве второй штаб-квартиры. Пока, правда, окончательно не решено, где она будет располагаться.

Неудивительно, что Дэвид Ивес из аналитической компании GBH Insight предупредил инвесторов Amazon, что сначала их ждет кратковременный, но все же болезненный период, однако в долгосрочной перспективе последует стабильный рост.

Apple

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Apple делает ставку на свой самый дорогой смартфон - iPhone X

Успех Apple во многом зависит от успеха продаж новейшей и самой дорогой модели смарфона в линейке компании - iPhone X. Если продажи пойдут хорошо - а им нужно пойти очень хорошо - стоимость Apple взлетит до триллиона долларов в кратчайшие сроки.

Поскольку iPhone X стоит в США 999 долларов, ему абсолютно необязательно продаваться в рекордных количествах, чтобы принести компании рекордные прибыли. Его успех и без того сможет убедить инвесторов в том, что Apple по-прежнему находится на передовой инновационных разработок.

В четверг Apple заявила о рекордной выручке в первом квартале 2018 финансового года. Как следует из отчета, выручка выросла на 13% по сравнению с прошлым годом и составила 88,3 млрд долларов. В компании подчеркнули, что получили рекордную выручку от продаж новых айфонов.

"iPhone Х превзошел наши ожидания", - заявили в Apple.

Alphabet

Материнская компания Google сообщила о росте доходов примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Но, как и прежде, доход в основном приносят поисковая реклама и видеохостинг YouTube.

Если Alphabet хочет преодолеть отметку в триллион долларов, ей нужно будет увеличить доход и в других сферах, помимо рекламы.

Следите нужно в первую очередь за техническими устройствами и их успехом на рынке. В прошлом году Google выпустила смартфоны Pixel 2, а для своего виртуального помощника Google Home устроила мощную маркетинговую кампанию. Но сработало ли это?

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Когда дело доходит до техники, Alphabet отстает от Apple. Но инвесторов приободрят любые положительные признаки. Также должен будет расти доход от облачного бизнеса - в этом аналитики единодушны.

Рыночное доминирование Google в сфере искусственного интеллекта может оказаться крайне полезным, учитывая отставание от Amazon в плане облачных сервисов и вычислений.

На данный момент стоимость Apple составляет около 860 млрд долларов, что ближе всего к отметке в 1 триллион. Amazon стоит чуть менее 700 млрд, а Alphabet - около 817 млрд долларов.

Не исключено, что рубеж в триллион долларов перешагнут все три гиганта.