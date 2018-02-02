В Приморье группа животных съела добычу леопарда Валеры
Сотрудники российского национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае в очередной раз запечатлели уникальные кадры из жизни диких животных в естественной среде обитания.
На этот раз так называемая фотоловушка впервые сняла сразу семь видов животных, которые предположительно пришли полакомиться добычей местного леопарда.
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На кадрах с камеры, установленной у вершины одной из гор национального парка, видно, как на одно и то же место периодически подходят разные дикие животные.
Как считают в парке, по крайней мере часть из них привлекла трапеза, которую собирался устроить леопард по кличке Валера, названный в честь советского хоккеиста Валерия Харламова.
Первыми на гору забираются два небольших тигра-подростка, которые, судя по записи, играют. Когда они уходят, на гору забираются пятнистые олени. Затем уже в темноте в кадре появляется сам леопард. Он зевает, потягивается и облизывается.
Сотрудники парка предполагают, что останки пойманного зверя леопард оставил неподалеку, и именно они привлекают других животных. На записи также видны грифы, ворон, куницы и беркут.
"Запечатлеть такое количество животных за один раз - большая редкость. А качество записи позволяет даже услышать дыхание тигра, увидеть испускаемый им пар. Это особая площадка. Отсюда хорошо просматривается долина, что удобно для хищников", - рассказал инженер-исследователь "Земли леопарда" Виктор Сторожук.