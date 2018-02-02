"Устал быть Кастро": история жизни старшего сына Фиделя

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68-летний Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, старший сын Фиделя Кастро, покончил с собой на Кубе. Это произошло через 15 месяцев после смерти его отца, скончавшегося в ноябре 2016 года в возрасте 90 лет.

Фидель Кастро Диас-Баларт получил прозвище "Фиделито" из-за сильного внешнего сходства с отцом.

По официальной версии, в последние месяцы после смерти отца Фидель Кастро Диас-Баларт находился в состоянии тяжелой депрессии и проходил курс лечения в больнице. Незадолго до самоубийства его перевели на амбулаторное лечение.

Кубинские СМИ ничего не сообщали о тяжелом психическом расстройстве, которое было диагностировано у Фиделито. Информация о личной жизни и здоровье членов семьи Кастро почти не обсуждается в СМИ, поэтому почти никто не знал о проблемах со здоровьем у старшего сына Фиделя Кастро.

Фиделито - единственный сын Фиделя Кастро от брака с Миртой Диас-Баларт, дочерью кубинского политика Рафаэля Хосе Диас-Баларта.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Высшее образование Фиделито получил в СССР, где он учился под именем Хосе Рауля Фернандеса

Фиделито родился в 1949 году. Когда ему было пять лет, семья распалась, и вопрос о его воспитании стал предметом ожесточенных споров между Фиделем Кастро и семьей Мирты Диас-Баларт.

В 1995 году Мирта Диас-Баларт забрала сына во Флориду. Фидель Кастро в это время находился в заключении: в 1953 году его приговорили к 15 годам тюрьмы за нападение на военный городок Монкада.

После свержения на Кубе режима Фульхенсио Батисты Кастро вернул сына на родину.

Многие кубинцы старшего поколения помнят, как мальчик, одетый в военную форму оливкового цвета, появился на публике в сопровождении своего отца 8 января 1959, когда он вернулся в Гавану после кубинской революции.

Фиделито приходился племянником нынешнему руководителю Кубы Раулю Кастро и кузеном одному из самых последовательных критиков кубинского режима - бывшему американскому конгрессмену Линкольну Диас-Баларту.

Учеба и работа в СССР

Фиделито, в отличие от других пяти детей Фиделя Кастро, занимал ответственные посты в руководстве Кубы, однако его нельзя назвать политиком. Его больше интересовала наука.

Высшее образование Фиделито получил в СССР, где он учился под именем Хосе Рауля Фернандеса.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт и Пэрис Хилтон во время Международного фестиваля сигар в 2015 году

В 1968 году после обучения на подготовительном факультете в Харькове Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт поступил на физический факультет Воронежского госуниверситета.

В 1970 году он перевелся в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, который с отличием окончил в 1974 году, получив диплом физика-ядерщика.

После окончания университета он еще четыре года был аспирантом в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. В 1978 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию по ядерной физике в Институте атомной энергии им. Курчатова, затем еще год стажировался в этом институте и проходил практику на Нововоронежской АЭС.

Вернувшись на родину, он возглавил комиссию по атомной энергии Кубы и был ее руководителем вплоть до распада СССР в 1992 году, когда кубинская ядерная программа была свернута.

С 1983 по 1992 год Фидель Кастро Диас-Баларт представлял свою страну в МАГАТЭ.

В 1999 году он был назначен на должность помощника министра промышленности Кубы.

Последние годы он был советником по науке в государственном совете и занимал пост вице-президента Академии наук Кубы.

"Устал быть Кастро"

Фидель Кастро Диас-Баларт за время своей карьеры ученого написал около 150 научных статей и более 10 книг. В их числе - "Ядерная энергия: угроза окружающей среде или решение для XXI века?" (2012) и "Наука для инноваций: кубинский опыт" (2016).

В последние годы он также читал лекции по нанонауке.

Во время учебы в Москве он женился на русской девушке Ольге Смирновой, у них родились трое детей: Фидель Антонио Кастро Смирнов, Мирта Мария Кастро Смирова, Хосе Рауль Кастро Смирнов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам бывшего британского посла на Кубе Пола Хара, Фиделито проявлял глубокий интерес к событиям в мире.

После развода с Ольгой Смирновой он был женат на соотечественнице - Марии Виктории Барреро.

По словам бывшего британского посла на Кубе Пола Хара, который сейчас является лектором в Бостонском университете, Фиделито проявлял глубокий интерес к событиям в мире.

"Кажется, он устал от необходимости быть Кастро, а не самим собой", - говорит бывший дипломат.

Джонатан Бенджамин-Альварадо, специалист по Кубе в Университете штата Небраска, вспоминает, что Фиделито оказал ему неоценимую помощь в 1990-х годах при работе над книгой о кубинской ядерной программе.

В 2000 году они снова встретились на конференции в Москве. По словам Бенджамин-Альварадо, тогда Фиделито участвовал в дискуссии с международными экспертами по нераспространению ядерного оружия, дипломатами и журналистами. Ему приходилось говорить на четырех языках, которыми он свободно владел - испанском, английском, русском и французском.

По мнению Бенджамин-Альварадо, должность научного советника для Фиделито была больше церемониальной, поскольку его взгляды на проблему ядерной энергетики расходились с политикой Гаваны.

"Он много писал о необходимости развития в стране возобновляемой энергетики. Но почти все усилия кубинского правительства сводились к поддержанию существующей зависимости от нефтедобычи. Я думаю, что это его очень сильно расстраивало", - говорит ученый.