"Устал быть Кастро": история жизни старшего сына Фиделя
68-летний Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, старший сын Фиделя Кастро, покончил с собой на Кубе. Это произошло через 15 месяцев после смерти его отца, скончавшегося в ноябре 2016 года в возрасте 90 лет.
Фидель Кастро Диас-Баларт получил прозвище "Фиделито" из-за сильного внешнего сходства с отцом.
По официальной версии, в последние месяцы после смерти отца Фидель Кастро Диас-Баларт находился в состоянии тяжелой депрессии и проходил курс лечения в больнице. Незадолго до самоубийства его перевели на амбулаторное лечение.
Кубинские СМИ ничего не сообщали о тяжелом психическом расстройстве, которое было диагностировано у Фиделито. Информация о личной жизни и здоровье членов семьи Кастро почти не обсуждается в СМИ, поэтому почти никто не знал о проблемах со здоровьем у старшего сына Фиделя Кастро.
Фиделито - единственный сын Фиделя Кастро от брака с Миртой Диас-Баларт, дочерью кубинского политика Рафаэля Хосе Диас-Баларта.
Фиделито родился в 1949 году. Когда ему было пять лет, семья распалась, и вопрос о его воспитании стал предметом ожесточенных споров между Фиделем Кастро и семьей Мирты Диас-Баларт.
В 1995 году Мирта Диас-Баларт забрала сына во Флориду. Фидель Кастро в это время находился в заключении: в 1953 году его приговорили к 15 годам тюрьмы за нападение на военный городок Монкада.
После свержения на Кубе режима Фульхенсио Батисты Кастро вернул сына на родину.
Многие кубинцы старшего поколения помнят, как мальчик, одетый в военную форму оливкового цвета, появился на публике в сопровождении своего отца 8 января 1959, когда он вернулся в Гавану после кубинской революции.
Фиделито приходился племянником нынешнему руководителю Кубы Раулю Кастро и кузеном одному из самых последовательных критиков кубинского режима - бывшему американскому конгрессмену Линкольну Диас-Баларту.
Учеба и работа в СССР
Фиделито, в отличие от других пяти детей Фиделя Кастро, занимал ответственные посты в руководстве Кубы, однако его нельзя назвать политиком. Его больше интересовала наука.
Высшее образование Фиделито получил в СССР, где он учился под именем Хосе Рауля Фернандеса.
В 1968 году после обучения на подготовительном факультете в Харькове Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт поступил на физический факультет Воронежского госуниверситета.
В 1970 году он перевелся в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, который с отличием окончил в 1974 году, получив диплом физика-ядерщика.
После окончания университета он еще четыре года был аспирантом в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. В 1978 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию по ядерной физике в Институте атомной энергии им. Курчатова, затем еще год стажировался в этом институте и проходил практику на Нововоронежской АЭС.
Вернувшись на родину, он возглавил комиссию по атомной энергии Кубы и был ее руководителем вплоть до распада СССР в 1992 году, когда кубинская ядерная программа была свернута.
С 1983 по 1992 год Фидель Кастро Диас-Баларт представлял свою страну в МАГАТЭ.
В 1999 году он был назначен на должность помощника министра промышленности Кубы.
Последние годы он был советником по науке в государственном совете и занимал пост вице-президента Академии наук Кубы.
"Устал быть Кастро"
Фидель Кастро Диас-Баларт за время своей карьеры ученого написал около 150 научных статей и более 10 книг. В их числе - "Ядерная энергия: угроза окружающей среде или решение для XXI века?" (2012) и "Наука для инноваций: кубинский опыт" (2016).
В последние годы он также читал лекции по нанонауке.
Во время учебы в Москве он женился на русской девушке Ольге Смирновой, у них родились трое детей: Фидель Антонио Кастро Смирнов, Мирта Мария Кастро Смирова, Хосе Рауль Кастро Смирнов.
После развода с Ольгой Смирновой он был женат на соотечественнице - Марии Виктории Барреро.
По словам бывшего британского посла на Кубе Пола Хара, который сейчас является лектором в Бостонском университете, Фиделито проявлял глубокий интерес к событиям в мире.
"Кажется, он устал от необходимости быть Кастро, а не самим собой", - говорит бывший дипломат.
Джонатан Бенджамин-Альварадо, специалист по Кубе в Университете штата Небраска, вспоминает, что Фиделито оказал ему неоценимую помощь в 1990-х годах при работе над книгой о кубинской ядерной программе.
В 2000 году они снова встретились на конференции в Москве. По словам Бенджамин-Альварадо, тогда Фиделито участвовал в дискуссии с международными экспертами по нераспространению ядерного оружия, дипломатами и журналистами. Ему приходилось говорить на четырех языках, которыми он свободно владел - испанском, английском, русском и французском.
По мнению Бенджамин-Альварадо, должность научного советника для Фиделито была больше церемониальной, поскольку его взгляды на проблему ядерной энергетики расходились с политикой Гаваны.
"Он много писал о необходимости развития в стране возобновляемой энергетики. Но почти все усилия кубинского правительства сводились к поддержанию существующей зависимости от нефтедобычи. Я думаю, что это его очень сильно расстраивало", - говорит ученый.