Бывший парижский бездомный получил звезду "Мишлена"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Алан говорит, что не ожидал такого внимания со стороны "Мишлена" к своей персоне

Бывший парижский бездомный повар-ливанец, открывший недавно ресторан неподалеку от Триумфальной арки, получил престижную мишленовскую звезду кулинарного качества.

Прибыв в Париж из Ливана без копейки и без знания языка, 43-летний Алан Жеам начал свою карьеру с мойщика посуды, ночуя на скамейке в одном из парижских парков.

Стать поваром в Париже ему помог случай, причем несчастный, случившийся с шеф-поваром ресторана, где Алан мыл посуду: когда шеф поранил ножом руку и его пришлось срочно везти в больницу, Алану не оставалось ничего другого, как самому встать к плите - чтобы хоть как-то удовлетворить запросы сидевших в зале посетителей.

Ему удалось впечатлить своей готовкой не только обедающих посетителей, но и владельца ресторана, под конец рабочего дня воскликнувшего: "Да ты умеешь готовить!"

Именно это же знаменует и первая звезда, выданная ресторану Alan Geamm французским "Красным гидом Мишлен", который еще называют "ресторанной библией".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Гранаты - одно из любимых "ливанских" дополнений Жеама в его ресторане Alan Geaam

"Приятный сюрприз"

"Я никогда не думал, что "Мишлен" заинтересуется кем-то вроде меня - самоучкой, спавшим на улице в 19 лет и начавшим свой путь с мойки посуды", - признался он в интервью Франс-пресс.

"Я думал, что этот гид пишет о поварах в крупных, шикарных гостиницах или о тех, кто учился у больших мастеров. Но оказалось все наоборот. Это приятный сюрприз", - сказал Жеам.

Его любовь к кулинарии проявилась еще в детстве, когда он после школы вместо того, чтобы смотреть по телевизору мультфильмф, с восторгом поглощал кулинарные телешоу. Помогла этому и разнообразная гастрономическая культура, в которой он рос - сначала в африканской Либерии, а затем на родине родителей в Бейруте, куда переехала его семья, спасаясь от войны.

Но по-настоящему готовить он начал, проходя службу в ливанской армии, причем настолько успешно, что командир полка сделал его своим личным поваром.

"Я готовлю, чтобы порадовать людей", - сказал Жеам в интервью французскому агентству.

Одним из его любимых блюд на сегодняшний день является эскалоп из фуа-гра, облитый гранатовой патокой, с тарталетками из свеклы и граната, что выдает влияние ливанской кухни на его вкусовые предпочтения.

"Я ел много гранатов в детстве. Делал из них сок, по-разному их готовил, поэтому я люблю дополнять что-то исключительно французское - такое, как фуа-гра - чем-то очень ливанским", - говорит шеф.