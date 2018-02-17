Паб-бросок: пивной марафон длиной в 20 тысяч миль

Правообладатель иллюстрации Alvaro Andres Pinzon Image caption Бен Кумбс проехал три континента, чтобы осуществить свою затею

Задавшийся целью посетить как можно пивных заведений на планете житель Британии проехал на спортивном автомобиле через 21 страну, начав путешествие в самом северном пабе в мире и закончив путь в самом южном.

38-летний житель Плимута в графстве Девон Бен Кумбс преодолел 20 тысяч миль (около 32 тыс километров) от Северного полярного круга до самой южной точки Чили.

Кумбс рассказал, что последний паб на его маршруте оказался ничем не примечательной забегаловкой, но добавил, что для него главное - это само путешествие, а не пункт назначения.

Правообладатель иллюстрации Ben Coombs Image caption Бен путешествовал в своем зеленом кабриолете TVR, которому он дал имя Кермит

Идея совершить такое путешествие посетила его однажды, после того, как он опорожнил очередную пинту в пабе в городе Дартмор.

Приключение началось на норвежском острове Свалбард в заброшенном шахтерском городке Пирамиден, где живут всего четыре человека.

Бен Кумбс отмечает, что найти самое северное питейное заведение было совсем несложно.

"Пирамиден находится меньше чем в 700 милях (примерно 1126 км) от Северного полюса, это самый северный пункт, где живет постоянное гражданское население, и там только один бар".

"Все это население сосредоточено в единственном оставшемся функционирующем здании - в старой гостинце городка, а в нем, как оказалось, по-прежнему работает бар", - продолжает Бен.

Правообладатель иллюстрации Ben Coombs Image caption Самый северный бар в мире находится в гостинице в городке Пирамиден

Чтобы найти самый северный и самый южный пабы, Бен искал информацию о лицензированных заведениях, куда любой человек может зайти с улицы и купить пива.

Хотя бары есть и в Антарктике, они расположены на территории полярных станций, и посторонним туда вход воспрещен, или же у них лет лицензии на продажу алкоголя.

Так что мистер Кумбс стал искать самое южное поселение вне Антарктики, и наткнулся на Пуэрто-Уильямс в Тьерра дель Фуэго, Чили.

Правообладатель иллюстрации Ben Coombs Image caption Бен Кумбс проехал 32 тысячи километров, в том числе и по просторам Калифорнии

Из Пирамидена Кумбс отправился на своем 20-летнем кабриолете TVR Chimaera, по прозвищу "Кермит", по Европе через Саутгемптон, откуда "Кермита" в августе отправили в Нью-Йорк.

Потом Бен Кумбс проехал по США до Калифорнии, а оттуда начал путь в Мексику.

Правообладатель иллюстрации Ben Coombs Image caption В Никарауа авто пришлось немного отремонтировать, и снова - в путь

Он не все время был один в своем двухместном кабриолете: на разных этапах к нему присоединялись друзья.

"Центральная Америка пролетела у нас под колесами, из Панамы в Колумбию мы переправили машину по Дарьенскому ущелью.

"И уже оставалось совсем немного - восемь тысяч миль по Колумбии, Эквадору, Перу, Чили и Аргентине, чтобы добраться до последнего паба на Земле.

Правообладатель иллюстрации Ben Coombs Image caption Самые сложные задачи - пересекать границы и не попасть по камнепад в Колумбии

Правообладатель иллюстрации Ben Coombs Image caption Автомобиль ручной сборки прекрасно справился с длинной дорогой и теперь будет переправлен домой - в Девон

В последнюю точку - Пуэрто-Уильямс, Бен Кумбс прибыл 12 февраля, и нашел там свой самый южный бар.

"Вообще-то, это оказалась какая-то забегаловка, - признается он. - Там внутри была садовая пластмассовая мебель, по телевизору - чилийские народные танцы, а в продаже - только лагер и дешевый виски".

"Наверное, есть более приятные места, куда не лень ехать 20 тысяч миль, но тут суть была в другом. Для меня важнее само путешествие, чем его конечный пункт", - заключает Бен Кумбс.