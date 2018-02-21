В Британии найдены боксерские перчатки времен Римской империи

Правообладатель иллюстрации Vindolanda Trust Image caption По мнению экспертов, кожаным боксерским перчаткам более двух тысяч лет

В графстве Нортумберленд на севере Англии выставили на всеобщее обозрение боксерские перчатки времен Римской империи, найденные во время раскопок возле оборонительного укрепления Вала (или Стены) Адриана.

По мнению экспертов, участвующих в раскопках в Виндоланде - известном римском форте в Британии, - археологическая находка представляет собой "единственный выживший экземпляр со времен Римской империи".

Речь идет о кожаных накладках для кистей рук. Кожаные полоски плотно прилегали к костяшкам пальцев, защищая от увечий. По-видимому, подобные "перчатки" использовались в кулачных боях.

Профессор Эндрю Бирли, директор центра раскопок Vindolanda Trust, не скрывает восхищения "удивительной находкой".

"Волосы встают дыбом"

"Мне уже доводилось наблюдать изображения боксерских перчаток на бронзовых статуях, на картинах или на скульптурах, но увидеть их вживую - это что-то невероятное", - говорит Бирли.

"Все наши находки сближают нас немного с людьми, жившими почти 2 000 лет назад. Но просто волосы встают дыбом при одной мысли, что ты нашел что-то столь же удивительное", - радуется профессор.

Древние кожаные накладки обнаружили еще прошлым летом вместе с письменными табличками, мечами, обувью.

Более крупная по размеру перчатка была сделана из цельного куска кожи и набита натуральным материалом, который мог применяться для амортизации ударов.

Меньшая по размеру перчатка, которая была найдена в "почти идеальном состоянии", была сделана из жесткой кожи. Вероятно, речь идет не об одной паре перчаток.

По имеющимся сведениям, перчатки применялись в тренировочных боях, поскольку в них отсутствуют металлические вставки, используемые в древних боксерских поединках.