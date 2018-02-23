Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рак у Фрая обнаружили в ходе рядового обследования

Британский писатель, телеведущий и ЛГБТ-активист Стивен Фрай рассказал о том, как восстанавливается его здоровье после прошедшей в начале января операции по удалению простаты. Сама операция, в ходе которой Фраю удалили 11 лимфатических узлов, прошла, по его словам, довольно хорошо.

"Они удалили простату. Насколько мне известно, целиком", - говорит Фрай.

По его словам, это была агрессивная форма рака, однако, похоже, он не успел распространиться.

Как рассказывает Фрай, заболевание у него обнаружили в ходе рутинного обследования.

"Я знаю, что это старое клише, но никто не думает, что это произойдет именно с ним, - говорит Фрай. - Я ходил и твердил сам себе: у меня рак. Боже мой, Стивен, ты ведь не из тех, у кого бывает рак".

Он призвал мужчин проходить проверку уровня простатического специфического антигена (ПСА).

"Я, в общем, полагаю, что мне спасло жизнь [хирургическое] вмешательство на ранеей стадии, так что я бы призвал всех мужчин старше определенного возраста проверить ваш уровень ПСА".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фрай неожиданно пропал из поля зрения публики после того, как не появился в качестве ведущего церемонии вручения кинонаград BAFTA

Состояние писателя оценили на 9 из 10 баллов по шкале Глисона. Как объясняет писатель, это значит, что в его случае рак был "достаточно агрессивным".

Сейчас Фрай восстанавливается после операции, о которой ранее не сообщал публике.

"Сейчас я в добром здравии и расположении духа, просто хотел вам об этом рассказать, потому что начинают ходить слухи, - говорит Фрай. - После такого нужно восстановиться, этим я и занимался".

Что такой рак простаты?

Это самый распространенный вид рака среди британских мужчин, отчасти из-за высокого вреднего возраста населения: вероятность развития рака простаты после определенного возраста резко растет.

Каждый год диагнгстируеся 40 тысяч новых случаев рака простаты и около 11 тысяч смертельных исходов заболевания

Симптомы рака простаты могут не проявляться до двух лет.

Самые заметные симптомы - потребность в частом мочеиспускании и слабый напор при нем.

Супруг Фрая Эллиот Спенсер, по словам писателя, оказывал ему всестороннюю поддержку.

"Надеюсь, я проведу на этой планете еще несколько лет, потому что сейчас мне нравится жить, и само то, что я могу так сказать, - замечательно. Не хотелось бы, чтоб все кончилось", - говорит Фрай.

Шестидесятилетний Стивен Фрай на протяжении своей карьеры работал над рядом проектов, ставших культовыми в Британии и за рубежом. Фрай исполнил одну из главных ролей в ставшем сверхпопулярным сериале "Дживз и Вустер" (1990-1993).

С 1992 по 1998 годы Фрай занимал должность ректора Университета Данди. Он автор ряда книг и один из самых востребованных британских киноактёров. Его роль Оскара Уайльда в фильме "Уайльд" признана одним из самых точных изображений ирландского писателя в мировом кинематографе.