Дело Скрипаля в российских СМИ: это предупреждение предателям

Правообладатель иллюстрации Channel One Image caption "Профессия предателя - одна из самых опасных в мире", - приедупреждает ведущий "Первого канала" Кирилл Клейменов

В течение нескольких дней подконтрольные российским властям СМИ молчали об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим ядом, однако в среду вечером молчание было прервано.

Комментарий ведущего программы "Время" на "Первом канале" Кирилла Клейменова был похож на завуалированную угрозу в адрес всякого, кто подумывает о карьере британского шпиона.

"Я [...] не желаю никому смерти. Но исключительно из педагогических целей для всех, кто мечтает о подобной карьере, хотел бы выступить с предостережением", - прокомментировал Клейменов дело об отравлении Скрипаля.

"Профессия предателя - одна из самых опасных в мире. По статистике, намного более опасная, чем наркокурьер. Очень редко те, кто ее избрали, доживали в спокойствии и умиротворении до почтенных седин", - продолжил ведущий "Первого канала".

"Алкоголизм и наркомания, стресс, тяжелое нервное расстройство и депрессия - неизбежные профессиональные заболевания предателя", - предупредил Клейменов.

"Может, климат?"

Телеведущий дал еще один совет "предателям родины" или тем, кто "просто ненавидит свою страну в свободное от работы время".

"В качестве дальнейшей страны проживания не выбирайте Англию", - предостерег он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Российские СМИ обильно намекают на роль расположенной неподалеку от Солсбери военно-химической лаборатории в истории со Скрипалем

"Что-то там не то. Может, климат. Но слишком много в последние годы там странных происшествий с тяжелым исходом - люди вешаются, травятся, разбиваются на вертолетах и выпадают из окон в промышленных масштабах", - иронизирует Клейменов.

Комментарии ведущего программы "Время" выделялись среди остальных новостных выпусков российского телевидения, которые следовали обычной в подобных случаях линии - отрицания обвинений в адрес России в с интонацией показного недоумения.

На НТВ, входящем в холдинг "Газпром-медиа", ведущий заявил, что западные СМИ обвиняют Россию в отравлении Скрипаля, несмотря на отсутствие улик и каких-либо заключений экспертов.

Лондонский корреспондент телеканала Лиза Герсон упомянула о том, что в деле фигурирует военно-химическая лаборатория в Портон-Дауне, отметив, что в лаборатории проводились испытания химического оружия, использовавшегося против немецких солдат в Первую мировую войну.

Правообладатель иллюстрации NEIL HALL Image caption Российские СМИ считают, что их британские коллеги напраcно ищут "российский след" в отравлении

Также Герсон в своем сюжете дает негативную характеристику главы МИД Британии Бориса Джонсона. "За внешний вид и непредсказуемые выходки Джонсона называют младенцем в мужском костюме", - сказала она.

На канале "Россия-1" ведущая программы "Вести" заявила, что власти Британии даже не попытались заручиться поддержкой России в расследовании, однако уже обнаружили "российский след".

"Антироссийская истерия"

Перед тем, как историю с отравлением Скрипаля начали освещать крупные телеканалы, она появилась в газетах, на новостных сайтах, нишевых либеральных СМИ наподобие "Дождя" и "Эха Москвы", а также на канале "Россия-24", который имеет сравнительно небольшую аудиторию.

"Британские СМИ продолжают нагнетать антироссийскую истерию, - говорится в одном из репортажей "России-24". - В своих попытках найти в истории "кремлевский след" опираются не на факты, а исключительно на слухи и домыслы".

Корреспондент радиостанции "Вести FM" в Лондоне Елена Балаева, вышедшая в эфир "России-24", отмечает одну, как она говорит, очень интересную деталь: тот факт, что недалеко от Солсбери находится лаборатория Портон Даун, которую Балаева называет "секретной".

Корреспондентка говорит, что именно там в прошлом разрабатывались токсины, включая нервно-паралитические, а также другое "британское неядерное оружие массового поражения".

Кроме того, новостные сайты часто цитировали заявление фигуранта дела об отравлении офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году Андрея Лугового.

"Англичане страдают фобиями. Если что-то случается с русскими, сразу ищется российский след. Пока в отношении происшедшего со Скрипалем никаких официальных заявлений не было. Но исключать того, что СМИ попытаются раздуть вокруг этого очередной скандал с очередными обвинениями в адрес российских спецслужб, нельзя", - сказал Луговой агентству РИА Новости.

С Луговым, ныне депутатом Госдумы от фракции ЛДПР, побеседовала и русская служба Би-би-си.