Власти Галисии хотят отсудить поместье Франко у его наследников

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не так давно эта бывшая летняя резиденция Франко была выставлена на продажу

Власти галисийской провинции Ла-Корунья на северо-западе Испании пытаются отсудить у наследников Франсиско Франко особняк, который служил испанскому диктатору летней резиденцией.

Власти провинции утверждают, что наследники Франко не имеют права пользоваться награбленным имуществом.

В феврале этого года внуки Франко выставили имение Пасо-де-Мейрас на продажу, и это, судя по всему, переполнило чашу терпения политиков, которые хотели, чтобы это поместье, включающее укрепленный замок и угодья, было открыто для публики.

"Это совершенно скандальный факт, что поместье продолжает оставаться в собственности семьи диктатора", - говорит Нестор Рего, один из 25 активистов из автономного сообщества Галисия, которые в прошлом году силой ворвались на территорию поместья в знак протеста.

Теперь местные лидеры из провинции Ла-Корунья, куда входит деревня Мейрас, объявили о начале юридической и политической тяжбы, нацеленной на то, чтобы лишить семью Франко этого замка, выстроенного в средневековом стиле.

"Есть законные пути, чтобы вернуть Пасо-де-Мейрас в общественное владение", - говорит Горетти Санмартин, вице-президент местного совета Ла-Коруньи, ссылаясь на отчет о статусе особняка, составленный юристами и историками.

Санмартин призвала к достижению согласия в этом вопросе на всех правительственных уровнях и между всеми политическими силами.

В отчете исследуются обстоятельства того, как эта недвижимость была передана в руки Франсиско Франко в бытность того лидером националистов во время гражданской войны в Испании в 1936-39 гг.

Там также представлены, как сказано, доказательства того, что по окончании войны диктатор обманом завладел этим замком через фиктивный договор о купле-продаже.

"Замок, вождь, грабеж"

Согласно официальной документации, составленной при Франко, передача Пасо-де-Мейрас в его пользование была жестом лояльности народа Галисии генералиссимусу, родившемуся в расположенном неподалеку портовом городе Ферроль.

Местные историки, однако, говорят, что члены местного совета Ла-Коруньи и местные предприниматели обязали население отдать часть своего дохода на приобретение этой собственности, а также на расширение угодий и обустройство дворца в соответствии с запросами военного лидера страны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С 2008 года, по решению местных властей, поместье должно открываться для публики на четыре дня в месяц

"Ничего добровольного по поводу этих взносов не было, - говорит Карлос Бабио, соавтор исторического эссе о поместье, озаглавленного "Meirás, Un Pazo, Un Caudillo, Un Espolio" ("Мейрас: замок, вождь, грабеж"). - Деньги взимались с зарплат рабочих, и мы тут говорим практически о всем населении Ла-Коруньи 1938 года".

Как указывает еще один соавтор отчета, преподаватель юриспруденции в университете Сантьяго-де-Компостела Хавьер Ферейра, Франко все обставил так, что пожертвования были сделаны "главе государства", а не ему лично.

Франсиско Франко (1892-1975 гг.)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Франко 27 августа 1937 года

Родился в Галисии в семье военного и стал самым молодым испанским генералом уже в 1920-е гг.

После победы на выборах в 1936 году левого Народного фронта Франко и ряд генералов устроили переворот, который вылился в трехлетнюю гражданскую войну.

При поддержке нацистской Германии и Муссолини в Италии Франко одержал победу в 1939 году и установил диктатуру, обьявив себя "каудильо" - вождем.

Франко продержался у власти до своей смерти в 1975 году, после чего Испания осуществила переход к демократической форме правления.

В 1941 эта недвижимость была передана во владение Франко и его жене Кармен Поло за 85 тысяч песет, однако никакой передачи денег в присутствии уполномоченного нотариуса не произошло.

"Пасо-де-Мейрас должен был стать [в те годы] национальным достоянием, и этот факт заставляет нас думать, что целью этой сделки 1941 года было как раз избежать этого", - полагает Ферейра.

"Военный трофей"

Как выяснил Карлос Бабио совместно с другим историком Мануэлем Пересом, около 60 проживавших в Мейрасе небольших землевладельцев, включая и его собственную бабушку, обнаружили, что их участки становятся меньше по мере того, как расширяются земли поместья Франко, и как с других разграбленных особняков доставляют камень на достройку дачи диктатора.

Земли поместья таким образом выросли с 5,7 акров (2,3 га) до невообразимых 16-ти (6,4 га), которые теперь выставлены на продажу агентством по недвижимости Mikeli по цене 8 млн евро.

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Carlos Babío Image caption Документ, по которому замок Пасо-де-Мейрас был передан Франко

"Пасо-де-Мейрас 1975 года (год смерти Франко - прим. Би-би-си) не имеет ничего общего с Пасо 1938 года, - указывает Бабио. - В нем состоялось 30 заседаний правительственного кабинета, а также другие общественные мероприятия, а за все пристройки и ремонтные работы платили из казны, однако указать точную цифру потраченных на него денег невозможно".

"Поначалу это было что-то вроде военного трофея, а превратилось в летнюю резиденцию на 36 лет", - говорит историк.

Летом в конце 1960-х-начале 1970-х гг. в этот замок приезжал погостить будущий король Испании Хуан Карлос со своей семьей и детьми, в частности, с сыном, нынешним королем Фелипе VI.

Дочь Франко Кармен Франко Поло продолжала пользоваться Пасо в качестве летней резиденции до недавнего времени, однако ее смерть в декабре 2017 года, по-видимому, подвигла ее семерых детей выставить поместье на продажу.

Би-би-си обратилась к членам семьи Франко за комментарием, однако получила отказ.

Фонд Франко

Споры по поводу пользования семьей Франко Пасо-де-Мейрас разгорелись после того, как региональное правительство Галисии в 2008 году приняло решение объявить это поместье объектом культурно-исторического наследия, а это означало, что двери поместья должны быть открыты для публики по меньшей мере четыре дня в месяц.

Реакция семьи Франко на это решение была неровной и неоднозначной, и некоторые политики, такие как Нестор Рего, являющийся членом партии Галисийский националистический блок (BNG), были крайне возмущены, когда узнали, что Фонд Франсиско Франко взял под свой контроль дни открытых дверей для публики, используя их как шанс преподнести Франко как строителя испанской нации и защитить его политическое наследие.

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Néstor Rego Image caption В прошлом году протестующие проникли на несколько часов внутрь замка и вывесили флаг

"Невозможно себе представить, чтобы в Германии существовал Фонд Гитлера или в Италии Фонд Бенито Муссолини, которые бы прославляли жизнь этих диктаторов", - говорит Рего, расценивающий решение наследников продать резиденцию как "еще одно оскорбление".

"Я полагаю, что им будет очень трудно продать Пасо. Любой потенциальный владелец должен будет знать, что она находится в центре тяжбы, а тот факт, что они сейчас пытаются это сделать, дает мне основание полагать, что они понимают, насколько трудное наследство им досталось".