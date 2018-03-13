В соцсетях переживают из-за смены обстановки в комнате доцента Келли
Семья доцента Пусанского национального университета Роберта Келли прославилась, после того как его интервью Би-би-си по видеосвязи было прервано внезапным появлением в комнате детей.
Фрагмент интервью на YouTube собрал более 27 миллионов просмотров. Обстановка домашнего кабинета доцента Келли - книжный шкаф, карта мира на стене и открытая дверь - стала узнаваемой по всему миру.
- Дети ворвались в прямой эфир Би-би-си
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В пятницу, когда Келли снова появился в эфире Би-би-си, чтобы рассказать о ситуации в Северной Корее, пользователи соцсетей заметили изменения в обстановке его комнаты.
Многие выразили обеспокоенность тем, что знакомый фон отсутствовал, и посетовали на тот факт, что еще одно вторжение детей в прямой эфир теперь вряд ли возможно.
Журналист Росс Кэмпселл предположил, что доцент Келли просто развернул свою вебкамеру в другую сторону.
"Он развернул вебкамеру, и она больше не направлена на дверь"
В "Твиттере" многие разочарованы тем, что дверь, которую год назад внезапно распахнула четырехлетняя дочь доцента Мэрион, теперь оказалась за кадром.
"Какая жалось. Мы должны создать петицию, чтобы она вернулась. Даже если никто никогда больше не ворвется в эту дверь, ожидание этого восхитительно"
Некоторые предположили, что новый угол обзора скрывает недавно установленные барьеры для предотвращения возможного вторжения малышей.
Другие продолжали надеяться, что Мэрион все же появится в новых декорациях.
"Я бы все отдала, чтобы ее голова высунулась из-за тех жалюзи"
Сообщений становилось все больше, и Роберт Келли решил на них ответить. Он написал в "Твиттере", что в настоящее время путешествует и выходит в эфир по видеосвязи со своего ноутбука. По его словам, привычная обстановка вернется, когда он приедет домой.
Пользователи встретили эту новость в радостью.
"Уф! Не хотелось бы думать, что вы пытались снизить риски того, что этот инцидент может повториться!"
"В мире снова все в порядке"
В то время как большинство пользователей были удовлетворены ответом доцента, некоторые хотели получить от него еще одно обещание:
"И дверь же не будет закрыта на ключ, чтобы ваши дети могли войти... да?"