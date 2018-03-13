В соцсетях переживают из-за смены обстановки в комнате доцента Келли

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Семья доцента Пусанского национального университета Роберта Келли прославилась, после того как его интервью Би-би-си по видеосвязи было прервано внезапным появлением в комнате детей.

Фрагмент интервью на YouTube собрал более 27 миллионов просмотров. Обстановка домашнего кабинета доцента Келли - книжный шкаф, карта мира на стене и открытая дверь - стала узнаваемой по всему миру.

В пятницу, когда Келли снова появился в эфире Би-би-си, чтобы рассказать о ситуации в Северной Корее, пользователи соцсетей заметили изменения в обстановке его комнаты.

Многие выразили обеспокоенность тем, что знакомый фон отсутствовал, и посетовали на тот факт, что еще одно вторжение детей в прямой эфир теперь вряд ли возможно.

Image caption Так выглядел доцент Келли во время послднего эфира

Журналист Росс Кэмпселл предположил, что доцент Келли просто развернул свою вебкамеру в другую сторону.

"Он развернул вебкамеру, и она больше не направлена на дверь"

В "Твиттере" многие разочарованы тем, что дверь, которую год назад внезапно распахнула четырехлетняя дочь доцента Мэрион, теперь оказалась за кадром.

Пропустить Twitter пост , автор: @iknowhim Shame. We should get up a petition to have it moved back. Even if no-one ever comes through that door again, the anticipation is delicious 👶👧😍🚪 — iknowhim (@iknowhim) 9 марта 2018 г.

"Какая жалось. Мы должны создать петицию, чтобы она вернулась. Даже если никто никогда больше не ворвется в эту дверь, ожидание этого восхитительно"

Некоторые предположили, что новый угол обзора скрывает недавно установленные барьеры для предотвращения возможного вторжения малышей.

Другие продолжали надеяться, что Мэрион все же появится в новых декорациях.

Пропустить Twitter пост , автор: @Tillytunt I would give anything for her to poke her head through those blinds next to him 🙏🏼🙏🏼 — Tilly Tunt (@Tillytunt) 11 марта 2018 г.

"Я бы все отдала, чтобы ее голова высунулась из-за тех жалюзи"

Сообщений становилось все больше, и Роберт Келли решил на них ответить. Он написал в "Твиттере", что в настоящее время путешествует и выходит в эфир по видеосвязи со своего ноутбука. По его словам, привычная обстановка вернется, когда он приедет домой.

Пропустить Twitter пост , автор: @Robert_E_Kelly This has been re-tweeted 1200 times, so I guess I should say this was only bc I am traveling and had to use a laptop. Once I’m home, it will be the same set-up as always. https://t.co/6bjc1wFT5O — Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) 11 марта 2018 г.

Пользователи встретили эту новость в радостью.

Пропустить Twitter пост , автор: @bikerjaney Phew! Would hate to think you have prevented the frisson of risk that 'that thing' may happen again!😉 — jane w (@bikerjaney) 11 марта 2018 г.

"Уф! Не хотелось бы думать, что вы пытались снизить риски того, что этот инцидент может повториться!"

"В мире снова все в порядке"

В то время как большинство пользователей были удовлетворены ответом доцента, некоторые хотели получить от него еще одно обещание:

"И дверь же не будет закрыта на ключ, чтобы ваши дети могли войти... да?"