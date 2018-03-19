Остров, известный как "рай на земле", куплен за 18 млн евро

Правообладатель иллюстрации David Ramos/Getty Image caption Эспальмадор находится рядом с островами Эйвисса и Форментера

Крохотный испанский островок Эспальмадор - из тех, которые в туристических брошюрах, как правило, описываются как "рай на земле" - купила за 18 млн евро семья из Люксембурга, в целях "личного пользования".

Последнее уточнение особенно важно, поскольку до недавнего времени этот остров, хоть и являлся частным владением, все же был открыт для туристов, которые нежились на его залитом солнцем песке, купались в хрустальных водах Балеарского моря, исследовали местные бухточки и валялись в целебных грязях.

По некоторым сведениям, даже принц Уильям, когда ухаживал за своей будущей женой Кейт Миддлтон, зазвал ее именно на Эспальмадор - поближе к красоте и подальше от людских глаз.

Эспальмадор входит в состав Балеарских островов - рядом находятся гламурные Эйвисса и Форментера, от которых в отлив сюда можно дойти пешком, - и является частью огромного природоохранного парка соляных заводей и озер Las Salinas.

До недавнего времени этим чудесным островом владели каталанский архитектор Норман Синнамонд и его сестра Рози, чьи предки, как пишет британская пресса, приобрели этот остров в 1932 году за сумму, которая в сегодняшнем эквиваленте составляет всего 252 евро.

В 2015 году брат с сестрой выставили его на продажу за 24 млн евро. Первоначально предполагалось, что его купят власти соседнего острова Форментера, однако для местного совета цена оказалась неподъемной.

Вместе с землей в собственность входит поместье с 13 спальнями, часовней и сторожевой башней.

Остров простирается на 3 км в длину и на 800 метров в ширину, и, как свидетельствует местное агентство по недвижимости Vladi, "имеет потрясающее местоположение, с которым мало какие другие частные острова подобного калибра могут сравниться".

Газета Guardian приводит слова местного политика Сильвии Тур, сказавшей испанскому агентству: "Мы, как и большинство населения Форментеры, предпочли бы, чтобы местные власти договорились об использовании бюджетных средств на покупку Эспальмадора, чтобы он был доступен для всех".

Пока неясно, смогут ли новые владельцы по закону запретить туристам приходить или приплывать на остров.

Так что у кого-то стало одним островом больше, а у большинства, похоже, - ровно наоборот.