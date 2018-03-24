Image caption Когда артисты заявляют о прощальных турах по причине выхода на пенсию, это отдает черным пиаром с целью увеличения продаж билетов, - отреагировал на уход со сцены Элтона Джона сэр Род Стюарт

Британский певец сэр Род Стюарт пренебрежительно отреагировал на заявление Элтона Джона о прекращении карьерной деятельности, заявив, что оно "попахивает попыткой продать побольше билетов" и противоречит традициям рок-н-ролла.

В интервью американскому телеканалу Bravo TV Род Стюарт заявил, что не верит в прощальные туры.

"Я никогда не говорил о них, и уж если решу уйти на покой, то точно не стану заявлять об этом во всеуслышание. Я просто тихо уйду", - сказал британский певец, добавив, что проводить прощальные туры нечестно.

Сэр Элтон Джон, объявивший в феврале о прекращении гастрольной деятельности после 50 лет на сцене, никак не отреагировал на этот комментарий.

Род Стюарт, отвечая на вопрос слушателя о том, что тот думает о заявлении своего коллеги по цеху Элтона Джона, рассказал: "Я отправил ему имейл с вопросом "Что - опять, приятель?", однако не получил ответа".

Когда артисты заявляют о прощальных турах по причине выхода на пенсию, они часто хотят таким образом создать ажиотаж и продать побольше билетов, считает певец.

Это уже не первое обещание Элтона Джона уйти со сцены. Впервые он заявлял о завершении своей карьеры еще в 1977 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Элтон Джон и Дэвид Ферниш с сыном Захарием в 2012 году

В феврале 2018-го года британский певец объявил о своем решении на специальной пресс-конференции, отметив, что попрощается со своими поклонниками в ходе своего последнего мирового турне, состоящего из трехсот концертов, с которыми он будет выступать на протяжении трех лет.

"Я всегда думал о том, что буду, как Рэй Чарльз или Би Би Кинг, всю жизнь на сцене", - заявил сэр Элтон Джон.

"Но мои приоритеты изменились. У нас появились дети, что весьма существенно повлияло на мою жизнь. Это не означает, что я прекращу заниматься творчеством, однако с поездками будет покончено", - добавил певец.

Менеджеры Элтона Джона отказались прокомментировать ситуацию.