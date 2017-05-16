Скажите громко и при всех: я лоханулся!

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Что хорошего может быть в том, чтобы во всеуслышание заявлять о своих самых ужасных провалах и промахах? Оказывается, много чего. Обозреватель BBC Capital решил поближе познакомиться с движением за публичное признание неудач (да-да, есть такое!).

Пройдя семь собеседований за четыре месяца, Адриано Дестро получил в итоге неприятное известие: его мечте работать в компании Facebook не суждено сбыться.

Но вместо того чтобы промолчать об этом, он написал пост в социальной сети LinkedIn, где назвал полученный отказ лучшей неудачей в своей жизни.

"Мы склонны делиться своими достижениями и скрывать свои промахи", - написал Дестро, 25-летний специалист по цифровой аналитике и выпускник бизнес-школы из Неаполя (Италия).

"Жизнь состоит не только из историй успеха. Мы очень часто терпим неудачи, но возвращаемся в строй, чтобы работать с еще большим рвением и мотивацией. У меня еще все впереди", - добавил он.

Я решил, что это возможность, которой нужно воспользоваться по максимуму

Тот пост Дестро был просмотрен около 8,5 млн раз. Адриано сообщил нам в электронном письме, что получил более 100 личных сообщений и комментариев со словами поддержки, а также несколько предложений работы.

"Мы считаем неудачи позором, чем-то, что мы должны молча стерпеть... Я решил, что это возможность, которой нужно воспользоваться по максимуму", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Adriano Destro Image caption Пост Адриано Дестро о неудачах был просмотрен более 8,5 млн раз

"Меня не взяли в Facebook" - это классическое высказывание человека со степенью магистра бизнес-администрирования", - считает Дж. Ричард Шелл, профессор правоведения и бизнес-этики из Уортонской школы при Пенсильванском университете (США).

"И если те, кто говорит, что это нормально, получают поддержку со стороны общества, то из этой истории вам нужно извлекать уроки... Это делает сильнее", - добавляет он.

Но что если подобная поддержка отсутствует? "Тогда эти неудачи заставляют человека чувствовать себя изгоем и ввергают его в депрессию... потому что он думает, что этот промах - не случайность, а закономерность", - считает Шелл.

К фиаско, как правило, относятся отрицательно, и подобные случаи принято скрывать

А если наши неудачи обсуждаются в присутствии других? Публичные провалы приводят нас в замешательство и снижают уверенность в себе. Они вызывают чувство стыда и вины.

По словам экспертов и должностных лиц, в некоторых компаниях один-единственный промах может раз и навсегда испортить карьеру.

Исследования показывают, что ощущение унижения, то есть падения собственного авторитета в глазах других людей, - это одна из самых сильных эмоций, испытываемых человеком, даже более острая, чем чувства гнева или счастья.

Неудачи могут повлиять на вашу самооценку и заставить вас сомневаться в своих способностях, независимо от реального положения дел.

Правообладатель иллюстрации Courtesy Yannick Kwik Image caption Участники движения за публичное признание неудач готовятся к мероприятию в бразильском Порту-Алегри

Как бы то ни было, за пределами мира стартапов к фиаско, как правило, относятся отрицательно, и подобные случаи принято скрывать.

Но вскоре ситуация может измениться: группа энтузиастов взялась за то, чтобы полностью изменить отношение к неудачам.

Неудачи как достояние общественности

Движение за публичное признание неудач родилось на встрече пяти друзей в одном из баров Мексики пять лет назад.

Все началось с откровенного разговора. Попивая мескаль, друзья заметили, что всегда обсуждали между собой только успехи, но никогда не упоминали о неудачах.

Это привело к многочасовому разговору о том, какую пользу может принести открытый и бескомпромиссный рассказ о неудачах.

Они решили организовать мероприятие, на котором люди смогли бы поговорить о своих промахах без каких-либо ограничений, и дали ему соответствующее название "Вечер факапов", Fuck Up Nights (fuck up англ. грубый сленг - крутой облом, облажаться. - Прим. переводчика).

Правообладатель иллюстрации Farhid Mendoza Image caption Мероприятия, на которых подробно разбирают неудачи, проводятся по всему миру. Эта встреча под открытым небом проходит в Мехико

Мероприятие проходит в определенном формате: три или четыре предпринимателя в течение семи минут представляют презентацию о своих провалах, используя до 10 изображений.

После каждой презентации проводится беседа в форме вопросов и ответов, а за ней следует неформальное общение за выпивкой.

Цель этих мероприятий - помочь людям избавиться от чувств горечи, стыда и вины, связанных с неудачами, дать им возможность поделиться своими историями в дружелюбной обстановке, проанализировать различные случаи и определить, что можно было сделать по-другому.

"Неудачи бывают у всех, - говорит Янник Квик, глава группы компаний. - Вряд ли кто-то может сказать, что он - исключение".

Обществу нужно место, где о неудачах можно будет рассказывать свободно и открыто

"Это был один из самых важных разговоров на тему бизнеса, и мы решили повторить его, пригласив побольше друзей", - вспоминает сооснователь организации Летиция Гаска.

Кроме того, она возглавляет The Failure Institute ("Институт неудач") - научно-исследовательское подразделение, которое занимается изучением мировых тенденций в области восприятия неудач.

Серия мероприятий, которые основатели поначалу считали своим хобби, быстро приобрела глобальный масштаб - во многом благодаря социальным сетям.

Спустя всего два месяца подобные встречи проводились уже в 15 городах. А сегодня это движение охватывает более чем 200 городов в 75 странах мира.

Мероприятия посещают сотни людей, а на некоторые из них, в том числе во Франкфурте и Мехико, приходят тысячи.

Правообладатель иллюстрации Courtesy Yannick Kwik Image caption Аудитория в литовском Вильнюсе готова выслушать очередную историю неудачи

Янник Квик говорит, что наибольшим успехом такие встречи пользуются в странах, где люди не привыкли говорить о неудачах - например, в Японии, Германии и Мексике.

По мере расширения движения организаторам приходилось адаптировать его к местным условиям.

Так, например, в мусульманских и некоторых других странах пришлось заменить название на его аббревиатуру FUN, так как использование ненормативной лексики здесь считается нарушением закона, не говоря уже о социальных и культурных нормах.

По его словам, несмотря на культурные различия, обществу нужно место, где о неудачах можно будет рассказывать свободно и открыто, не боясь осуждения со стороны общественности и семьи.

"Существует масса знаний, которыми никто не делится, и огромный опыт, который может помочь людям, попавшим в аналогичную ситуацию, - отмечает он. - Более того, всё это может стать источником вдохновения".

Быстрый провал, частый провал, красивый провал

Тенденция публичного обсуждения неудач уже появлялась в мире стартапов, но на другие сферы она распространялась не так быстро.

В 2009 году в Сан-Франциско была организована однодневная конференция для основателей стартапов под названием Failcon. Ее целью было подготовить начинающих бизнесменов к неудачам и научить извлекать из них пользу.

Однако, как заявил газете New York Times автор идеи Касс Филипс, вскоре мероприятию пришлось сменить формат, потому что в этой отрасли и без того только и делают, что говорят о неудачах.

Сейчас в моде похороны стартапов, и многие считают своим долгом разобрать неудачу собственного стартапа по косточкам.

Терпеть неудачи важно - без них ничему не научишься

Многие считают США местом, где провалы не принято скрывать, однако за пределами таких инкубаторов для стартапов, как Кремниевая долина в Калифорнии и Боулдер в Колорадо (где действует принцип "быстрый провал, частый провал" и даже, с недавних пор, "красивый провал"), неудачи воспринимаются гораздо более консервативно.

"На остальной территории Штатов людям приходится так же несладко, как и в других странах", - подчеркивает Квик.

Сторонники публичного признания неудач считают, что - независимо от страны - восприятие своих провалов как жизненных уроков может сделать человека более сильным и стойким.

"Благодаря неудачам мы приобретаем стойкость. Вряд ли это может послужить утешением, но вы можете сказать себе: "У меня все в порядке, я все еще в строю, вот чему я научился, и вот почему терпеть неудачи так важно - без них ничему не научишься", - отмечает Шелл из Уортонской школы.

"Мы принимаем этот процесс [поражений и выхода из них], отдаем ему должное и рассказываем о нем другим", - говорит он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.