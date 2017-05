Мнение: Чтобы разбогатеть, вам не нужен талант. Достаточно везения

Правообладатель иллюстрации iStock

Те, кто делает большие деньги, часто вообще не обладают какими-либо талантами. Им просто повезло оказаться в нужном месте в определенный момент своей жизни, утверждает в своей полемической статье профессор Оксфордского университета Дэнни Дорлинг.

В Великобритании разрыв в доходах самых богатых и самых бедных - глубочайший в Европе (имеется в виду ЕС, куда пока еще входит Соединенное Королевство - Прим. переводчика) - отчасти из-за тех заблуждений и иллюзий, которыми тешат себя британские богачи.

В странах, где богатые не так недосягаемо богаты, они менее склонны заблуждаться - и насчет себя самих, и насчет других, и насчет всеобщих возможностей, и насчет того, почему некоторые становятся богатыми.

В Британии никого не удивляет, когда инвестиционный банкир называет 100 миллионов фунтов стерлингов хоть и большой суммой денег, но "не безумно большой".

В статье, опубликованной в начале мая в газете Guardian, мы прочитали, что этот банкир "вполне уверен": мотивированный и целеустремленный индивидуум, "начав с нуля, может за 20 лет заработать 100 миллионов фунтов".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 100 миллионов фунтов, может быть, и "не безумно большая сумма", но такую суперяхту вполне можно себе позволить

Есть, правда, и кое-что, вселяющее надежду. Катарина Хехт из Лондонской школы экономики и политических наук в исследовании, о котором сейчас много пишут, обнаружила, что одна треть среди опрошенных ей исключительно богатых людей, работающих в лондонском Сити, согласна с тем, что "правительство должно сократить различия в уровне доходов".

Большая часть состояний достается, а не создается

Круг опрошенных, конечно, очень узок, а подгруппа тех, кто озабочен этой проблемой, не задавалась подобными вопросами раньше.

Однако то, что они говорят, перекликается с тем, что мы читали в прошлом году в новостях из США: взгляды очень богатых американцев [на неравенство] начали меняться.

В 2016 году в Нью-Йорке 50 миллионеров написали письмо губернатору штата Эндрю Куомо, в котором просили повысить ставку налогов, которые они платят - потому что, по их мысли, степень экономического неравенства стала чересчур высока.

Среди подписавших письмо были Абигейл Дисней, внучка Уолта Диснея, и Стивен Рокфеллер, представитель четвертого поколения этой очень богатой семьи. По крайней мере, отпрыски богачей знают, что они не заработали своего богатства.

Говоря по правде, никто не создает богатство из воздуха, как можно было бы подумать, когда слышишь расхожую фразу "создатели богатства".

Большая часть состояний достается, а не создается. Благосостояние граждан может расти только тогда, когда богатство в обществе с умом распределяется, а не накапливается в карманах меньшинства.

Темпы роста национального благосостояния наиболее высоки в тех государствах, где разрыв в доходах меньше, чем у стран-соседей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В некоторых странах степень экономического неравенства стала чересчур высока

В 2012 году, спустя четыре года после мирового финансового кризиса, Майкл Льюис, авторитетный американский финансовый журналист и писатель, выступая перед выпускниками Принстонского университета, попробовал объяснить, почему основная часть успехов в бизнесе, приносящих большие деньги, - дело случая.

Автор таких бестселлеров, как "Покер лжецов" и "Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы", сказал, что фортуна может улыбнуться им всего лишь по той простой причине, что… повезло - например, родиться в богатой семье:

"Людям и в самом деле не нравится, когда чей-то успех объясняют простой удачей. Особенно это не нравится успешным людям. По мере того как они стареют и с возрастом добиваются чего-то, эти люди почему-то думают, что их успех был чем-то закономерным. Им не хочется признать значительную роль случая в своей жизни. Ничего удивительного: мир вообще не хочет признавать этого".

Просто повезло

"Мир", о котором говорит Льюис, - это, конечно, не весь мир, а мир глазами элит в странах неравенства.

На самом деле под миром он подразумевает Америку и говорит, в частности, об "американской мечте" - идее, согласно которой, успеха может достичь любой, главное, чтобы он изо всех сил старался и был при этом достаточно талантлив.

При этом неважно, насколько велика степень неравенства в стране, где стремятся осуществить "американскую мечту".

Те, кто делает большие деньги, часто вообще не обладают какими-либо талантами

Американская мечта - это миф, примерно такой же, как фантазии инвестиционного банкира из Лондона.

Те, кто делает большие деньги, часто вообще не обладают какими-либо талантами. Им просто повезло оказаться в нужном месте в определенный момент своей жизни.

Возможно, они работали что есть сил, были достаточно мотивированы и достаточно алчны - но тысячи других, не менее мотивированных и не менее алчных, оказались не столь везучи.

Чаще всего те, кто сколотил капитал, изначально получили значительные деньги в качестве наследства, что, естественно, увеличило их шансы преуспеть. Так или иначе, им повезло.

Не верьте в миф о милом, обходительном, добром, даровитом предпринимателе, который всего добился сам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Финансовый успех: результат усердного труда или слепая удача?

Мы живем в мире, где те, кто достиг вершин благосостояния, попали на эти вершины не благодаря большим заслугам, а потому, что часто на старте имели ряд несправедливых преимуществ - например, родились белым и богатым мужчиной, - и в дальнейшем им тоже везло.

Кроме того, они никогда не упускали возможности растоптать чужие шансы на успех.

Мир людей - это отнюдь не конструкция из небольшого количества сверхчеловеков, которые умеют делать "главные вещи", и массы люмпенов, недочеловеков, которые неспособны к "главным вещам", за что и должны нести надлежащее наказание.

Дэнни Дорлинг - профессор географии и геополитики в Оксфордском университете, автор книги The Equality Effect: improving life for everyone ("Эффект равенства: улучшение жизни каждого", в русском переводе - "Равенство"). Эта статья впервые появилась на сайте Conversation и публикуется здесь в рамках лицензии Creative Commons.

