Второй паспорт: почему гражданство стало ходовым товаром

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Все чаще люди стремятся переехать в другую страну - кто-то в поисках стабильности, кто-то за новыми возможностями. Но жесткая иммиграционная политика многих государств, а то и совсем закрытые границы приводят к росту популярности "гражданства на продажу".

Во время недавнего авиаперелета, перелистывая один из тех журналов, что обычно лежат в кармане спинки кресла самолета, я наткнулась на довольно необычную рекламу.

Ее авторы предлагали "уникальную стратегию защиты будущего процветания и безопасности". Речь шла о получении "гражданства за инвестиции".

О покупке гражданства я уже слышала раньше и, увидев объявление, задумалась: нужен ли мне, кроме американского, паспорт другой страны?

Спрос на инвестиционные гражданства можно считать барометром мировых кризисов

Могут ли это себе позволить не только мультимиллионеры, но и обычные люди? И какие преимущества имеет дополнительное гражданство, кроме оптимизации налогов?

Поскольку сегодня многие страны ограничивают иммиграцию, быстро растет и развивается новая сфера услуг, где вам предлагают приобрести гражданство. Но, понятно, это удовольствие не из дешевых.

Жизнь без границ

Идея инвестиционного гражданства не нова. Многие страны уже давно используют его в своих интересах - прежде всего как способ пополнить государственный бюджет.

Канада и карибское островное государство Сент-Китс и Невис ввели такие программы в 1980-х годах, США и Великобритания - в 1990-х.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гражданство в странах Карибского бассейна за 100 тыс. долларов - большой источник дохода для бюджетов этих государств. При этом вам совершенно не обязательно жить там

Условия инвестиционного гражданства варьируются от страны к стране. Как правило, иностранцам позволено покупать недвижимость или вкладывать деньги в бизнес, а также делать прямые пожертвования в бюджет государства - в обмен на визу или паспорт.

Федерация Сент-Китс и Невис приняла эту инициативу в 1984 году, через год после того как страна получила независимость от Великобритании.

Цель состояла в том, чтобы привлечь предпринимателей, заинтересовавшихся тропическими пляжами и низкими налогами.

Сначала на это клюнули немногие. Но после того, как владельцы паспортов островной нации получили безвизовый доступ в 26 стран Шенгена, спрос резко вырос.

В лондонской консалтинговой фирме CS Global Partners отмечают, что интерес к подобным услугам за прошлый год увеличился в четыре раза.

"Мы получаем заявки от жителей стран, которые никогда раньше не интересовались гражданством через инвестиции. Например, в марте запросы из Турции увеличились на 400%" (что, очевидно, связано с изменением политической обстановки в самой Турции - Ред.).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самые популярные инвестиционные программы - на Карибах, куда инвесторов привлекают низкий инвестиционный минимум и быстрое оформление документов

Брексит и результат президентских выборов в США также усилили интерес к возможности получить второй паспорт.

По данным МВФ, инвестиционным гражданством прежде всего интересуются состоятельные частные предприниматели из развивающихся стран.

Так, 80% запросов на американскую визу EB-5, которая позволяет иностранцам инвестировать в недвижимость и получить "зеленую карту" по ускоренному плану, поступает от китайцев.

Кроме того, в последние годы заметно увеличилось число заявок из Вьетнама, Индии и Бразилии.

Гражданство - ходовой товар

Самые популярные инвестиционные программы - стран Карибского бассейна.

Инвесторов привлекают роскошные белые пляжи, низкий инвестиционный минимум, необременительные требования к резидентам и быстрое оформление документов.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption С немецким паспортом вы можете путешествовать без визы в наибольшее количество стран мира

Например, чтобы стать гражданином государства Доминика, что расположено на одноименном острове в Карибском море, между Гваделупой и Мартиникой, надо инвестировать 100 тыс. долларов США. Проживать потом на острове необязательно.

Такие программы стали важными экономическими факторами. В МВФ отмечают, например, что в 2014 году доходы от инвестиционного гражданства составили 14% от ВВП Сент-Китс и Невис.

Однако в последние годы и некоторые богатые страны тоже стали предлагать опцию "гражданство за деньги".

Участие в подобной программе Новой Зеландии стоит около миллиона долларов и с недавних пор пользуется популярностью у хайтек-элиты Кремниевой долины.

Стоимость инвестиционного гражданства в Великобритании - 2,6 млн долларов, в США - 500 тыс. Очень популярная виза EB-5 приносит экономике США более 1 млрд долларов ежеквартально.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как насчет дополнительного европейского гражданства? Почти половина стран-членов ЕС имеет соответствующие программы

Еще 23 страны - от Кипра до Сингапура - предлагают различные схемы получения своего гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции.

Аналогичные программы возникают по всей Европе - теперь их предлагает почти половина стран-членов ЕС.

Главное - свобода передвижения

Итак, теперь иностранцы могут получить вид на жительство, работу и открыть банковские счета в целом ряде стран.

Выбор есть: от 50 тыс. долларов, которые просит за это Латвия, до 10 млн за привилегию быть резидентом Франции.

Важный бонус: вместе с гражданством или видом на жительство вы получаете возможность путешествовать по миру без виз.

По количеству безвизовых стран определяют рейтинг популярности паспортов.

"Сейчас этот список возглавляет немецкий паспорт, с которым можно путешествовать без виз в наибольшее количество стран мира", - отмечает Мика Эммет, руководитель компании CS Global Partners.

В глобализованном мире (где парадоксальным образом стала расти популярность изоляционизма) свобода передвижения - важное преимущество.

Эндрю Хендерсон, американский предприниматель и основатель консалтинговой фирмы Nomad Capitalist, а также автор одноименного блога и подкаста, имеет четыре паспорта и вскоре получит пятый.

Несколько гражданств открывают множество предпринимательских возможностей, говорит он.

Правообладатель иллюстрации Andrew Henderson Image caption Эндрю Хендерсон, американский предприниматель и основатель компании Nomad Capitalist, имеет четыре паспорта и вскоре получит пятый

"Жизнь во всем мире приобретает все более кочевой характер. Люди не хотят сидеть на месте. Они хотят иметь несколько мест проживания, что соответствует их образу жизни, а также платить разумные налоги. И такая возможность становится доступной", - добавляет он.

Спрос на инвестиционные гражданства можно считать барометром мировых кризисов.

"Многие наши клиенты не переезжают сразу в страну, в которую инвестируют капитал, для них это скорее запасной вариант", - отмечает Пол Уильямс из компании La Vida Golden Visas, которая специализируется на втором гражданстве в европейских странах.

А ваша страна уже продается?

Впрочем, у программ инвестиционного гражданства есть не только преимущества. В конце концов, можно ли вообще ставить вопрос о "продаже гражданства"? Критики говорят, что нет.

В начале этого года два американских сенатора - Дайэнн Файнстайн и Чак Грассли - предложили законопроект об отмене программы EB-5, утверждая, что в ней много недостатков.

"Несправедливо, что процесс получения гражданства для богачей упрощен, тогда как миллионы людей должны ждать своей очереди", - заявила Файнстайн.

Критики этой программы выражают опасения по поводу возможного отмывания денег, связанной с этим преступной деятельностью и получения доступа в страну в обход законных иммиграционных процедур.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американская виза EB-5, позволяющая инвестировать в проекты недвижимости в обмен на ускоренное получение "зеленой карты", очень популярна у китайцев, вьетнамцев, индийцев и бразильцев

Действительно, когда речь идет о крупных суммах денег и международных сделках с недвижимостью, открывается много лазеек для мошенничества.

Например, в мае ФБР разоблачило 50-миллионное мошенничество, к которому были причастны китайские инвесторы по программе EB-5.

У программы инвестиционного гражданства Сент-Китс и Невис возникли проблемы с Департаментом казначейства США, когда нескольких иранцев (как подозревают, сотрудников разведслужб) поймали на отмывании денег с помощью паспортов Сент-Китс в пользу банков Тегерана (чтобы таким образом обойти американские санкции).

Плохая репутация программы EB-5 бросила тень даже на Белый дом. Агентство недвижимости семьи Кушнер обвинили в конфликте интересов, поскольку они использовали имя Джареда Кушнера (зятя президента и его старшего советника), чтобы привлечь китайские инвестиции для строительства в Нью-Джерси.

Но несмотря на все издержки, в мире, где границы в последнее время укрепляются все больше, спрос на подобные услуги, скорее всего, будет расти.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.