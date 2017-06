"Идите сюда, ангелочки". Как избавиться от страха выступать на публике

Правообладатель иллюстрации iStock

Страх публичных выступлений как правило плохо влияет на нашу карьеру, и мы это прекрасно знаем. Но как быть, если в душе у вас с детства живет ужас публичных выступлений? Обозреватель BBC Capital разбирается в том, как его преодолеть.

…Глен Сэвидж готовится к выходу на сцену, на нем костюм с крыльями и кое-как закрепленный над головой нимб. И он в ужасе от того, что его ждет.

На дворе 1961 год, и пятилетний Сэвидж играет роль архангела Гавриила в рождественской пьесе в школе Сент-Джеймс в австралийском Брисбене. Ему нужно произнести всего одну строчку: "Идите сюда, ангелочки!"

Тогда Глен даже не подозревал, что испытанные им в тот момент страх и волнение повлияют на всю его карьеру.

12% с радостью уступят право провести презентацию кому-нибудь другому, даже если из-за этого потеряют уважение коллег

"Я только помню, как подумал, что не смогу это сделать. Не смогу ничего сказать перед всеми людьми", - вспоминает Сэвидж.

"Когда поднялся занавес, меня всего трясло. Мой голос дрожал, и я уставился в пол... После этого я старался избегать ситуаций, в которых нужно было выступать на публике", - признается он.

После окончания школы он стал фармацевтом. Дело в том, что на этой работе от посетителей его отделяло толстое стекло, благодаря которому Сэвидж чувствовал себя неуязвимым.

В 2000 году его попросили участвовать в обучении сотрудников сети аптек, в которой он работал.

"У меня появилась возможность поделиться опытом с сотрудниками целых 400 аптек. И я сначала подумал: "Было бы здорово!" А потом вспомнил…"

В его уме всплыла роковая фраза: "Идите сюда, ангелочки". И он засомневался, что сможет справиться с этой задачей.

Ограничитель карьеры

Многие из нас стараются избегать публичных выступлений. 25,3% участников опроса, проведенного в 2014 году Чепменским университетом, заявили, что боятся говорить перед большим количеством людей.

Однако этот страх может препятствовать карьерному росту. Опрос с участием более 600 работодателей показал, что первое место среди навыков, на которые обращают внимание специалисты по подбору кадров, занимает "устная коммуникация", а четвертое - "презентационные навыки".

А вот традиционные управленческие навыки наподобие "руководства административной деятельностью" оказались в самом конце списка приоритетов.

Тем не менее онлайн-опрос с участием 2031 работника, проведенный в США в 2014 году, показал, что 12% респондентов с радостью уступят право провести презентацию кому-нибудь другому, даже если из-за этого потеряют уважение коллег.

А около 70% из тех, кто все же решился провести презентацию, потом признались, что это было очень важно для их карьерного успеха.

Известно, что боязнь публичных выступлений оказывает влияние на жизнь человека. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что состояние тревожности на рабочем месте снижает производительность труда.

Обозреватель Financial Times Люси Келлэуэй называет свой страх публичных выступлений "ограничителем карьеры", а легендарный инвестор Уоррен Баффет считает, что курс ораторского мастерства стал неотъемлемой частью его успеха.

Вам придется стать заметным

Несмотря на то, что все большую часть рабочего времени мы проводим за компьютером, для карьерного роста по-прежнему очень важно, чтобы нас видели и слышали.

В отчете IBM женщинам-руководителям среднего звена, желающим продвинуться выше по карьерной лестнице, рекомендуется проявлять инициативу и выступать перед коллегами, а также принимать участие в коллективных обсуждениях.

Кроме того, им советуют вести блог или регулярно публиковать сообщения в Twitter, чтобы вся компания знала об их работе.

Умение выступать на публике стало неотъемлемой частью профессионального успеха

Харви Коулман, бизнес-консультант и автор книги "Как обрести влияние" (Empowering Yourself) называет три фактора карьерного успеха - "производительность", "имидж" и "заметность".

Он отмечает, что их значение неодинаково: на заметность приходится 60%, в то время как имидж и производительность - 30% и 10% соответственно.

"Умение выступать на публике стало неотъемлемой частью профессионального успеха", - соглашается тренер по ораторскому мастерству Стив Бастин, автор книги "Авторитетный гид по презентациям и публичным выступлениям" (The Authority Guide to Presenting and Public Speaking).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Видеоконференции приобретают все большую популярность, и презентационные навыки теперь нужны даже тем, кто работает удаленно

"Это важнейший для бизнеса навык, который нужно осваивать и применять на практике, как и любой другой навык, - говорит он. - На многих собеседованиях, особенно если вы претендуете на должность высокого уровня, вас попросят провести презентацию".

Аудитория, избалованная интернетом

По мере того как видеоконференции заменяют обычные телефонные звонки, многие работники теперь чаще общаются со своими коллегами.

"Идея общения "одного со многими" в настоящий момент очень актуальна, - утверждает Бастин. - Сегодня для того, чтобы провести конференцию, не нужно лететь в другой город - можно просто организовать видеосвязь и провести презентацию из своего офиса".

Популярность и влияние лекций TED также изменили ожидания аудитории. Изначально это была конференция по вопросам технологий и дизайна, ежегодно проводившаяся в Ванкувере, Канада, с 1984 года.

Популярность и влияние лекций TED также изменили ожидания аудитории

В 2006 году лекции стали доступны в интернете и приобрели собственный девиз: "Идеи, достойные распространения", став настоящим культурным феноменом.

Эти 20-минутные выступления различных экспертов были просмотрены уже более миллиарда раз и переведены на более чем 100 языков.

Бастин считает, что ораторское мастерство лекторов TED повысило требования, предъявляемые ко всем нам.

"Сегодня на YouTube можно увидеть блестящие выступления, и те, кто посещает конференции или рабочие мероприятия, ожидают от докладчиков такого же уровня... Планка повысилась", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Папа римский Франциск стал одним из докладчиков TED. Неудивительно, что из-за популярности подобных лекций в интернете люди ждут от докладчиков большего

Для тех, кто боится публичных выступлений, это плохая новость.

Гэри Лаффман, специалист в области организационной психологии и бизнес-консультант из Брайтона (Англия), считает, что работникам, проводящим презентации для коллег всего несколько раз в год, трудно усовершенствовать свои навыки.

"Некоторые из моих коллег проводят презентации всего раз в год или в квартал, и в подобной ситуации для них проще по-страусиному засунуть голову в песок и постараться не думать об этом", - считает он.

Подготовка - это главное

Причина страха вполне естественна и сокрыта в глубинах нашего сознания. Лаффман говорит, что мозг человека в три-четыре раза чаще склонен видеть угрозу, нежели возможное вознаграждение.

"Поэтому, при виде группы незнакомых людей... мы переключаемся в режим угрозы", - поясняет он.

Затем наш мозг переходит в состояние "борьба или бегство". Когда это происходит, в организме начинает вырабатываться адреналин и учащается сердцебиение.

Секрет успешных выступлений - подготовка

Это хорошо, если вам нужно бежать или бороться, но если вы просто стоите на месте, этот прилив энергии может заставить ваше горло сжаться, а вас - покраснеть и вспотеть.

И Бастин, и Лаффман считают, что секрет успешных выступлений - подготовка.

Они рекомендуют не заучивать свою речь слово в слово, а запомнить два-три первых предложения или отрепетировать первые несколько минут, чтобы гарантировать хорошее начало.

А на последующих этапах вашей презентации можно воспользоваться карточками-подсказками или слайдами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сосредоточиваясь на себе, многие забывают, что в выступлении перед публикой главное - заинтересовать аудиторию

Лаффман также советует заранее представить себе обстановку, в которой будет проходить презентация: как будет выглядеть помещение, где вы будете стоять.

"На мысленный образ мозг реагирует практически так же, как и на реальный, - объясняет он. - Поэтому если вы заранее нарисуете себе яркую и детальную картинку мероприятия, уровень вашей тревоги снизится".

Тем не менее практику выступлений перед аудиторией не заменит ничто.

Дело не в вас, а в аудитории

Чтобы потренировать навык выступления на публике, многие, включая Глена Сэвиджа, стали членами международной организации Toastmasters.

В 2000 году, оказавшись перед выбором - остаться за аптечным прилавком или делиться своим опытом с коллегами, - Сэвидж решил начать борьбу со своим страхом.

В этом ему также помог курс нейролингвистического программирования (НЛП), где основное внимание уделяется структуре языка и моделям поведения людей. Благодаря этому курсу он постепенно начал превозмогать свои "ограничивающие установки и страхи".

Переломным для него стал момент, когда ему сказали: "Дело не в вас, а в аудитории. Большинство испытывающих страх публичных выступлений сосредоточиваются на себе и думают: "А если я буду выглядеть ужасно? А если я все испорчу?" Но на самом деле главное - донести до аудитории то, что вы задумали. Понравиться ей - это просто приятный бонус".

В 2015 году, спустя более чем 50 лет после пережитого им на детском театральном представлении кошмара Сэвидж поднялся на сцену, чтобы произнести вступительную речь на Конференции австралийских фармацевтов, которая длится четыре дня и ежегодно привлекает более 4000 участников.

"Я подумал, что возможность обратиться к этим людям и поделиться с ними своими идеями - это большое удовольствие и честь для меня, а вовсе не травмирующий опыт", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Вам придется победить свой страх, если вы хотите успешной карьеры

Сейчас он регулярно выступает на конференциях и учит других превозмогать свои страхи.

Задумывается ли он когда-нибудь о том, что случилось бы, если бы он не решил переломить себя?

"Это определенно ограничило бы мою карьеру, - убежден Сэвидж. - Думаю, я до сих пор топтался бы на одном месте".

