Мы сами сокращаем себе сон, и последствия очень тревожные
На человека в современном обществе оказывают давление самые разные экономические и социальные факторы - только чтобы мы поменьше спали и побольше работали. У этой захлестнувшей мир эпидемии - очень тревожные последствия, рассказал нейробиолог Мэтт Уокер в радиопрограмме Всемирной службы Би-би-си "Расследование" (The Inquiry).
"В 1940-х ночной сон у людей в среднем составлял чуть более восьми часов, а сейчас мы спим по 6,7-6,8 часа", - констатирует Мэтт Уокер, профессор нейробиологии и психологии Калифорнийского университета в Беркли.
"Таким образом, за каких-то 70 лет мы потеряли 20% своего сна - и это сокращение ошеломляет".
У современного взрослого человека - масса причин, чтобы спать меньше. Кофеин, поддерживающий бодрость даже тогда, когда мы в ней уже не нуждаемся. Алкоголь, разбивающий наш сон на фрагменты и подавляющий нормальные сновидения.
И хотя условия сна у нас улучшились - от всевозможных ортопедических матрасов до свежего воздуха в спальне, - наше желание все улучшать и контролировать парадоксальным образом идет не на пользу здоровому сну, подчеркивает Уокер.
"Начать хотя бы с центрального отопления и кондиционеров. Задумайтесь: когда солнце заходит, температура воздуха в природе понижается, а когда солнце восходит, снова повышается. Наш организм изначально настроен на подчинение этому естественному порядку вещей. Но мы искусственно отделяем себя от природного колебания температур, которое сообщает, когда нам пора спать, и в общем-то помогает нам заснуть".
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И теперь еще технологии. Это уже не просто искусственное освещение, а всевозможные электронные устройства с экранами, излучающими так называемый синий свет.
"Этот самый синий свет, к сожалению, тормозит выработку мелатонина - гормона, который подает вашему организму сигнал к засыпанию".
"Кроме того, технологии становятся причиной отсрочек засыпания. В полночь, например, мы говорим себе: ну ладно, отошлю еще одно, последнее письмо, а потом проверю-ка еще разок, что там в "Фейсбуке"…"
А теперь добавьте ко всему этому современную тенденцию рано вставать. На нас оказывают давление самые разные экономические и социальные факторы - только чтобы мы поменьше спали и побольше работали. Берите пример с Дональда Трампа, с Барака Обамы, с Маргарет Тэтчер, говорят нам. Все они в какой-то момент утверждали, что им хватает пяти часов сна для нормального функционирования… Нормального ли?
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"На основании примерно 10 тысяч научных исследований можно сделать вывод, слегка округлив цифры до целого числа: процент людей, которые способны без ущерба своему здоровью существовать, отдавая сну шесть и менее часов в сутки, равен нулю".
Как подчеркивает профессор Уокер, что касается ночного сна, всё, что меньше семи часов, ведет к последствиям для нашего здоровья.
"Все главные болезни-убийцы в развитых странах - Альцгеймер, рак, ожирение, диабет, депрессия - имеют прямую и очень сильную связь с дефицитом сна", - констатирует он.
Так может быть, нам лучше брать пример с Джорджа Буша-младшего, который, как говорят, даже в бытность свою президентом США ложился спать в 9 вечера и каждую ночь спал не менее девяти часов?
Эта статья основана на интервью из радиопередачи The Inquiry Всемирной службы Би-би-си. Подкасты других ее выпусков на английском языке можно послушать здесь.