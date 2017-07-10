Мы сами сокращаем себе сон, и последствия очень тревожные

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На человека в современном обществе оказывают давление самые разные экономические и социальные факторы - только чтобы мы поменьше спали и побольше работали. У этой захлестнувшей мир эпидемии - очень тревожные последствия, рассказал нейробиолог Мэтт Уокер в радиопрограмме Всемирной службы Би-би-си "Расследование" (The Inquiry).

"В 1940-х ночной сон у людей в среднем составлял чуть более восьми часов, а сейчас мы спим по 6,7-6,8 часа", - констатирует Мэтт Уокер, профессор нейробиологии и психологии Калифорнийского университета в Беркли.

"Таким образом, за каких-то 70 лет мы потеряли 20% своего сна - и это сокращение ошеломляет".

У современного взрослого человека - масса причин, чтобы спать меньше. Кофеин, поддерживающий бодрость даже тогда, когда мы в ней уже не нуждаемся. Алкоголь, разбивающий наш сон на фрагменты и подавляющий нормальные сновидения.

Процент людей, которые способны без ущерба своему здоровью существовать, отдавая сну шесть и менее часов в сутки, равен нулю Мэтт Уокер, нейробиолог

И хотя условия сна у нас улучшились - от всевозможных ортопедических матрасов до свежего воздуха в спальне, - наше желание все улучшать и контролировать парадоксальным образом идет не на пользу здоровому сну, подчеркивает Уокер.

"Начать хотя бы с центрального отопления и кондиционеров. Задумайтесь: когда солнце заходит, температура воздуха в природе понижается, а когда солнце восходит, снова повышается. Наш организм изначально настроен на подчинение этому естественному порядку вещей. Но мы искусственно отделяем себя от природного колебания температур, которое сообщает, когда нам пора спать, и в общем-то помогает нам заснуть".

И теперь еще технологии. Это уже не просто искусственное освещение, а всевозможные электронные устройства с экранами, излучающими так называемый синий свет.

"Этот самый синий свет, к сожалению, тормозит выработку мелатонина - гормона, который подает вашему организму сигнал к засыпанию".

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"Кроме того, технологии становятся причиной отсрочек засыпания. В полночь, например, мы говорим себе: ну ладно, отошлю еще одно, последнее письмо, а потом проверю-ка еще разок, что там в "Фейсбуке"…"

А теперь добавьте ко всему этому современную тенденцию рано вставать. На нас оказывают давление самые разные экономические и социальные факторы - только чтобы мы поменьше спали и побольше работали. Берите пример с Дональда Трампа, с Барака Обамы, с Маргарет Тэтчер, говорят нам. Все они в какой-то момент утверждали, что им хватает пяти часов сна для нормального функционирования… Нормального ли?

"На основании примерно 10 тысяч научных исследований можно сделать вывод, слегка округлив цифры до целого числа: процент людей, которые способны без ущерба своему здоровью существовать, отдавая сну шесть и менее часов в сутки, равен нулю".

Как подчеркивает профессор Уокер, что касается ночного сна, всё, что меньше семи часов, ведет к последствиям для нашего здоровья.

"Все главные болезни-убийцы в развитых странах - Альцгеймер, рак, ожирение, диабет, депрессия - имеют прямую и очень сильную связь с дефицитом сна", - констатирует он.

Так может быть, нам лучше брать пример с Джорджа Буша-младшего, который, как говорят, даже в бытность свою президентом США ложился спать в 9 вечера и каждую ночь спал не менее девяти часов?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Согласитесь, совсем не обязательно быть президентом США, чтобы спать подольше

Эта статья основана на интервью из радиопередачи The Inquiry Всемирной службы Би-би-си. Подкасты других ее выпусков на английском языке можно послушать здесь.