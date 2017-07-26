Включите харизму: пять советов от ученых и бывшего агента ФБР
Даже если вы никогда не считали себя харизматичной личностью, не все потеряно. Вот как минимум пять способов создания у окружающих мнения о вас как об очаровашке, с которым приятно пообщаться на любую тему.
Все мы время от времени становимся свидетелями того, как некий человек входит в комнату, полную незнакомых ему людей, а покидает ее с десятью новыми приятелями, приглашением на свидание и перспективами знакомства с человеком, обладающим инсайдерской информацией о происходящем в отрасли.
Почему у этих счастливчиков всё получается? Как им удается влюбить в себя незнакомых людей сразу и вроде бы без особых усилий?
Многие скажут вам, что успех в обществе и харизма - это что-то вроде искусства, которое невозможно разложить на слагаемые. Однако у науки на этот счет другое мнение.
Факторы, которые определяют нашу популярность у людей, и то впечатление, которое мы производим на окружающих, часто даже не связаны с нашими коммуникативными навыками.
Александр Тодоров, профессор психологии в Принстонском университете (США), говорит, что люди менее чем за одну десятую секунды составляют суждение о привлекательности, надежности и компетентности человека - всего лишь увидев его лицо.
"О некоторых аспектах, таких как склонность к доминированию, мы судим в основном по анатомическим особенностям, а наша оценка чьей-то надежности и привлекательности в значительной степени зависит от выражения лица человека", - говорит Тодоров, автор книги "Лицо как актив: непреодолимое влияние первого впечатления".
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Конечно, подобная мгновенная оценка может показаться предвзятой, но дается она в основном на подсознательном уровне.
И это может иметь серьезные последствия - например, может предопределить, за кого вы будете голосовать на следующих выборах, или повлиять на наши финансовые решения.
Эксперимент показал, что заемщики, чисто внешне производившие менее надежное впечатление, чаще сталкивались с отказами в кредитах. Хотя у работников банка была информация о месте работы и кредитной истории заемщика, они выносили решение, руководствуясь внешностью человека.
1. Улыбайтесь
Конечно, вы не можете изменить физические черты своего лица. Но, согласно профессору Тодорову, чем больше радости, удовлетворения жизнью написано на лице у человека, тем более он кажется надежным, заслуживающим доверия.
"Улыбающееся лицо действует на окружающих на эмоциональном уровне, - объясняет Тодоров. - Оно оставляет впечатление теплоты, искренности и открытости к общению".
Даже если первое впечатление оказалось не таким хорошим, как вам бы хотелось, есть шанс заставить человека изменить только что сложившееся о вас мнение, уверен профессор Тодоров.
Если со второй попытки вы сумели произвести на собеседника благоприятное впечатление, он, скорее всего, забудет о своей первоначальной оценке, даже если она была отрицательной.
2. Включайте обаяние
Вот тут-то в игру и вступает обаяние. Оливия Фокс Кобейн, бизнес-консультант и автор книги "Мифы о харизме", определяет обаяние как привлекательность и способность приятно общаться.
Привлекательность может давать преимущества в бизнесе. Предприниматели, обладающие лучшими социальными навыками, с большей вероятностью добиваются успеха, а обаятельные работники быстрее продвигаются по карьерной лестнице.
Сюзанн де Янаш, доцент кафедры менеджмента в Университете Сиэтла (США), считает, что коммуникативные навыки становятся все более значимыми для успешной карьеры, поскольку многие организации отказываются от традиционных иерархических структур.
Хорошая новость состоит в том, что обаяние - это навык, который можно (и нужно) развивать.
Джек Шафер, психолог и бывший агент ФБР, автор книги "Как включить обаяние", приводит в пример Джонни Карсона - человека, который когда мог выбирал одиночество, но умел казаться чрезвычайно общительным под прицелом телекамер.
Известный американский ведущий Tonight Show долгие годы отказывался давать интервью и как-то сказал, что после передачи предпочитает ехать прямо домой, избегая ночных тусовок.
"Карсон был абсолютным интровертом, который научился казаться экстравертом. Как только шоу заканчивалось, он сразу же замыкался в себе и отправлялся домой, хотя знаменит он был своей улыбкой, смехом и шутками", - говорит Шафер.
3. Поднимите брови
Так как же мы можем увеличить степень своего обаяния? Шафер говорит, что для начала достаточно просто приподнять брови.
"Наш мозг постоянно сканирует окружающую среду на предмет дружеских или враждебных сигналов, - объясняет он. - Приближаясь к кому-либо, мы должны показать, что не представляем из себя угрозы. Три основных сигнала - быстрое движение бровями вверх-вниз, легкий наклон головы и улыбка".
Эксперты говорят, что еще один ключ к тому, как обаять человека - это проявить к нему интерес. Не стоит много говорить о себе.
"Золотое правило дружбы: если общение с вами помогает человеку поднять самооценку, вы ему понравитесь", - говорит Шафер.
Оливия Кобейн добавляет, что это правило работает только в том случае, если вы демонстрируете заинтересованность в том, что говорит партнер.
"Представьте, что ваш собеседник - один из персонажей артхаусного фильма, - говорит Кобейн. - Как и в фильме, чем больше вы о нем узнаете, тем более интересным он становится. Вскоре вы обнаружите, что проявляете неподдельный интерес к манерам и индивидуальности своего нового собеседника".
Но даже если вам это не удается, заинтересованность можно симулировать. Постоянный зрительный контакт создает впечатление неподдельной заинтересованности, советует Кобейн. При разговоре заглядывайте собеседнику в глаза, изучайте их цвет и выражение.
Шафер предлагает использовать эмпатические, сочувственные высказывания.
"Однажды я ехал в лифте со студентом, который выглядел весьма довольным собой. Я сказал ему: "Похоже, у вас выдался хороший денек". Оказалось, что он только что сдал зачет, к которому готовился несколько недель. Возможность рассказать об этом явно его обрадовала".
Чем больше вы знаете о человеке, с которым беседуете, тем эффективнее вы можете выстроить общение с ним.
"Вместо прямой лести лучше позволить человеку рассказать о себе", - говорит Шафер.
"Например, узнав ваш возраст, я могу сказать что-то вроде: "Ого, вам всего 30, а вы уже пишете для Би-би-си? Мало кто добивается подобного в таком возрасте".
4. Найдите общую тему
Де Янаш предлагает подчеркивать то общее, что у вас есть, даже когда ваши мнения расходятся. Обаятельные люди умеют находить общий язык даже с теми, кто не слишком на них похож.
"Если вы не согласны с собеседником, попробуйте повнимательнее его выслушать. Воздержитесь от того, чтобы сразу начать придумывать ответ (исследования показывают, что именно к этому склонны умные люди, но это не лучшая идея)", - предостерегает де Янаш.
"Вам может казаться, что вы расходитесь абсолютно во всем, но часто при ближайшем рассмотрении можно найти согласие хотя бы по мелкому поводу", - добавляет она и отмечает, что всегда полезно следить за текущими событиями и отраслевыми новостями, поскольку они могут служить нейтральными темами для разговора.
5. Повторяйте жесты собеседника
"Еще один ключ к взаимной симпатии - зеркальное отражение невербальных сигналов собеседника. Когда во время беседы люди начинают копировать жесты друг друга, это говорит о хорошем взаимопонимании", - говорит Шафер.
"Это также хороший способ проверить, как идет разговор. Если вы измените позу и собеседник повторит ваше движение, это хороший знак", - объясняет специалист. Этот прием очень любят те, кто работает в сфере продаж.
Если вы хотите, чтобы новые отношения продлились подольше, вам может пригодиться подход, который Шафер называет "техникой Гензеля и Гретель" (Гензель и Гретель - брат и сестра, герои сказки братьев Гримм. - Прим. переводчика).
Часто многие из нас сразу выдают новым знакомым слишком много информации о себе, что может испортить впечатление.
Поэтому Шафер рекомендует выдавать подробности о себе понемногу, по крошке (как это делал сказочный Гензель, который бросал на дорогу хлебные крошки, чтобы потом по ним вернуться домой - Прим. переводчика). Тогда каждая новая порция информации будет поддерживать заинтересованность собеседника.
"Раскрывайтесь постепенно, чтобы в отношениях сохранялась интрига", - советует он.
Бывает, однако, и так, что вам нужно расположить к себе человека как можно быстрее.
Джек Шафер 20 лет занимался в ФБР выуживанием информации из осведомителей, поэтому он хорошо знает способы заставить людей отвечать на личные вопросы.
Одна из техник заключается в том, что вы делаете предположение: "Вы говорите так, будто вам лет 25-30". Часто собеседник рефлекторно подтвердит: "Да, мне 30" - или опровергнет ваши слова: "Нет, мне 35".
Кроме того, вы можете сами поделиться какими-то подробностями из своей жизни - откровенность за откровенность.
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"Чем быстрее я добьюсь контакта и вытяну из вас какие-нибудь очень личные подробности, тем быстрее вы начнете относиться ко мне как к другу и тем быстрее я смогу перейти к сути", - отмечает Шафер.
Даже если разные способы не принесли вам успеха, возможно, нужно просто провести больше времени вместе с интересующим вас человеком. Этот подход работает даже в экстремальных обстоятельствах.
Шафер начинает свою книгу историей об иностранном разведчике, который был арестован в США. Каждый день Шафер приходил к нему в камеру и спокойно читал газету, пока в конце концов шпион не привык к нему и не начал разговор первым.
"Сначала я мог только находиться поблизости и ждать. Постепенно я наращивал интенсивность взаимодействия: наклонялся в его сторону, искал зрительного контакта и т. д.".
Это заняло несколько месяцев, но в итоге Шафер получил то, что хотел.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.