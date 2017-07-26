Включите харизму: пять советов от ученых и бывшего агента ФБР

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Даже если вы никогда не считали себя харизматичной личностью, не все потеряно. Вот как минимум пять способов создания у окружающих мнения о вас как об очаровашке, с которым приятно пообщаться на любую тему.

Все мы время от времени становимся свидетелями того, как некий человек входит в комнату, полную незнакомых ему людей, а покидает ее с десятью новыми приятелями, приглашением на свидание и перспективами знакомства с человеком, обладающим инсайдерской информацией о происходящем в отрасли.

Почему у этих счастливчиков всё получается? Как им удается влюбить в себя незнакомых людей сразу и вроде бы без особых усилий?

Улыбающееся лицо действует на окружающих на эмоциональном уровне

Многие скажут вам, что успех в обществе и харизма - это что-то вроде искусства, которое невозможно разложить на слагаемые. Однако у науки на этот счет другое мнение.

Факторы, которые определяют нашу популярность у людей, и то впечатление, которое мы производим на окружающих, часто даже не связаны с нашими коммуникативными навыками.

Александр Тодоров, профессор психологии в Принстонском университете (США), говорит, что люди менее чем за одну десятую секунды составляют суждение о привлекательности, надежности и компетентности человека - всего лишь увидев его лицо.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джеймс Бонд выкручивался из любой ситуации в немалой степени благодаря своему природному обаянию

"О неко­то­рых ас­пек­тах, таких как склон­ность к до­ми­ни­ро­ва­нию, мы судим в ос­нов­ном по анатомическим осо­бен­но­стям, а наша оценка чьей-то на­деж­но­сти и привлекательности в значительной степени зависит от вы­ра­же­ния лица человека", - го­во­рит Тодоров, автор книги "Лицо как актив: непре­одо­ли­мое вли­я­ние пер­во­го впечатления".

Конечно, подобная мгновенная оценка может показаться предвзятой, но дается она в основном на подсознательном уровне.

И это может иметь се­рьез­ные по­след­ствия - на­при­мер, может предопре­де­лить, за кого вы бу­де­те го­ло­со­вать на сле­ду­ю­щих вы­бо­рах, или повли­ять на наши финансовые ре­ше­ния.

Экс­пе­ри­мент по­ка­зал, что за­ем­щи­ки, чисто внешне про­из­во­див­шие менее на­деж­ное впе­чат­ле­ние, чаще стал­ки­ва­лись с от­ка­за­ми в креди­тах. Хотя у работников банка была ин­фор­ма­ция о месте ра­бо­ты и кре­дит­ной ис­то­рии за­ем­щи­ка, они вы­но­си­ли решение, руководству­ясь внеш­но­стью человека.

1. Улыбайтесь

Конечно, вы не можете изменить физические черты своего лица. Но, согласно профессору То­до­ро­ву, чем больше радости, удовлетворения жизнью написано на лице у человека, тем более он ка­жет­ся на­деж­ны­м, за­слу­жи­ва­ю­щим до­ве­рия.

"Улыбающееся лицо действует на окружающих на эмоциональном уровне, - объясняет Тодоров. - Оно оставляет впечатление теплоты, искренности и открытости к общению".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Впечатление, которое мы производим на окружающих, часто формируется еще до того, как мы вступили в беседу

Даже если пер­вое впе­чат­ле­ние ока­за­лось не таким хо­ро­шим, как вам бы хо­те­лось, есть шанс за­ста­вить че­ло­ве­ка из­ме­нить только что сложившееся о вас мнение, уверен профессор Тодоров.

Если со второй попытки вы су­ме­ли про­из­ве­сти на со­бе­сед­ни­ка благоприятное впечатление, он, ско­рее всего, за­бу­дет о своей первоначаль­ной оцен­ке, даже если она была от­ри­ца­тель­ной.

2. Включайте обаяние

Вот тут-то в игру и всту­па­ет оба­я­ние. Оли­вия Фокс Коб­ейн, биз­нес-кон­суль­тант и автор книги "Мифы о ха­риз­ме", опре­де­ля­ет оба­я­ние как при­вле­ка­тель­ность и способность при­ят­но об­щаться.

При­вле­ка­тель­ность может да­вать пре­иму­ще­ства в биз­не­се. Пред­при­ни­ма­те­ли, обладающие луч­ши­ми со­ци­аль­ны­ми на­вы­ка­ми, с большей ве­ро­ят­но­стью до­би­ва­ют­ся успе­ха, а оба­я­тель­ные ра­бот­ни­ки быст­рее про­дви­га­ют­ся по ка­рьер­ной лест­ни­це.

Сю­зан­н де Янаш, до­цент кафедры ме­недж­мен­та в Уни­вер­си­те­те Си­эт­ла (США), считает, что ком­му­ни­ка­тив­ные на­вы­ки ста­но­вят­ся все более зна­чи­мы­ми для успешной ка­рье­ры, по­сколь­ку мно­гие ор­га­ни­за­ции от­ка­зы­ва­ют­ся от тра­ди­ци­он­ных иерархических струк­тур.

Правообладатель иллюстрации Social Perception Lab/Princeton University Image caption Люди с довольным выражением лица кажутся окружающим более надежными и располагающими к общению

Хорошая новость состоит в том, что обаяние - это навык, который можно (и нужно) развивать.

Джек Шафер, пси­хо­лог и бывший агент ФБР, автор книги "Как вклю­чить оба­я­ние", при­во­дит в при­мер Джон­ни Кар­со­на - че­ло­ве­ка, который когда мог выбирал одиночество, но умел ка­зать­ся чрез­вы­чай­но об­щи­тель­ным под при­це­лом телекамер.

Известный американский ве­ду­щий Tonight Show дол­гие годы от­ка­зы­вал­ся да­вать интервью и как-то ска­зал, что после передачи предпочитает ехать прямо домой, избегая ночных тусовок.

"Кар­сон был абсолютным ин­тро­вер­том, ко­то­рый на­учил­ся ка­зать­ся экс­тра­вер­том. Как толь­ко шоу за­кан­чи­ва­лось, он сразу же за­мы­кал­ся в себе и от­прав­лял­ся домой, хотя зна­ме­нит он был своей улыб­кой, сме­хом и шут­ка­ми", - го­во­рит Шафер.

3. Поднимите брови

Так как же мы можем уве­ли­чить степень своего оба­я­ния? Шафер го­во­рит, что для на­ча­ла до­ста­точ­но про­сто при­под­нять брови.

"Наш мозг постоянно ска­ни­ру­ет окру­жа­ю­щую среду на пред­мет дру­же­ских или враждебных сиг­на­лов, - объ­яс­ня­ет он. - При­бли­жа­ясь к ко­му-либо, мы долж­ны показать, что не представляем из себя угро­зы. Три ос­нов­ных сиг­на­ла - быст­рое движение бро­вя­ми вверх-вниз, лег­кий на­клон го­ло­вы и улыб­ка".

При­бли­жа­ясь к ко­му-либо, мы долж­ны показать, что не представляем из себя угро­зы

Экс­пер­ты го­во­рят, что еще один ключ к тому, как оба­ять че­ло­ве­ка - это проявить к нему интерес. Не стоит много го­во­рить о себе.

"Зо­ло­тое пра­ви­ло друж­бы: если общение с вами по­мо­га­е­т че­ло­ве­ку поднять са­мо­оцен­ку, вы ему по­нра­ви­тесь", - го­во­рит Шафер.

Оливия Кобейн до­бав­ля­ет, что это пра­ви­ло ра­бо­та­ет толь­ко в том слу­чае, если вы демонстриру­е­те за­ин­те­ре­со­ван­ность в том, что говорит парт­нер.

"Пред­ставь­те, что ваш со­бе­сед­ник - один из пер­со­нажей артхаусного фильма, - говорит Кобейн. - Как и в фильме, чем боль­ше вы о нем узна­е­те, тем более интересным он ста­но­вит­ся. Вско­ре вы об­на­ру­жи­те, что про­яв­ля­е­те непод­дель­ный ин­те­рес к ма­не­рам и индивидуально­сти своего нового со­бе­сед­ни­ка".

Но даже если вам это не уда­ет­ся, за­ин­те­ре­со­ван­ность можно си­му­ли­ро­вать. Постоянный зрительный кон­такт создает впечатление неподдельной заинтересованности, со­ве­ту­ет Коб­ейн. При разговоре заглядывайте собеседнику в глаза, изучайте их цвет и выражение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Американский телеведущий Джонни Карсон: интроверт, который умел быть обаятельным и вызывать восхищение людей

Шафер пред­ла­га­ет ис­поль­зо­вать эм­па­ти­че­ские, сочувственные вы­ска­зы­ва­ния.

"Од­на­ж­ды я ехал в лифте со сту­ден­том, ко­то­рый вы­гля­дел весь­ма до­воль­ным собой. Я ска­зал ему: "По­хо­же, у вас вы­дал­ся хо­ро­ший денек". Ока­за­лось, что он толь­ко что сдал зачет, к ко­то­ро­му го­то­вил­ся несколь­ко недель. Воз­мож­ность рас­ска­зать об этом явно его обрадо­ва­ла".

Чем боль­ше вы зна­е­те о че­ло­ве­ке, с ко­то­рым беседуете, тем эф­фек­тив­нее вы можете вы­стро­ить об­ще­ние с ним.

"Вме­сто пря­мой лести лучше поз­во­лить че­ло­ве­ку рас­ска­зать о себе", - го­во­рит Шафер.

"На­при­мер, узнав ваш воз­раст, я могу ска­зать что-то вроде: "Ого, вам всего 30, а вы уже пи­ше­те для Би-би-си? Мало кто до­би­ва­ет­ся подоб­но­го в таком возрасте".

4. Найдите общую тему

Де Янаш пред­ла­га­ет под­чер­ки­вать то общее, что у вас есть, даже когда ваши мне­ния рас­хо­дят­ся. Оба­я­тель­ные люди умеют на­хо­дить общий язык даже с теми, кто не слиш­ком на них похож.

"Если вы не со­глас­ны с со­бе­сед­ни­ком, по­про­буй­те повнимательнее его вы­слу­шать. Воз­дер­жи­тесь от того, чтобы сразу на­чать придумывать ответ (ис­сле­до­ва­ния показывают, что имен­но к этому склон­ны умные люди, но это не луч­шая идея)", - предостерегает де Янаш.

"Вам может ка­зать­ся, что вы рас­хо­ди­тесь аб­со­лют­но во всем, но часто при ближайшем рас­смот­ре­нии мо­жно найти со­гла­сие хотя бы по мелкому поводу", - до­бав­ля­ет она и отмечает, что все­гда по­лез­но сле­дить за те­ку­щи­ми со­бы­ти­я­ми и от­рас­ле­вы­ми но­во­стя­ми, по­сколь­ку они могут слу­жить ней­траль­ны­ми те­ма­ми для разговора.

5. Повторяйте жесты собеседника

"Еще один ключ к вза­им­ной сим­па­тии - зеркальное отражение невер­баль­ных сигналов со­бе­сед­ни­ка. Когда во время беседы люди начина­ют ко­пи­ро­вать жесты друг друга, это говорит о хо­ро­шем вза­и­мо­по­ни­ма­нии", - го­во­рит Шафер.

Раскрывайтесь постепенно, чтобы в от­но­ше­ни­ях со­хра­ня­лась ин­три­га

"Это также хо­ро­ший спо­соб про­ве­рить, как идет раз­го­вор. Если вы из­ме­ни­те позу и со­бе­сед­ник по­вто­рит ваше движение, это хо­ро­ший знак", - объясняет специалист. Этот прием очень любят те, кто ра­бо­та­ет в сфере про­даж.

Если вы хо­ти­те, чтобы новые от­но­ше­ния про­дли­лись по­доль­ше, вам может пригодиться под­ход, ко­то­рый Шафер на­зы­ва­ет "тех­ни­кой Ген­зе­ля и Гре­тель" (Гензель и Гре­тель - брат и сестра, герои сказки братьев Гримм. - Прим. переводчика).

Часто мно­гие из нас сразу выдают новым зна­ко­мым слиш­ком много ин­фор­ма­ции о себе, что может ис­пор­тить впе­чат­ле­ние.

По­это­му Шафер ре­ко­мен­ду­ет вы­да­вать по­дроб­но­сти о себе по­не­мно­гу, по крошке (как это делал сказочный Гензель, который бросал на дорогу хлебные крошки, чтобы потом по ним вернуться домой - Прим. переводчика). Тогда каж­дая новая порция информации будет под­дер­жи­вать заинтересован­ность со­бе­сед­ни­ка.

"Раскрывайтесь постепенно, чтобы в от­но­ше­ни­ях со­хра­ня­лась ин­три­га", - советует он.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Быстрое вскидывание бровей может помочь сформировать хорошее первое впечатление. Только не забудьте улыбнуться, иначе будете выглядеть странно

Бы­ва­ет, од­на­ко, и так, что вам нужно рас­по­ло­жить к себе че­ло­ве­ка как можно быстрее.

Джек Шафер 20 лет за­ни­мал­ся в ФБР выуживанием ин­фор­ма­ции из осве­до­ми­те­лей, по­это­му он хо­ро­шо знает спо­со­бы за­ста­вить людей от­ве­чать на лич­ные во­про­сы.

Одна из техник заключается в том, что вы делаете предположение: "Вы говорите так, будто вам лет 25-30". Часто со­бе­сед­ник рефлекторно под­твер­дит: "Да, мне 30" - или опро­верг­нет ваши слова: "Нет, мне 35".

Кроме того, вы мо­же­те сами по­де­лить­ся ка­ки­ми-то по­дроб­но­стя­ми из своей жизни - от­кро­вен­ность за от­кро­вен­ность.

"Чем быст­рее я до­бьюсь кон­так­та и вы­тя­ну из вас ка­кие-ни­будь очень личные подробности, тем быст­рее вы нач­не­те от­но­сить­ся ко мне как к другу и тем быст­рее я смогу пе­рей­ти к сути", - отмечает Шафер.

Даже если раз­ные способы не при­нес­ли вам успе­ха, воз­мож­но, нужно про­сто провести боль­ше вре­ме­ни вме­сте с интересующим вас человеком. Этот под­ход работает даже в экс­тре­маль­ных об­сто­я­тель­ствах.

Шафер на­чи­на­ет свою книгу ис­то­ри­ей об ино­стран­ном разведчике, ко­то­рый был арестован в США. Каж­дый день Шафер при­хо­дил к нему в ка­ме­ру и спо­кой­но читал га­зе­ту, пока в конце кон­цов шпион не при­вык к нему и не начал раз­го­вор пер­вым.

"Сна­ча­ла я мог толь­ко на­хо­дить­ся по­бли­зо­сти и ждать. По­сте­пен­но я на­ра­щи­вал интенсивность вза­и­мо­дей­ствия: на­кло­нял­ся в его сторону, искал зри­тель­ного контакта и т. д.".

Это заняло несколько месяцев, но в итоге Шафер по­лу­чил то, что хотел.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.