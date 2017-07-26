Включите харизму: пять советов от ученых и бывшего агента ФБР

Тиффани Уэн BBC Future
  • 26 июля 2017
Джордж Клуни Правообладатель иллюстрации Getty Images

Даже если вы никогда не считали себя харизматичной личностью, не все потеряно. Вот как минимум пять способов создания у окружающих мнения о вас как об очаровашке, с которым приятно пообщаться на любую тему.

Все мы время от времени становимся свидетелями того, как некий человек входит в комнату, полную незнакомых ему людей, а покидает ее с десятью новыми приятелями, приглашением на свидание и перспективами знакомства с человеком, обладающим инсайдерской информацией о происходящем в отрасли.

Почему у этих счастливчиков всё получается? Как им удается влюбить в себя незнакомых людей сразу и вроде бы без особых усилий?

Многие скажут вам, что успех в обществе и харизма - это что-то вроде искусства, которое невозможно разложить на слагаемые. Однако у науки на этот счет другое мнение.

Факторы, которые определяют нашу популярность у людей, и то впечатление, которое мы производим на окружающих, часто даже не связаны с нашими коммуникативными навыками.

Александр Тодоров, профессор психологии в Принстонском университете (США), говорит, что люди менее чем за одну десятую секунды составляют суждение о привлекательности, надежности и компетентности человека - всего лишь увидев его лицо.

Джеймс Бонд Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Джеймс Бонд выкручивался из любой ситуации в немалой степени благодаря своему природному обаянию

"О неко­то­рых ас­пек­тах, таких как склон­ность к до­ми­ни­ро­ва­нию, мы судим в ос­нов­ном по анатомическим осо­бен­но­стям, а наша оценка чьей-то на­деж­но­сти и привлекательности в значительной степени зависит от вы­ра­же­ния лица человека", - го­во­рит Тодоров, автор книги "Лицо как актив: непре­одо­ли­мое вли­я­ние пер­во­го впечатления".

Конечно, подобная мгновенная оценка может показаться предвзятой, но дается она в основном на подсознательном уровне.

И это может иметь се­рьез­ные по­след­ствия - на­при­мер, может предопре­де­лить, за кого вы бу­де­те го­ло­со­вать на сле­ду­ю­щих вы­бо­рах, или повли­ять на наши финансовые ре­ше­ния.

Экс­пе­ри­мент по­ка­зал, что за­ем­щи­ки, чисто внешне про­из­во­див­шие менее на­деж­ное впе­чат­ле­ние, чаще стал­ки­ва­лись с от­ка­за­ми в креди­тах. Хотя у работников банка была ин­фор­ма­ция о месте ра­бо­ты и кре­дит­ной ис­то­рии за­ем­щи­ка, они вы­но­си­ли решение, руководству­ясь внеш­но­стью человека.

1. Улыбайтесь

Конечно, вы не можете изменить физические черты своего лица. Но, согласно профессору То­до­ро­ву, чем больше радости, удовлетворения жизнью написано на лице у человека, тем более он ка­жет­ся на­деж­ны­м, за­слу­жи­ва­ю­щим до­ве­рия.

"Улыбающееся лицо действует на окружающих на эмоциональном уровне, - объясняет Тодоров. - Оно оставляет впечатление теплоты, искренности и открытости к общению".

Улыбающаяся девушка Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Впечатление, которое мы производим на окружающих, часто формируется еще до того, как мы вступили в беседу

Даже если пер­вое впе­чат­ле­ние ока­за­лось не таким хо­ро­шим, как вам бы хо­те­лось, есть шанс за­ста­вить че­ло­ве­ка из­ме­нить только что сложившееся о вас мнение, уверен профессор Тодоров.

Если со второй попытки вы су­ме­ли про­из­ве­сти на со­бе­сед­ни­ка благоприятное впечатление, он, ско­рее всего, за­бу­дет о своей первоначаль­ной оцен­ке, даже если она была от­ри­ца­тель­ной.

2. Включайте обаяние

Вот тут-то в игру и всту­па­ет оба­я­ние. Оли­вия Фокс Коб­ейн, биз­нес-кон­суль­тант и автор книги "Мифы о ха­риз­ме", опре­де­ля­ет оба­я­ние как при­вле­ка­тель­ность и способность при­ят­но об­щаться.

При­вле­ка­тель­ность может да­вать пре­иму­ще­ства в биз­не­се. Пред­при­ни­ма­те­ли, обладающие луч­ши­ми со­ци­аль­ны­ми на­вы­ка­ми, с большей ве­ро­ят­но­стью до­би­ва­ют­ся успе­ха, а оба­я­тель­ные ра­бот­ни­ки быст­рее про­дви­га­ют­ся по ка­рьер­ной лест­ни­це.

Сю­зан­н де Янаш, до­цент кафедры ме­недж­мен­та в Уни­вер­си­те­те Си­эт­ла (США), считает, что ком­му­ни­ка­тив­ные на­вы­ки ста­но­вят­ся все более зна­чи­мы­ми для успешной ка­рье­ры, по­сколь­ку мно­гие ор­га­ни­за­ции от­ка­зы­ва­ют­ся от тра­ди­ци­он­ных иерархических струк­тур.

Люди с радостным выражением лица кажутся более надежными Правообладатель иллюстрации Social Perception Lab/Princeton University
Image caption Люди с довольным выражением лица кажутся окружающим более надежными и располагающими к общению

Хорошая новость состоит в том, что обаяние - это навык, который можно (и нужно) развивать.

Джек Шафер, пси­хо­лог и бывший агент ФБР, автор книги "Как вклю­чить оба­я­ние", при­во­дит в при­мер Джон­ни Кар­со­на - че­ло­ве­ка, который когда мог выбирал одиночество, но умел ка­зать­ся чрез­вы­чай­но об­щи­тель­ным под при­це­лом телекамер.

Известный американский ве­ду­щий Tonight Show дол­гие годы от­ка­зы­вал­ся да­вать интервью и как-то ска­зал, что после передачи предпочитает ехать прямо домой, избегая ночных тусовок.

"Кар­сон был абсолютным ин­тро­вер­том, ко­то­рый на­учил­ся ка­зать­ся экс­тра­вер­том. Как толь­ко шоу за­кан­чи­ва­лось, он сразу же за­мы­кал­ся в себе и от­прав­лял­ся домой, хотя зна­ме­нит он был своей улыб­кой, сме­хом и шут­ка­ми", - го­во­рит Шафер.

3. Поднимите брови

Так как же мы можем уве­ли­чить степень своего оба­я­ния? Шафер го­во­рит, что для на­ча­ла до­ста­точ­но про­сто при­под­нять брови.

"Наш мозг постоянно ска­ни­ру­ет окру­жа­ю­щую среду на пред­мет дру­же­ских или враждебных сиг­на­лов, - объ­яс­ня­ет он. - При­бли­жа­ясь к ко­му-либо, мы долж­ны показать, что не представляем из себя угро­зы. Три ос­нов­ных сиг­на­ла - быст­рое движение бро­вя­ми вверх-вниз, лег­кий на­клон го­ло­вы и улыб­ка".

Экс­пер­ты го­во­рят, что еще один ключ к тому, как оба­ять че­ло­ве­ка - это проявить к нему интерес. Не стоит много го­во­рить о себе.

"Зо­ло­тое пра­ви­ло друж­бы: если общение с вами по­мо­га­е­т че­ло­ве­ку поднять са­мо­оцен­ку, вы ему по­нра­ви­тесь", - го­во­рит Шафер.

Оливия Кобейн до­бав­ля­ет, что это пра­ви­ло ра­бо­та­ет толь­ко в том слу­чае, если вы демонстриру­е­те за­ин­те­ре­со­ван­ность в том, что говорит парт­нер.

"Пред­ставь­те, что ваш со­бе­сед­ник - один из пер­со­нажей артхаусного фильма, - говорит Кобейн. - Как и в фильме, чем боль­ше вы о нем узна­е­те, тем более интересным он ста­но­вит­ся. Вско­ре вы об­на­ру­жи­те, что про­яв­ля­е­те непод­дель­ный ин­те­рес к ма­не­рам и индивидуально­сти своего нового со­бе­сед­ни­ка".

Но даже если вам это не уда­ет­ся, за­ин­те­ре­со­ван­ность можно си­му­ли­ро­вать. Постоянный зрительный кон­такт создает впечатление неподдельной заинтересованности, со­ве­ту­ет Коб­ейн. При разговоре заглядывайте собеседнику в глаза, изучайте их цвет и выражение.

Американский телеведущий Джонни Карсон Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Американский телеведущий Джонни Карсон: интроверт, который умел быть обаятельным и вызывать восхищение людей

Шафер пред­ла­га­ет ис­поль­зо­вать эм­па­ти­че­ские, сочувственные вы­ска­зы­ва­ния.

"Од­на­ж­ды я ехал в лифте со сту­ден­том, ко­то­рый вы­гля­дел весь­ма до­воль­ным собой. Я ска­зал ему: "По­хо­же, у вас вы­дал­ся хо­ро­ший денек". Ока­за­лось, что он толь­ко что сдал зачет, к ко­то­ро­му го­то­вил­ся несколь­ко недель. Воз­мож­ность рас­ска­зать об этом явно его обрадо­ва­ла".

Чем боль­ше вы зна­е­те о че­ло­ве­ке, с ко­то­рым беседуете, тем эф­фек­тив­нее вы можете вы­стро­ить об­ще­ние с ним.

"Вме­сто пря­мой лести лучше поз­во­лить че­ло­ве­ку рас­ска­зать о себе", - го­во­рит Шафер.

"На­при­мер, узнав ваш воз­раст, я могу ска­зать что-то вроде: "Ого, вам всего 30, а вы уже пи­ше­те для Би-би-си? Мало кто до­би­ва­ет­ся подоб­но­го в таком возрасте".

4. Найдите общую тему

Де Янаш пред­ла­га­ет под­чер­ки­вать то общее, что у вас есть, даже когда ваши мне­ния рас­хо­дят­ся. Оба­я­тель­ные люди умеют на­хо­дить общий язык даже с теми, кто не слиш­ком на них похож.

"Если вы не со­глас­ны с со­бе­сед­ни­ком, по­про­буй­те повнимательнее его вы­слу­шать. Воз­дер­жи­тесь от того, чтобы сразу на­чать придумывать ответ (ис­сле­до­ва­ния показывают, что имен­но к этому склон­ны умные люди, но это не луч­шая идея)", - предостерегает де Янаш.

"Вам может ка­зать­ся, что вы рас­хо­ди­тесь аб­со­лют­но во всем, но часто при ближайшем рас­смот­ре­нии мо­жно найти со­гла­сие хотя бы по мелкому поводу", - до­бав­ля­ет она и отмечает, что все­гда по­лез­но сле­дить за те­ку­щи­ми со­бы­ти­я­ми и от­рас­ле­вы­ми но­во­стя­ми, по­сколь­ку они могут слу­жить ней­траль­ны­ми те­ма­ми для разговора.

5. Повторяйте жесты собеседника

"Еще один ключ к вза­им­ной сим­па­тии - зеркальное отражение невер­баль­ных сигналов со­бе­сед­ни­ка. Когда во время беседы люди начина­ют ко­пи­ро­вать жесты друг друга, это говорит о хо­ро­шем вза­и­мо­по­ни­ма­нии", - го­во­рит Шафер.

"Это также хо­ро­ший спо­соб про­ве­рить, как идет раз­го­вор. Если вы из­ме­ни­те позу и со­бе­сед­ник по­вто­рит ваше движение, это хо­ро­ший знак", - объясняет специалист. Этот прием очень любят те, кто ра­бо­та­ет в сфере про­даж.

Если вы хо­ти­те, чтобы новые от­но­ше­ния про­дли­лись по­доль­ше, вам может пригодиться под­ход, ко­то­рый Шафер на­зы­ва­ет "тех­ни­кой Ген­зе­ля и Гре­тель" (Гензель и Гре­тель - брат и сестра, герои сказки братьев Гримм. - Прим. переводчика).

Часто мно­гие из нас сразу выдают новым зна­ко­мым слиш­ком много ин­фор­ма­ции о себе, что может ис­пор­тить впе­чат­ле­ние.

По­это­му Шафер ре­ко­мен­ду­ет вы­да­вать по­дроб­но­сти о себе по­не­мно­гу, по крошке (как это делал сказочный Гензель, который бросал на дорогу хлебные крошки, чтобы потом по ним вернуться домой - Прим. переводчика). Тогда каж­дая новая порция информации будет под­дер­жи­вать заинтересован­ность со­бе­сед­ни­ка.

"Раскрывайтесь постепенно, чтобы в от­но­ше­ни­ях со­хра­ня­лась ин­три­га", - советует он.

Быстрое вскидывание бровей может помочь сформировать хорошее первое впечатление. Только не забудьте улыбнуться, иначе будете выглядеть странно Правообладатель иллюстрации iStock
Image caption Быстрое вскидывание бровей может помочь сформировать хорошее первое впечатление. Только не забудьте улыбнуться, иначе будете выглядеть странно

Бы­ва­ет, од­на­ко, и так, что вам нужно рас­по­ло­жить к себе че­ло­ве­ка как можно быстрее.

Джек Шафер 20 лет за­ни­мал­ся в ФБР выуживанием ин­фор­ма­ции из осве­до­ми­те­лей, по­это­му он хо­ро­шо знает спо­со­бы за­ста­вить людей от­ве­чать на лич­ные во­про­сы.

Одна из техник заключается в том, что вы делаете предположение: "Вы говорите так, будто вам лет 25-30". Часто со­бе­сед­ник рефлекторно под­твер­дит: "Да, мне 30" - или опро­верг­нет ваши слова: "Нет, мне 35".

Кроме того, вы мо­же­те сами по­де­лить­ся ка­ки­ми-то по­дроб­но­стя­ми из своей жизни - от­кро­вен­ность за от­кро­вен­ность.

"Чем быст­рее я до­бьюсь кон­так­та и вы­тя­ну из вас ка­кие-ни­будь очень личные подробности, тем быст­рее вы нач­не­те от­но­сить­ся ко мне как к другу и тем быст­рее я смогу пе­рей­ти к сути", - отмечает Шафер.

Даже если раз­ные способы не при­нес­ли вам успе­ха, воз­мож­но, нужно про­сто провести боль­ше вре­ме­ни вме­сте с интересующим вас человеком. Этот под­ход работает даже в экс­тре­маль­ных об­сто­я­тель­ствах.

Шафер на­чи­на­ет свою книгу ис­то­ри­ей об ино­стран­ном разведчике, ко­то­рый был арестован в США. Каж­дый день Шафер при­хо­дил к нему в ка­ме­ру и спо­кой­но читал га­зе­ту, пока в конце кон­цов шпион не при­вык к нему и не начал раз­го­вор пер­вым.

"Сна­ча­ла я мог толь­ко на­хо­дить­ся по­бли­зо­сти и ждать. По­сте­пен­но я на­ра­щи­вал интенсивность вза­и­мо­дей­ствия: на­кло­нял­ся в его сторону, искал зри­тель­ного контакта и т. д.".

Это заняло несколько месяцев, но в итоге Шафер по­лу­чил то, что хотел.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.

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