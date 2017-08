Первые 10 дней на новом месте: как не стать Скарамуччи

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Директор по коммуникациям Белого дома, ныне - бывший, Энтони Скарамуччи был уволен после 10 дней работы в этой должности. Не хотите повторить его судьбу? Вот несколько советов, следуя которым, вы обезопасите себя от скоропостижного увольнения.

Энтони Скарамуччи, возможно, даже не успел изучить, как пользоваться кофейной машиной в своем новом кабинете - а ему уже указали на дверь.

Его взлет и падение были настолько стремительны, что в социальных сетях люди стали задаваться вопросом: а что еще может случиться в рамках всего 10 дней?

Среди ответов были и такие: "Некоторые из моих похмелий длятся дольше, чем Скарамуччи".

Или: "Если вы купили молоко в день, когда Скарамуччи приступил к исполнению своих обязанностей, то в день его увольнения это молоко еще можно пить".

И наконец: "Интересно будет почитать, как историки будущего оценят эру Скарамуччи".

Но и всем нам, кто работает под гораздо менее строгим надзором общества, можно извлечь кое-какие полезные уроки из случившегося и произвести более позитивное впечатление в первые 10 дней своей работы на новом месте.

Когда вы выходите на новую работу, вам очень хочется как можно быстрее сформировать о себе благоприятное впечатление, доказать, что вы оправдаете доверие работодателя.

Однако следует знать о нескольких важных шагах, которые надо сделать, чтобы ваша новая работа продлилась дольше, чем истечет срок годности, написанный на бутылке молока.

Если вы будете правильно строить рабочие отношения, достигать целей, которых от вас ожидают в первые дни, и избегать тона всезнайки, ваши шансы на то, что вы не станете вторым Скарамуччи, увеличатся многократно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дерзкий сквернослов и бывший финансист был вынужден покинуть Белый дом еще до официального вступления в должность, которое должно было случиться 15 августа

Чего избегать

Во-первых, не делайте ничего экстравагантного или сумасбродного.

"Используйте свои первые 10 дней на то, чтобы разузнать, от кого вы будете зависеть, и как велика будет ваша собственная степень влиятельности в этой новой компании", - советует Джейсон Уомак, курирующий инструктор из Сан-Франциско и автор книги "Самое лучшее в вас стало еще лучше" (Your Best Just Got Better).

Многие из только что принятых на работу стараются произвести сильное впечатление на новых сослуживцев, однако смелые заявления скорее всего будут иметь неприятные последствия, считает Готам Мукунда, старший преподаватель управления производством в Гарвардской школе бизнеса.

Смелые заявления чаще всего заканчиваются плохо Готам Мукунда, Гарвардская школа бизнеса

Это означает, что вам лучше избегать эффектных слов и жестов и прочей показухи на вашем первом собрании в новом коллективе.

Если вы - один из руководителей, не объявляйте об организационных перестановках в первый же день. Остерегайтесь широковещательных заявлений и критики наотмашь в адрес всего того, что происходило в компании до вас.

"Смелые заявления чаще всего заканчиваются плохо, - говорит Мукунда. - Ваши новые сослуживцы, скорее всего, не оценят вашего эффектного появления".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выпендреж и позиция всезнайки - гарантия того, что вас возненавидят с первого же дня

Следующий пункт в списке того, чего следует избегать, - постановка великих целей.

Вам как новому сотруднику довольно трудно, а то и невозможно представить, чего вы можете здесь достигнуть. Тем не менее многие во всеуслышание ставят перед собой грандиозные цели в первые же дни, отмечает Майкл Шарки, основатель и гендиректор разрабатывающей программное обеспечение для маркетинга фирмы Autopilot из Сан-Франциско.

Когда обещаете слишком много, высока вероятность того, что вам в недалеком будущем придется объяснять, почему ничего не вышло

Оставьте пока в покое все эти цифры продаж и прогнозы по поводу новой продукции, советует Шарки. Когда обещаете слишком много, высока вероятность того, что вам в недалеком будущем придется объяснять, почему у вас и у вашего нового коллектива ничего не вышло.

"Искушение много наобещать в первые же дни очень велико, - отмечает Шарки. - Но если вы сразу наметите слишком много задач, потом будет крайне трудно все это выполнить".

Правильные первые шаги

По мнению Шарки, важно начать с какой-то маленькой победы, с небольшого, но быстрого успеха.

Возможно, это будет новый член команды, которого вы примете на работу. Или вы поближе познакомитесь с теми, кто работает на смежных должностях, аналогичных вашей. Или изучите тонкости системы поставок вашей новой компании.

Решите маленькую и несложную задачу, чтобы ваша работа на новом месте началась с быстрой победы

"Тут самое главное - постановка разумного уровня ожиданий и понимание того, что на самом деле важно, - говорит Шарки. - Решите маленькую и несложную задачу, чтобы ваша работа на новом месте началась с быстрой победы".

А пока вы будете работать над первой задачей, начинайте выстраивать рабочие отношения, которые вам понадобятся в дальнейшем.

Найдите себе наставника и (или) кого-то из высшего руководства, кто готов помогать вам советом. И не стесняйтесь задавать им вопросы, подчеркивает Уомак.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Задавать множество вопросов и просить совета - это правильное начало работы на новом месте, считает Уомак

Однако эти ваши вопросы должны быть хорошо продуманы, предупреждает Уомак.

Постарайтесь не оставить впечатления нового сотрудника, который только начал работать, а уже знает, как всё надо делать.

Мукунда рекомендует задавать вопросы таким образом, чтобы собеседнику было ясно - вам нужен совет, нужна помощь. Это самый легкий способ быстро влиться в коллектив и завоевать доверие менеджмента.

"Не существует лучшего пути выстроить отношения на новом месте, чем просить совета", - подчеркивает Мукунда.

К самому Мукунде это знание пришло нелегко. Его первой работой была должность бизнес-аналитика в McKinsey & Company в 2002 году, и, естественно, в его голове теснилось множество самых смелых идей.

Задавать вопросы - это самый легкий способ быстро влиться в коллектив и завоевать доверие менеджмента

Во время собеседования по итогам первых недель его работы непосредственный начальник сказал Мукуде с подкупающей прямотой: "Чувак, ты здесь самый младший, а на собраниях говоришь больше всех".

И не то чтобы компания не ценила его вклада, вспоминает сейчас Мукунда. Просто он к тому времени еще не заслужил права быть самым активным спикером на летучках и планерках.

Своим студентам Мукунда теперь дает простой совет: "Меньше говорите, больше улыбайтесь".

"Не забывайте: начальство с первого же дня начинает оценивать нового сотрудника, - предупреждает он. - Вы можете влиять на этот процесс, решая, когда вовремя замолчать, когда задавать вопросы, а когда - просто слушать".

Если вы так поступаете, вам не грозит судьба злосчастного Энтони Скарамуччи.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.