Мнимые риски и реальные опасности вживленных под кожу микрочипов

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Многие компании уже предлагают своим сотрудникам вживить в кисть руки микрочип для более быстрого и удобного осуществления ряда рутинных рабочих операций. С какими рисками это может быть связано?

Дейв Уильямс почти ничего не почувствовал - так, словно кто-то слегка прикоснулся чем-то твердым.

Для большинства будет совершенно незаметной эта горошинка размером с рисовое зернышко, вживленная в ткань ладони между указательным и большим пальцами.

И только когда 33-летний Дейв одним взмахом руки откроет входную дверь в офис, окружающие почуют что-то неладное.

Под кожей у Уильямса - вживленный микрочип, электронная схема, заключенная в крошечную стеклянную капсулу. Ее можно использовать примерно так же, как мы применяем бесконтактную платежную карту.

Уильямс, разработчик систем из компании Mozilla, - один из растущего числа так называемых биохакеров, энтузиастов, пытающихся дополнить свой организм новейшими технологиями.

Правообладатель иллюстрации Mark Gasson Image caption Рентгеновский снимок левой руки Марка Гассона, на котором виден маленький микрочип

В данном случае Уильямс решил вживить себе чип устройства радиочастотной идентификации (RFID) - просто из любопытства. После процедуры вживления он превратился в ходячую бесконтактную смарткарту.

Зарегистрировав свой чип у различных устройств, Уильямс может пользоваться рядом удобных функций - например, одним прикосновением руки переправлять свои контактные детали в телефон коллеги по работе.

Новый уровень удобства

"У меня худшая память в мире", - говорит Уильямс. Для него огромное преимущество имплантата состоит в том, что Дейв может больше не беспокоиться, что забыл пароль или ключи - они теперь всегда с ним.

"Ну и к тому же это очень прикольно - одним прикосновением руки к телефону передавать кому-то свой номер".

Этот новый уровень удобства выглядит притягательным для многих, и число людей, желающих поэкспериментировать со вживленным микрочипом RFID, растет.

Правообладатель иллюстрации ADAM BERRY/Getty Images Image caption Посетители берлинского фестиваля носимых устройств Wear-it обсуждают преимущества и недостатки вживляемых микрочипов (июнь 2017 г.)

Представитель одного из производителей таких чипов, Dangerous Things, в прошлом году рассказал в интервью CNBC, что компания продала их более 10 тысяч - вместе с наборами для вживления под кожу.

Однако чем шире распространение такого рода имплантатов, тем серьезнее озабоченность тех, кого волнуют проблемы вторжения в частную жизнь и личной безопасности.

Недавно компания по производству торговых автоматов из Ривер Фоллс (штат Висконсин, США) сообщила, что предлагает своим работникам вживить в руку микрочип.

Компания Three Square Market заявляет, что чип стоимостью в 300 долларов позволит работнику открывать двери, логироваться в компьютер и даже покупать еду в столовой этой фирмы. 50 сотрудников уже дали согласие на вживление микрочипа.

Правообладатель иллюстрации Paul Hughes Image caption Имплантат Гассона, заключенный в стеклянную капсулу, рядом со спичкой: его размер 12 x 2 мм

То же самое происходит во многих других фирмах по всему миру. Некоторые из них начали процесс чипования своих сотрудников более 10 лет назад.

BioHax International, поставщик чипов для Three Square Market, утверждает, что десятки фирм, в том числе международные компании, заинтересованы в том, чтобы внедрить подобное у себя.

Эта тенденция вызывает тревогу у тех, кто считает, что вживленные микрочипы позволят отслеживать передвижения сотрудников - в том числе вне работы.

Активисты из групп гражданских свобод предупреждают, что чипирование людей может привести к вторжению в частную жизнь и разными другими способами. Однако многие из тех, кто уже живет и работает с имплантатами, удивлены подобным тревогам.

Технология не нова

"Определеную информацию о человеке можно легко собрать и без всякого вживленного микрочипа, - подчеркивает Кевин Уорвик, профессор кибернетики и заместитель проректора Университета Ковентри (Британия), хирургическим путем вжививший себе в руку чип RFID одним из первых в мире - еще в 1998 году.

Правообладатель иллюстрации PAul Hughes Image caption Многие из тех, кто уже пользуется имплантатами с микрочипами, просто отмахиваются от страхов и опасений

Технология радиочастотной идентификации уже используется в грузоперевозках, отправке багажа авиапассажиров и доставке продуктов в магазины. Она применяется при чипировании домашних животных.

У многих из нас она - в кошельках, в виде бесконтактных банковских карт, проездных билетов, электронных паспортов. Большинство современных смартфонов также поддерживают эту технологию.

Угроза нашей частной жизни от мобильных телефонов куда выше

Так что вживленные микрочипы всего лишь делают технологию совсем близкой - из бумажника чип перекочует к вам под кожу.

"Главное здесь то, чтобы у человека всегда был выбор, - предупреждает Уорвик. - Если компания ставит условием получения работы вживление вам под кожу чипа, то это вызывает серьезные этические вопросы".

Необходимо также помнить, что мы и так все время носим с собой устройство, которое передает гораздо больше информации о всех наших передвижениях, предпочтениях и привычках таким компаниям, как Google, Apple и Facebook, чем простейший имплантированный чип RFID.

Правообладатель иллюстрации ADAM BERRY/Getty Images Image caption Вживленные микрочипы используются для простых повседневных задач - например, чтобы открыть кодовый замок

"Угроза нашей частной жизни от мобильных телефонов куда выше, - говорит Павел Роттер, инженер-биомедик в краковском научно-техническом университете (Польша). - Если ваш телефон взломан хакером, он превращается в идеальное шпионское устройство, у которого есть все необходимое - микрофоны, камера и GPS. По сравнению с этим риски использования вживленных чипов радиочастотной идентификации крайне низки".

Подобные тревоги не свойственны Дейву Уильямсу - его микрочип активируется, только когда находится в нескольких сантиметрах от считывающего устройства.

"В этом смысле страхи по поводу того, что вас будут отслеживать по типу GPS-трекинга, абсолютно беспочвенны", - утверждает он.

Уильямс, кроме того, подчеркивает, что сама процедура вживления совсем не так ужасна, как ее представляют некоторые.

Это было на удивление криминальное ощущение

Он установил себе чип под кожу собственноручно, обеспечив стерильность изрядным количеством йода.

"Было почти совсем не больно, - вспоминает он. - Вот вынуть микрочип будет несколько сложнее, однако со скальпелем и парой пинцетов и это не проблема".

Опасения по поводу возможного хакерского взлома, однако, отметаются не так легко. Чипы радиочастотной идентификации способны нести лишь 1 килобайт информации, но, как продемонстрировал исследователь из Университета Рэдинга (Британия) Марк Гассон, они все равно уязвимы для вредоносных программ.

Правообладатель иллюстрации PAUL HUGHES Image caption Хирург вживляет капсулу с микрочипом в кисть левой руки Гассона

Гассону вживили микрочип в 2009-м, а год спустя он специально модифицировал устройство так, чтобы оно могло передавать компьютерные вирусы.

Эксперимент заключался в попытке передать в компьютер (в который можно было залогироваться с помощью микрочипа) ссылку на интернет-сайт, с которого загружалась вредоносная программа.

"Это было на удивление криминальное ощущение, - вспоминает Гассон. - Я вдруг стал ходячей угрозой для всех компьютеров нашего университета".

Конечно, обычные электронные пропуска в виде смарткарт тоже могут быть взломаны. Однако в случае с вживленным микрочипом есть еще одна проблема - и она связана как раз с теми удобствами, которые его использование обеспечивает.

Да, это миниатюрное, никому не заметное устройство всегда с вами - это-то и опасно. Если подкожный гаджет вдруг сломается или начнет работать не так, как должен, это может превратиться в настоящее мучение для его обладателя.

"От имплантированных устройств не так просто избавиться или хотя бы просто выключить их", - подчеркивает Гассон.

"Вживленный микрочип ощущается как часть вашего тела, и когда что-то вдруг идет не так, вы чувствуете себя абсолютно беспомощным".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.