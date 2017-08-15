Как убедить себя в том, что вы богаты

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Говорят, что сравнение убивает радость. Может быть, в нашем мире, где даже миллионеры не считают себя особо богатыми, рецепт радости жизни состоит в том, чтобы прекратить сравнивать себя с другими?

Представьте, что ваш доход исчисляется шестизначной цифрой, что у вас есть свой дом и еще - свободный миллион долларов. Похоже, что по всем стандартам жизнь удалась, не так ли? Вы богаты?

Видимо, все-таки нет.

Последний опрос известных американских инвесторов, сделанный фирмой UBS, предоставляющей финансовые услуги по всему миру, показал, что 70% из тех, кто удовлетворяет вышеизложенным критериям, не считают себя богатыми.

Только те, чьи активы составляют 5 млн долларов и больше, рассматривают свою финансовую ситуацию как достаточную для того, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Большинство остальных опасается, что любая неудача может сильно повлиять на тот образ жизни, к которому они привыкли.

Если даже миллионеры не считают себя богатыми, то что же говорить о нас с вами?

И если мы не ощущаем своего богатства, сколько бы мы ни зарабатывали, стоит ли вообще к нему стремиться?

Перестать быть белкой в колесе

Исследования психологов, осуществляемые на протяжении последних десятилетий, уже развенчали представление о том, что деньги могут купить нам счастье на долгие годы.

Более того, в одном из таких исследований ученые пришли к выводу, что выигравшие крупную сумму в лотерею в итоге оказываются не более удовлетворены своей жизнью, чем были до выигрыша.

Как сообщала в феврале New York Times, специальная терапия для миллиардеров с личными проблемами переживает бум в США.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исследование показало, что по мере того как состояние человека растет, рано или поздно наступает момент, когда уже никакое новое увеличение доходов не приносит дополнительной радости

"По мере того как люди становятся богаче, они чувствуют больше удовлетворения жизнью. Но в какой-то момент это удовлетворение перестает расти", - подчеркивает Йоланда Йеттен, профессор социальной психологии в австралийском Университете Куинсленда и соавтор книги "Парадокс богатства".

По ее словам, многие из тех, кто зарабатывает миллионы, не в состоянии прекратить быть белкой в колесе, даже если осознают, что их удовлетворенность жизнью давно перестала расти, поскольку не они управляют богатством, а богатство управляет ими.

Не они управляют богатством, а богатство управляет ими

А всё потому, объясняет она, что богатые люди (точно так же, как и не столь богатые) постоянно сравнивают себя с кем-то более успешным, свои доходы с чужими доходами, свои дома с чужими домами, свои достижения - с достижениями более богатых друзей и коллег.

"Чем больше у вас денег, тем больше вам нужно - это как наркозависимость", - говорит Йеттен.

Такая ситуация хорошо знакома Пии Уэбб, которая занимается коучингом менеджеров высшего звена в Европе. Даже на ее родине, в Швеции, где социал-демократическое общество стремится обеспечить справедливый баланс "работа-дом", многие становятся жертвой этого постоянного сравнения себя с теми, кто зарабатывает больше.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чем больше денег, тем больше проблем? Даже после выигрыша в лотерею крупной суммы вы не станете счастливей

Уэбб предлагает своим клиентам подумать над тем, какой именно опыт или какие именно вещи нужны лично им, чтобы почувствовать удовлетворение жизнью - вместо того чтобы постоянно стремиться кого-то догнать или оправдать чьи-то ожидания.

"Говоря о богатстве, многие полагают, что главное - это деньги. Но вам нужно не так много, если вы умеете получать удовлетворение от жизни здесь и сейчас", - считает она.

Пия Уэбб сама когда-то была крайне озабочена подобными сравнениями. Но 10 лет назад она пережила нервный срыв и с тех пор решила жить, получая наслаждение от простых и приятных вещей - сауны, прогулки в лесу, встреч с друзьями и родственниками.

Счастливые крестьяне и несчастные миллионеры

Исследования Йоланды Йеттен показывают: люди, живущие в бедности, учатся находить такие способы повышения удовлетворенности жизнью, которые не зависят от денег или материальных благ.

Например, в отличие от тех, кто материально обеспечен, они проводят гораздо больше времени с семьей и чаще выполняют волонтерские работы в своем районе.

"Наше благополучие довольно сильно зависит от ощущения связи с другими людьми", - объясняет она.

"В развивающихся странах куда меньшая сумма денег может сильно повлиять на образ жизни… в то же время те, кто совсем небогат, не боятся много потерять", - добавляет она.

Если нет ни свободы, ни демократии, если нет материального достатка, люди привыкают находить удовольствие в других вещах

Кэрол Грэм, профессор Мэрилендского университета (США) называет этот парадокс "проблемой счастливого крестьянина и несчастного миллионера".

"В более богатых странах в среднем выше удовлетворенность жизнью, но когда начинаешь разбираться, всё оказывается гораздо сложнее", - пишет она в исследовании 2010 года. В работе отмечается, что люди в Афганистане довольны жизнью не меньше, чем латиноамериканцы.

"Жизнь в свободной и демократической стране делает людей счастливее. Но если нет ни свободы, ни демократии, если нет материального достатка, люди привыкают находить удовольствие в других вещах, сохраняя природную жизнерадостность. С другой стороны, вы можете иметь всё - и чувствовать себя несчастным".

Конечно, отсюда не следует вывод, что надо стремиться жить поближе к черте бедности (имейте в виду, в последнем докладе ООН World Happiness Report богатые страны занимают большинство высоких мест в рейтинге самых счастливых).

Но из исследования Кэрол Грэм можно сделать вывод, что богатые люди могут поучиться у бедных тому, как реагировать на плохие новости о своих доходах.

Правообладатель иллюстрации Krishna Prasad Timilsina Image caption Может ли бедность сделать вас счастливее? Вполне возможно. "Если у вас нет автомобиля, то вам незачем беспокоиться о бензине", - объясняет 36-летний Кришна Прасад Тимилсина

Йеттен также подчеркивает, что в бедных слоях общества, как правило, принято держаться друг друга и помогать друг другу - и это то, чему богатым следует учиться.

Непальский проводник в горных восхождениях Кришна Прасад Тимилсина рассказывает о том, как после ужасного землетрясения 2015 года он стал замечать у своих соотечественников проявления необычайной стойкости.

В том бедствии погибло около 8 тысяч человек, тысячи остались без крова. Тем не менее для многих оно стало поводом ощутить счастье и настоящее благословение - ведь они остались в живых.

В этом случае люди тоже сравнивали свою жизненную ситуацию - но не кем-то более успешным и богатым, а с ситуацией тех, кто потерял всё.

И в то время как туристическая отрасль Непала - одна из самых важных для экономики этого государства - ощутила на себе последствия трагедии, в рейтинге World Happiness Index 2017 года страна поднялась на восемь мест и расположилась на 99-м из 155-ти, опередив Южную Африку, Египет и даже соседнюю Индию с ее растущей как на дрожжах экономикой.

Впрочем, Тимилсина не считает, что его соотечественники полностью свободны от "болезни сравнений". "В городе у более образованных людей больше тревог по поводу жизни. Вот у моих родителей совсем нет денег, но они куда счастливее меня", - смеется он.

Другие способы тратить деньги

Всё большее число экспертов склоняется к тому, что традиционные символы богатства - например, автомашина, дом и т.д. - тоже претерпевают изменения.

Во многих странах те, кто родился в начале века, становятся первым поколением, зарабатывающим меньше своих родителей. Им сложней купить квартиру или дом из-за растущих цен на недвижимость.

"Это означает, что этому поколению, возможно, будут менее присущи такие отрицательные черты богатых, как себялюбие, нарциссизм и представление, что все кругом тебе должны", - отмечает Йеттен.

Этому поколению, возможно, будут менее присущи такие отрицательные черты богатых, как себялюбие и нарциссизм

Есть и признаки того, что хорошо зарабатывающие молодые профессионалы, вместо того чтобы инвестировать в акции или в недвижимость, выбирают тратить деньги на приключения и путешествия. (В США в период с 1987 года доля расходов именно на эту сторону жизни увеличилась на 70%, согласно цифрам министерства торговли США.)

Живущая сейчас в Париже американский фотограф моды 25-летняя Эйлин Чо, например, выросла в престижном районе Сиэттла. Но для нее идея зарабатывания и накопления денег для того, чтобы, предположим, инвестировать их во что-то, представляется чем-то вроде тюрьмы.

Несмотря на то, что родители предлагали ей финансовую помощь в покупке дома, она предпочла жить со своим бойфрендом в съемной квартире площадью в 30 кв. м.

Правообладатель иллюстрации Eileen Cho Image caption Фотограф Эйлин Чо называет покупку недвижимости тюремным заключением и предпочитает откладывать деньги на путешествия

"Мы платим 950 евро (1030 долларов) в месяц за аренду, и у нас остается достаточно для того, чтобы раз в месяц выбраться за границу, - объясняет она. - Для меня важно жить полной жизнью и быть счастливой. Завтра я лечу в Испанию, а следующее путешествие - в Марракеш".

Такое отношение к жизни приветствует коуч Пия Уэбб. Хотя и предупреждает: как бы эти путешествия и прочие приключения не превратились в новую норму, с которой люди начнут сверять свои жизненные стандарты. И снова сравнивать, завидовать, расстраиваться…

"Путешествия - это отличный способ больше узнать о других странах и культурах, о себе самом, о своем месте в мире, но они тоже могут стать чем-то вроде зависимости. Вы чувствуете возбуждение от поездки в новое неизвестное место - точно так же как другие чувствуют возбуждение от шопинга".

"Но постоянные путешествия могут означать, что вы нигде не пустили корни или лишены возможности прекрасно проводить время с семьей", - предупреждает она.

"Самое лучшее, что я бы посоветовала - понять, что именно для вас важно как для личности, и научиться получать удовольствие от самых мелких вещей в жизни, где бы вы ни находились".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.