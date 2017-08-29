Как лечат зависимость, которая "хуже алкоголизма или наркомании"

Правообладатель иллюстрации TALKSPACE Image caption "Мне грустно". Рекламная кампания фирмы Talkspace нацелена на объяснение всех опасностей зависимости от соцсетей

Не в силах оторваться от "Фейсбука", "ВКонтакте" или какой-то другой соцсети? В этом вы не одиноки, таких много. А теперь есть и специалисты, которые готовы помочь вам излечиться от этой дурной привычки.

Признаком того, что вам нужна помощь, можно считать, например, то, что вы не можете удержаться от просмотра "Фейсбука" или "Инстаграма", когда находитесь на работе.

Или, допустим, когда вы чувствуете нарастающее беспокойство, если сигнал wi-fi слишком слаб или ваш смартфон теряет сеть, и вы никак не можете войти в свой аккаунт в "Фейсбуке".

С вами всё ясно - вам нужно вмешательство специалиста.

В последние годы все больше людей обращаются за помощью, понимая, что самим не справиться с навязчивым желанием постоянно проверять свой статус и статус друзей в соцсетях. И специалисты отреагировали на это.

Психотерапевты предлагают консультации, всяческие коучи проводят реабилитационные занятия с тренировкой чувства самоосознанности, специализирующиеся на корпоративных тренингах компании соперничают друг с другом за право отучить вас от привычки по сотне раз в день скролить страницы "Фейсбука"…

Мы же обучаем людей вождению автомобиля… Однако человек покупает смартфон - и вперед!

В результате мы имеем на выбор множество вариантов для тех, кто хочет порвать с этой привычкой.

Одночасовое занятие может стоить от 150 долларов и больше, а длительные сессии в уединенном, изолированном от общества месте обойдутся вам в более чем 500 долларов за несколько дней лечения.

Вылечите меня от "Фейсбука", доктор

"Люди берут уроки плавания или вождения, но человек просто покупает смартфон - и вперед! - говорит Памела Ратлидж, директор Центра изучения психологии современных медиа в Ньюпорт-Бич (Калифорния, США). - Для того чтобы ориентироваться в любом общественном пространстве, нужно обладать определенными навыками".

За последние несколько лет количество пациентов, обратившихся за помощью к психотерапевту из Хьюстона (штат Техас) Натану Дрискеллу, выросло на 20%, и теперь, по его словам, люди, жалующиеся на интернет-зависимость, составляют почти половину его пациентов.

(Интересно, что за то же время количество жалующихся на зависимость от компьютерных игр сократилось.)

"Не считается в обществе чем-то порочным"

Отметим, что зависимость от соцсетей пока еще не попала в официальный список заболеваний и расстройств Американской психиатрической ассоциации, считающийся общепризнанным стандартом для психиатров.

Должна ли она там быть - вопрос непростой. Тем временем некоторые психотерапевты, включая Дрискелла, лечат таких пациентов, применяя те же методы, что и в случаях других зависимостей.

Это хуже, чем алкоголизм или наркомания, потому что это гораздо более увлекательно и в обществе не считается чем-то порочным

В определенном смысле психологический эффект "Фейсбука" или любой другой соцсети бывает куда труднее излечить, чем другие зависимости, подчеркивает Дрискелл.

"Это хуже, чем алкоголизм или наркомания, потому что это гораздо более увлекательно и в обществе не считается чем-то порочным", - объясняет он.

Дрискелл берет 150 долларов за час консультаций и работает с пациентом раз в неделю как минимум полгода.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если мы проводим слишком много времени в соцсетях, это искажает наше восприятие самого себя

Привычка, подчиняющая себе нашу жизнь

Фирма Talkspace из Нью-Йорка предлагает онлайн-консультирование у одного из тысячи своих психотерапевтов - на выбор.

В 2016 году компания разработала специальную 12-недельную программу для тех, кто хочет справиться с зависимостью от соцсетей. Эта программа - лишь часть более глубокого лечения, говорит Линда Сакко, вице-президент Talkspace.

Психотерапевты стараются повысить самосознание пациентов и отслеживают их прогресс на протяжении нескольких месяцев, поясняет Сакко. Она отказалась сообщить количество тех, кто сейчас пользуется этой программой.

Те, кто к нам обращается, признают, что эта привычка подчинила себе всю их жизнь

Компания предлагает смс-терапию (от 138 долларов в месяц) и терапию с беседами один на один (396 долларов). Да, пациенты в этих случаях применяют свой смартфон, подчеркивает Сакко, но их учат, как им пользоваться более осознанно.

Большинство обращается за помощью после того, как поймет, что самостоятельно не в силах побороть зависимость, добавляет она.

"Они сами пробуют уменьшить время, проводимое в соцсетях, - но от этого чувствуют себя только хуже. Те, кто к нам обращается, признают, что эта привычка подчинила себе всю их жизнь".

Правообладатель иллюстрации Talkspace Image caption Кривые зеркала используются для того, чтобы подчеркнуть, как соцсети искривляют наше представление о себе

Офисная проблема

По мнению других специалистов, к этой зависимости можно относиться как к офисной проблеме.

В 2014 году Орианна Филдинг основала в Лондоне Digital Detox Company, которая оказывает услуги компаниям, обучая их работников, как себя вести в соцсетях.

Все начинает с занятий один на один, а затем работники выполняют задания онлайн-модулей, где учатся правильно реагировать на все хитрые зацепки и раздражители соцсетей. В среднем это стоит 600 фунтов стерлингов (748 долларов) в час.

Только первый шаг

Эксперты, впрочем, предупреждают, что никакая самоосознанность не поможет, если ограничиться одним только курсом или уикендом цифровой детоксикации. Это должно стать только первым шагом, говорит Дрискелл.

По его словам, как и в случае лечения других зависимостей, клиенты должны навещать психотерапевта на протяжении шести месяцев, а то и целого года, чтобы научиться справляться со своими привычками без помощи специалиста, самостоятельно.

"На занятиях все может быть прекрасно, но потом вы возвращаетесь в свою прежнюю жизнь, и весь прогресс утрачивается", - предупреждает Дрискелл.

Когда помогает самолечение

Некоторые компании, специализирующиеся на помощи зависимым от соцсетей, предлагают более мягкий подход.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хуже, чем алкоголизм или наркомания?

Так, берлинская Offtime описывает свой метод как "регулировку жизненного фокуса и цифрового баланса".

Разработано специальное приложение для контроля над использованием соцсетей - своего рода костыль для тех, кто сознает растущую зависимость, но хочет справиться с ней самостоятельно, объясняет психолог Александр Штайнхарт, соучредитель компании.

Люди порой слишком спешат назвать это зависимостью

Вместо того чтобы ждать, когда такая зависимость превратится в серьезную проблему для человека, надо обучать пользователей безопасной для их психического здоровья практике обращения с соцсетями.

По мнению Памелы Ратлидж, как только появляется какая-либо новая технология, надо немедленно учить людей безопасному с ней обращению.

"Люди порой слишком спешат назвать это зависимостью, - говорит она. - Вместо того чтобы видеть несбалансированность жизненной ситуации".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.