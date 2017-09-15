Пик одиночества? Возраст, в котором мы прощаемся с молодостью

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В каком возрасте вас можно официально объявить старым и скучным? В нескольких последних исследованиях утверждается, что это - 35 лет. Неужели это так?

Какой возраст самый лучший? Для некоторых - это беззаботные детские годы или время студенчества.

Но как основной пограничный момент в нашей жизни, за которым и личная жизнь, и профессиональная карьера начинают медленно катиться вниз под гору, многие воспринимают именно 35-летие.

35 - это возраст, в котором мы начинаем ненавидеть свою работу

Не только потому, что после 35 нас больше не воспринимают как "молодого человека" или "девушку" (согласно исследованию Кентского университета).

Но и потому, что именно тогда наступает время, которое для мужчин считается "пиком одиночества", а для женщин - "пиком скуки".

И если этого недостаточно, то 35 - еще и возраст, в котором мы начинаем ненавидеть свою работу. Именно такой результат дал опрос более двух тысяч работников в Британии, проведенный рекрутинговой компанией Robert Half.

Кроме того, исследование показало, что в этом возрасте сочетание новых семейных и финансовых обязательств рождает проблемы, с которыми человек сталкивается как на работе, так и дома.

Вопросы, от которых не избавиться

Все больше тревожит 35-летних и вопрос гарантий занятости. В первом квартале 2017 года британским работникам в возрасте от 35 до 49 лет грозило сокращение с двукратной долей вероятности по сравнению с теми, чей возраст от 25 до 34 лет (по данным Управления национальной статистики Соединенного Королевства).

Более того, эта группа (35-49 лет) оказалась менее удовлетворена тем, что происходит с ними на работе, чем более молодые коллеги, показал опрос Robert Half.

Работникам, достигшим 35 лет, не дает покоя вопрос: сумел ли я добиться чего-то в жизни?

Обнаружено, что в Британии каждый шестой работник в возрасте 35 лет и старше недоволен своей работой, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель у тех, кто моложе 35.

"Это непростая комбинация новых обязательств в жизни - как семейных, так и финансовых… И всё это как раз в то время, когда в профессиональном смысле вы начинаете выходить на руководящие позиции, требующие от вас большей ответственности", - комментирует Эшли Уипмэн, директор Robert Half UK.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Опросы показывают, что именно 35 лет считаются тем возрастом, который разделяет молодость и зрелость

Уипмэн отмечает, что молодые работники, как правило, полны энтузиазма, в то время как начальство пока еще не ожидает от них многого.

А вот работникам, достигшим 35-летнего возраста, не дает покоя вопрос: сумел ли я добиться чего-то в жизни?

35 - это возраст, когда вас перестают относить к молодежи, и вы формально попадаете в другую, более старшую группу, в соответствии с чем к вам начинают предъявлять несколько иные требования. Но проведение такой границы выглядит достаточно произвольным.

Как говорит Джулия Кларк, социолог из проводящей глобальные маркетинговые исследования компании Ipsos, было бы справедливым подчеркнуть, что некоторые из отличий между "до 35 лет" и "после 35" появляются только потому, что мы сами решили провести границу по этому возрасту.

Однако, как добавляет Кларк, такое разделение на возрастные категории - стандартная практика маркетинговых исследований.

20-летние и 29-летние чаще всего находятся на очень разных этапах жизни, поэтому первая демографическая категория, как правило, - от 18 до 24 лет (а следующая - от 25 до 34).

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Некоторые были бы счастливы, если бы их всегда считали 20-летними…

Макрокатегории объединяют людей 18-34 лет и 35-54 лет, что делает 35 пограничным возрастом, возрастом-разделителем между теми, кто молод, кто только начинает строить профессиональную карьеру, и теми, кто постарше и уже более или менее сложился как работник.

Женщин, собирающихся иметь детей, может тревожить преодоление 35-летней границы, хотя недавнее исследование показывает, что фертильность после этого возраста снижается не так резко, как полагали раньше.

В США, например, все большее количество женщин откладывает первую беременность на "после 30" и дальше, чтобы продолжить образование и построить карьеру.

Согласно последним данным, впервые за всю историю исследований американские женщины, достигшие 30-летнего возраста, имеют больше детей, чем те, кому от 20 до 30.

Есть и финансовые причины отложить рождение ребенка. Исследование 2011 года, опубликованное в Journal of Population Economics, обнаружило, что каждый год, на который женщина откладывает рождение детей, ведет к увеличению ее зарплаты на 9%.

Принятие решений откладывается

Дилип Джест, директор центра здорового старения при Калифорнийском университете Сан-Диего, считает, что это распространенное заблуждение - считать годы между 20 и 40 лучшим временем в нашей жизни. Мол, после 40 лет жизнь практически закончена, остается только доживать.

На самом деле эти годы полны стресса и беспокойств - именно тогда людям приходится принимать многие важнейшие для себя решения.

В развитых странах продолжительность жизни растет. Глобализация экономики создает новые карьерные возможности, значительно расширяя выбор.

Это распространенное заблуждение - считать годы между 20 и 40 лучшим временем в нашей жизни Дилип Джест, директор центра здорового старения

Всё вместе это замедляет и удлиняет "процесс взросления" - построения карьеры, создания семьи, выбора постоянного места жительства и т.д. Этот процесс проходит сложнее, чем у предыдущего поколения.

"Раньше люди принимали жизненно важные решения в 20-25 лет, но сегодня миллениалы (те, кто родился в 1980-90-е - Прим. переводчика) все откладывают и откладывают принятие решений", - отмечает Джест.

"Они позднее вступают в брак, позднее заводят детей, и значительное количество тех стрессовых ситуаций, которые раньше случались у двадцатилетних, теперь перекочевало на возраст после 30".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виктории Бекхэм, одной из "Спайс герлз", ставшей затем дизайнером модной одежды, удалось сохранить прежний звездный статус и в зрелом возрасте

В связи с этим есть и хорошая новость. "Остальная жизнь [после 35] будет куда приятней", - говорит Джест.

Конечно, старение выглядит не так эффектно, как молодость, но ваше психическое здоровье вполне может улучшаться с течением времени.

"Мы уже лучше знаем себя, мы принимаем решения на основе своего опыта, мы становимся менее эгоистичны, - подчеркивает Дилип Джест. - С опытом приходит мудрость, и это то, что дарит нам возраст".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.