10 вопиюще неверных представлений о роли начальника

Не имея должной подготовки или хотя бы направления, в котором надо двигаться, многие вновь назначенные начальники начинают руководить коллективом, придерживаясь всем известных, стереотипных представлений. Однако эти стереотипы, вместо того, чтобы помочь, оказываются контрпродуктивными.

Наконец-то вас повысили. Все эти годы вы вкалывали как проклятый, пытались угодить начальству - и вот ваши заслуги признали и оценили. Есть только одна проблема: вас никто не научил быть руководителем.

Восторг от долгожданного повышения очень скоро пройдет, и вы о нем больше не вспомните, если организация, в которой вы работаете, просто швырнет вас в водоворот новых обязанностей, пожелав удачи и бросив на произвол судьбы.

Такое впечатление, что они ожидают от вас инстинктивного знания того, что вам надо делать. В конце концов, вы же столько лет здесь работаете. Уж наверное вы понимаете, что это такое - быть руководителем? Вот и вперед!

Неудивительно, что в такой ситуации многие только что назначенные начальники пытаются спастись, применяя в работе те всем известные клише, которые в массовом сознании связаны с руководством коллективом.

Именно так должен вести себя босс, думают эти бедолаги. И неизбежно становятся жертвой вопиюще неверных представлений о роли руководителя.

Таких мифов - множество. Приведем здесь лишь те десять, которые, на наш взгляд, наиболее типичны.

1. "Быть боссом очень тяжело"

На самом деле у боссов больше самостоятельности и независимости, гораздо выше зарплата, есть личный шофер, помощник, они путешествуют бизнес-классом, останавливаются в хороших гостиницах, их уважают коллеги. Это не такая уж тяжелая жизнь.

Гораздо тяжелее работать простым сотрудником, и боссы никогда не должны об этом забывать.

2. "Просто будьте собой"

Когда вы начинаете работу в новой роли, просто быть собой недостаточно. Вы должны развиваться и учиться новому. То, что вы ведете себя естественно, не оправдывает вашей лени.

С одной стороны, не пытайтесь блефовать и изображать из себя того, кем вы не являетесь, а с другой - не ограничивайте себя, мол, вот я таков, был таким и таким останусь. Возможно, стоит поэкспериментировать, чтобы в конце концов найти собственный способ руководить.

3. "Люди ненавидят перемены"

Люди вполне способны справиться с переменами. Что людям не нравится - так это необязательные или глупые изменения, спущенные сверху.

Вовлекайте сотрудников в процесс, и они будут вполне этим довольны. Перемены хороши тогда, когда влекут за собой реальные улучшения.

4. "Есть только один правильный способ руководить"

Не поддавайтесь риторике так называемых визионеров, утверждающих, что открыли "единственный правильный способ" управлять людьми. Ситуации бывают разные, всё постоянно меняется, и бизнес у всех тоже разный.

Вам надо разбираться в конкретной ситуации и соответственно менять свое поведение.

5. "Лидерство важнее, чем управление"

Часто сталкиваешься с тенденцией считать, что руководство - это нечто, связанное с большими, "глобальными" проектами, это вопросы стратегии и концепций, а менеджмент - это так, мелочь, банальность, куда надо вмешиваться лишь изредка.

На самом деле нам нужны начальники, которые могут успешно делать и то, и другое - и вести за собой в глобальных вопросах, и ежедневно управлять коллективом.

6. "Успех приходит к тому начальнику, чья стратегия лучше"

Великие идеи и грандиозные планы - это прекрасно. Но кто-то же должен и воплощать их. Компания, у которой посредственная стратегия, зато отличное практическое воплощение, побеждает в конкуренции тех, у кого блестящие, но невыполнимые стратегические планы.

7. "Лидерами рождаются, а не становятся"

Каждый может научиться руководству. Остерегайтесь тех, кто считает, что он лидер от рождения, и ученого учить - только портить. Все мы - незавершенный проект. Лидерами, как правило, становятся, приобретая нужный для этого опыт, а не рождаются готовенькими.

8. "Роботы скоро заменят вас"

Нет, не заменят. Прогнозы на этот счет могут выглядеть пугающе: роботы заменят людей на 25% рабочих мест. Нет, больше - на 45%! Правда же состоит в том, что это все догадки.

Мы уже не раз приспосабливались к новым технологиям, приспособимся и в будущем. Нам нужно больше роботов. И мы будем их использовать, они без нас не обойдутся.

9. "Анализ "больших данных" поможет всё исправить"

Цифры - это еще не всё. Нужны и мнения. Большим данным не позвонишь и не обсудишь с ними, что делать. Так что не пытайтесь за ними спрятаться или положиться на них, и только на них. Помучьте их как следует, и рано или поздно они во всем сознаются.

10. "Ежегодная аттестация помогает повысить производительность"

Управление должно быть постоянным диалогом (которому все время кто-то или что-то мешает, но это нормально). Оно не сводится к ежегодной встрече с подчиненным, на которой стороны обмениваются взаимными жалобами и обвинениями.

Не ждите целый год, накапливая в себе обиды. Отбросьте аттестации и разговаривайте друг с другом как нормальные, взрослые люди. Все больше компаний отказывается от этой бесполезной, контрпродуктивной практики.

Профессор психологии менеджмента сэр Кэри Купер и журналист Стефан Стерн - соавторы книги "Мифы управления: что не так в представлениях людей о работе начальника".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.