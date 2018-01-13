От Мумбаи до Парижа: где и чем перекусить посреди рабочего дня

Правообладатель иллюстрации Yehia El Alaily

Как выглядит перерыв на обед в разных странах мира? Что едят люди посреди рабочего дня, чем перекусывают? Надолго ли отвлекаются на еду? И вкусная ли эта еда? Корреспондент BBC Capital спросил об этом жителей разных городов мира.

То, что люди едят на обед во время рабочего дня, многое говорит о культуре той или иной страны. Кто-то перекусывает прямо на рабочем месте тем, что принес из дома, кто-то отправляется в парк, чтобы на скамеечке съесть любимый бутерброд, а кто-то не согласен ни на что меньшее, чем модный ресторан.

Вот семь разных способов перекусить, которыми поделились с нами офисные работники из разных стран мира.

Индия: обед с доставкой

Ныне у тех, кто живет и работает в Мумбаи, на обед гораздо меньше времени, чем раньше, говорит Мукул Парех. Обычно он съедает свой ланч во время получасового перерыва прямо на рабочем месте.

Парех работает администратором в бухгалтерской компании. В недостатке времени на нормальный обед он винит пробки на дорогах и постоянно растущую нагрузку на сотрудников. Так что главное для офисных работников Мумбаи - перекусить очень быстро.

И хотя он обычно приносит еду из дома, есть и альтернативный вариант - уникальный, чисто мумбайский.

Правообладатель иллюстрации Mayank Soni Image caption Морковный салат, пшеничные лепешки и вареный картофель

Правообладатель иллюстрации Mayank Soni Image caption Даббавала доставит вам блюда по вашему выбору и без ошибки

Правообладатель иллюстрации Mayank Soni Image caption И вот то, что привез даббавала, - на столе у заказчика

Контейнеры с горячей едой (тиффины) может доставить прямо в офис курьер из службы доставки обедов, так называемый даббавала. Причем еда может быть как из ресторана, так и приготовленная кем-то в домашних условиях.

Даббавалы используют уникальную систему отслеживания сотен тысяч заказанных блюд, делая в среднем менее 3,4 ошибки на миллион заказов.

Как поясняет 63-летний Мукул Парех, эта секретная система передается из поколения в поколение внутри семейного бизнеса даббавал.

Уганда: закуска с лотка

Уганда - еще одна страна, где в больших городах важна скорость обеда. Сара Гимоно работает менеджером проектов в некоммерческой организации в городе Мбале.

По ее словам, когда ешь быстро, остается больше времени на работу, но обед люди пропускают крайне редко.

"В Уганде ужин не так важен, как обед. Во время обеда можно немного передохнуть от работы, объясняет 27-летняя Сара, которая обычно отправляется во время 30-минутного перерыва в соседний ресторанчик.

"Рабочая этика в разных компаниях в Уганде отличается довольно сильно - и кто-то обедает прямо на рабочем месте, а кто-то может пойти в один из соседних ресторанов и перекусить там с коллегами".

Правообладатель иллюстрации Lior Sperandeo Image caption Ролекс: в чапати заворачивают смесь из жареного лука, помидоров и яиц

Правообладатель иллюстрации Lior Sperandeo Image caption Ролексы в Уганде продают повсюду

Правообладатель иллюстрации Lior Sperandeo Image caption Сара Гимоно работает менеджером проектов в некоммерческой организации

Гимоно в каком-то смысле повезло - она часто работает над своими проектами вне офисных стен в разных городах Уганды, и ей легко оставаться сытой благодаря существованию множества уличных лотков с недорогой и вкусной едой.

Хороший пример такой еды - то, что здесь называют "ролекс" (от слова roll, "заворачивать"): в чапати (нечто вроде тонкого лаваша) заворачивают смесь из жареного лука, помидоров и яиц. Ролексы продают повсюду.

США: серия мелких перекусов

Профессиональный выгульщик собак 40-летняя Ванесса Монрой говорит, что в Нью-Йорке можно провести весь перерыв в очереди за салатом или сэндвичем. Вместо этого она берет с собой из дома разные батончики и прочие нескоропортящиеся продукты, типа сушеных фруктов, чтобы перекусывать на протяжении рабочего дня.

"Для меня проще как следует позавтракать утром дома, а потом набить сумку пакетиками с едой". Есть маленькими порциями, но часто - гораздо полезней для здоровья, чем обедать один раз тремя большими блюдами, убеждена она.

Когда перекусываешь понемножку, после еды нет чувства тяжести и сонливости, как это часто бывает после "настоящего" обеда, говорит Ванесса. "Быстрый перекус более удобен, но только не фаст-фуд", - подчеркивает она.

Правообладатель иллюстрации Mark Abramson Image caption Обеденный набор Ванессы Монрой

Правообладатель иллюстрации Mark Abramson Image caption Когда работа как у Ванессы - порой хочется перекусить на ходу

Правообладатель иллюстрации Mark Abramson Image caption Есть маленькими порциями, но часто - гораздо полезней для здоровья, чем обедать один раз тремя большими блюдами, убеждена Монрой

В США обеденный перерыв как правило короче, чем во многих других странах. Исследование 2016 года, которое провела фирма Edenred, показало, что, например, 51% опрошенных американцев тратит на обед от 15 до 30 минут и только 3% - больше 45 минут.

Это гораздо меньше, чем во Франции, где 43% опрошенных тратят на обед как минимум 45 минут.

Филиппины: поесть с джоллиджипа

Jollijeeps, "веселые джипы" - передвижные лотки с едой - появились в Макати примерно пять лет назад, благодаря инициативе местных властей упорядочить торговлю продуктами на улицах города, рассказывает Фейт Рагас, менеджер в инвестиционной фирме. Ее любимый "веселый джип" - в трех минутах ходьбы от ее офиса и называется Lirios.

"Вместо обычной жирной пищи, которую часто продают в пластиковых упаковках на улицах, "джоллиджипы" предлагают здоровую, по-домашнему приготовленную еду как альтернативу ресторанам и кафе, куда далеко не каждый работник может себе позволить пойти во время обеда", - объясняет Рагас.

Правообладатель иллюстрации Jericho San Miguel Image caption Морепродукты, паэлья, свинина от Jollijeep Lirios

Правообладатель иллюстрации Jericho San Miguel Image caption С "веселого джипа" вас обслужат быстро и весело

Правообладатель иллюстрации Jericho San Miguel Image caption У филиппинцев право на час обеда закреплено в трудовом законодательстве

На Филиппинах считается важным, чтобы у вас было каждый день три полноценных приема пищи, поэтому трудовое законодательство предусматривает часовой обеденный перерыв для каждого, кто работает по восемь часов в день, подчеркивает она.

Франция: обед в ресторане

Франция известна щедростью своих обычаев в том, что касается перерывов на обед. В уже упомянутом исследовании Edenred, как вы помните, указывается, что 43% французов тратят на обед 45 и более минут, причем 72% как минимум раз в неделю обедают в ресторане.

Парижский дизайнер и оформитель Франсуа Пелон обычно покупает продукты в местном супермаркете и обедает вместе с коллегами на офисной кухне.

Но как минимум раз в неделю они все вместе отправляются в ресторан в 20-м муниципальном округе столицы, где проводят за обедом примерно час.

Правообладатель иллюстрации Andrea Neri Image caption Рыбное блюдо (минтай с овощами) в ресторане Le Robinet

Правообладатель иллюстрации Andrea Neri Image caption Как минимум раз в неделю Франсуа с коллегами отправляется на обед в ресторан

Правообладатель иллюстрации Andrea Neri Image caption По словам Франсуа, разговоры с коллегами о работе, в том числе и за обедом, - важная часть французской культуры

На работе он и его коллеги очень много разговаривают, обсуждают идеи друг друга, обмениваются взглядами, и такие беседы продолжаются за обедом. По словам 35-летнего Франсуа, это важная часть французской жизни.

Есть и еще одна приятная особенность обеденных перерывов во Франции, где выпивается 11,3% вина, потребляемого в мире (данные 2014 года).

"По пятницам мы не такие напряженные, и идем с коллегами в ресторан, где во время обеда можем выпить пива или вина".

Египет: ресторанный дворик в торговом центре

"Я не ем фаст-фуд, никогда его не покупаю. Так что я либо приношу еду из дома, либо покупаю на вынос что-нибудь простое в одном из соседних ресторанов", - рассказывает 31-летняя Тамар Кассабиан, которая работает менеджером в одном из крупнейших торговых центров Каира, Citystars Heliopolis.

Поскольку в Египте обычно завтракают поздно и довольно плотно, то, по словам Кассабиан, перерыв на обед сдвигается на 3, а то и на 4 часа дня. Ужин же бывает в 9 вечера, а то и позже.

Правообладатель иллюстрации Yehia El Alaily Image caption Вот чем, например, могут угостить в Citystars Heliopolis: блюдо называется кошари, в нем - рис, зелень, паста, томатный соус, жареный лук и дукка

Правообладатель иллюстрации Yehia El Alaily Image caption Кошари вам с удовольствием дадут на вынос

Правообладатель иллюстрации Yehia El Alaily Image caption А можно остаться в ресторане - спокойно поесть и поболтать с подругой

"Во многих компаниях делают перерыв в 13 или 14 часов, но люди чаще всего берут из него только минут 30 на кофе или легкий перекус, чтобы оставшиеся полчаса использовать на обед попозже", - рассказывает она.

Кассабиан говорит, что примерно год назад работники начали пользоваться услугами таких компаний, как Yumamia, рекламирующих себя в качестве "поставщика здоровой пищи".

Бразилия: домашние заготовки

Элиза Риналди приносит из дома приготовленные составные части будущего блюда - качественные продукты, из которых на работе она готовит себе обед.

Она работает директором по коммуникациям и контенту, ее офис в центре Сан-Паулу. Ее бизнес-партнер Наташа делает то же самое, "потому что так мы экономим деньги и едим здоровую пищу", - объясняет 34-летняя Элиза.

Риналди признает, что ее пример не типичен для Сан-Паулу, где обед считается основным приемом пищи. "Большинство компаний предлагают талоны на обед как часть соцпакета от работодателя, поэтому в перерыв люди обычно идут куда-то перекусить".

Правообладатель иллюстрации Thiago Zanato Image caption Обед Элизы Риналди выглядит словно из ресторана

Правообладатель иллюстрации Thiago Zanato Image caption Как правило Риналди готовит себе обед на работе из принесенных из дома компонентов

Правообладатель иллюстрации Thiago Zanato Image caption Получается и вкусно, и полезно, и дешево

"В Сан-Паулу как правило длинный рабочий день, многие работают с 9 до 19, так что часовой перерыв на обед вне стен офиса вполне разумен. Сейчас многие хотели бы сломать эту традицию высиживания в офисе, но по-прежнему существует сложившийся взгляд на вещи: если тебя нет на рабочем месте, значит ты мало работаешь".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.