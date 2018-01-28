Как научиться засыпать в самолете: хитрости, секреты, уловки

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Для многих из нас это проблема - хорошо отдохнуть во время авиаперелета. Заснуть, когда вокруг столько незнакомых людей, гудят двигатели, стюардессы ходят туда-сюда, трудно. Что советуют те, кто решил для себя эту проблему?

Брайан Келли относится к тому типу путешественников, который редко встретишь среди тех, кому приходится часто летать: он обожает поспать на высоте 10 тысяч метров.

Келли, известный также как Бонусный Парень (The Points Guy), - популярный нью-йоркский блогер, который бросил работу на Уолл-стрит и начал писать про бонусные программы авиакомпаний.

Каждый год он преодолевает по воздуху около 300 тыс. миль (более 480 тыс. км) - и часто именно на тех маршрутах и рейсах, которые так не любят путешественники.

"Мне отлично спится в самолетах. Я люблю путешествовать в первом классе в Азию и Австралию, потому что мне удается как следует выспаться, не нарушая своих биоритмов - я сплю на таких рейсах по 8-9 часов", - рассказывает Келли.

И хотя иногда ему приходится летать эконом-классом (на внутренних рейсах в США), на международных маршрутах он пользуется первым или бизнес-классом.

Как говорит Келли, люди платят за первый класс, чтобы обеспечить себе полную приватность.

"Вы как будто в собственном коконе - и чувствуете себя совсем иначе, чем когда летите в открытом салоне, где и шумно, и люди со всех сторон. Новая степень люксового сна в авиалайнерах - это когда ты никого не видишь".

Однако для большинства, летающего эконом-классом, время, проведенное в самолете, наполнено борьбой за место для локтей и безуспешными попытками хоть ненадолго сомкнуть глаза и подремать, не обращая внимания на гул двигателей.

И все-таки существуют некоторые секреты и уловки, которыми эксперты самолетного сна готовы поделиться с нами. Попробуйте их применить - и, возможно, ваш следующий долгий перелет в не самом удобном кресле салона эконом-класса покажется вам гораздо более комфортным.

Правообладатель иллюстрации The Points Guy Image caption Брайан Келли ежегодно преодолевает по воздуху около 300 тыс. миль

Личное пространство

Разница между полетом в первом и эконом-классе весьма значительна - и она состоит не только в пространстве для ног, подчеркивает Джейми Зайцер, доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук Стэнфордского университета и специалист по суточным биоритмам человека.

"Дело не только в том, что [в первом классе] кресло можно разложить как постель. Это, конечно, важно, но самое важное - это то, что до вас никто не дотрагивается. Никто не сидит рядом. Этот аспект весьма значим психологически. Когда вы можете позволить себе расслабить тело и ум, это делает ваш перелет совершенно иным", - говорит он.

От сна в воздухе людей удерживает именно кажущаяся необходимость заснуть Jamie Zeitzer, ученый

Но что делать, если о расслабленной позе лежа мы можем только мечтать? Если мы летим в эконом-классе? И почему вообще заснуть в самолете гораздо труднее, чем на земле?

Для большинства путешественников факторы, мешающие заснуть, - это отсутствие приватности и личного пространства, пересушенный кондиционированный воздух, турбулентность и постоянный шум.

Однако Зайцер указывает на два, с его точки зрения, главных препятствия, устранить которые, между прочим, в наших силах: стресс и беспокойство.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption А некоторым заснуть в самолете совсем нетрудно...

"Существуют так называемый социальный стресс, когда у вас нет личного пространства, и физический стресс, реакция на втиснутость в неудобное кресло", - поясняет он.

Причины беспокойства могут отличаться у разных людей, но если отбросить страх перед авиаперелетами, то от сна в воздухе людей удерживает именно кажущаяся необходимость заснуть, говорит Зайцер.

Сон - уникальное состояние для каждого человека, и универсальных методов для всех быть не может. Но Зайцер предлагает пару стратегий, которые помогут хотя бы ослабить напряжение.

Во-первых, говорит он, постарайтесь не зацикливаться на этом, не думайте, что вам обязательно надо заснуть.

"Когда вы беспокоитесь из-за того, что вам надо бы заснуть, вы не заснете. Конечно, легче сказать, чем сделать, но если вам удастся избавиться от беспокойства по поводу необходимости поспать, то это станет серьезным шагом к тому самому сну", - подчеркивает Зайцер.

Во-вторых, можно снизить уровень беспокойства, отключившись от окружающей клаустрофобной обстановки и представив себя где-то в другом месте.

Зайцер рекомендует в качестве средств для такого отключения маску на глаза, шумоподавляющие наушники и музыку - все это, по его словам, способно блокировать большую часть окружающего мира.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первый класс не по карману? Есть и другие способы хорошо поспать - и необязательно для этого ложиться на пол

Разные подходы

Для разных людей работают разные решения. Кто-то берет в самолет специальные подушки или наушники. Кто-то принимает перед полетом мелатонин, гормон-регулятор суточных ритмов, натуральное средство, которое, как считают, помогает уснуть (однако Зайцер предупреждает: поскольку это пищевая добавка, надежных исследований ее эффективности было слишком мало).

Ну и наконец, многие используют алкогольные напитки - столько, сколько нужно для того, чтобы забыть об окружающей обстановке - или снотворные таблетки.

Мне приходилось видеть взрослых людей, которые лежали на полу самолета, а их голова торчала в проходе Бетти Тески, стюардесса

А кто-то принимает одновременно и то, и другое. Бетти Тески, работающая стюардессой уже 30 лет, предупреждает: это рискованный шаг.

"Мне приходилось видеть взрослых людей, которые лежали на полу самолета, а их голова торчала в проходе, - рассказывает она. - В салоне темновато, и кто-то вполне может наступить вам на лицо. Я помню массу таких случаев".

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Спиртные напитки в воздухе кому-то помогают расслабиться - главное, не переусердствовать

"Некоторые пытаются раздеться догола, некоторые пытаются сесть в кресло с незнакомым человеком - в общем, делают совершенно безумные, опасные вещи, которые заканчиваются для них тюрьмой".

Тески считает, что всегда надо рассматривать другие варианты: ее, в частности, удивляет, что люди сидят в тесноте, локоть в локоть, на передних местах эконом-класса, в то время как кресла в хвосте самолета свободны.

"Когда я пассажир, я всегда высматриваю, куда бы мне сесть, чтобы было покомфортнее. Но вам надо действовать быстро, потому что хорошие места сразу занимают самые сообразительные".

Тески всегда берет с собой плед, шейную подушку, ароматические масла. "И я могу выпить одну или две порции спиртного - мне это помогает, но ни в коем случае не больше! Я могу посмотреть кино, чтобы отвлечься от мысли о якобы необходимом мне сне".

Брайан Келли говорит, что полезно заранее выяснить, на каком типе самолета вы полетите.

"Мой любимый - A380 (гигантский авиалайнер компании Airbus - Прим. переводчика), - говорит он. - В полете это самый тихий лайнер. И вообще, чем новей воздушное судно, тем тише в нем и тем проще уснуть".

Он рекомендует выбрать место у окна в середине салона - подальше от двигателя, кухни и туалетов.

То, что вы потратили тысячи долларов на самые лучшие места, не изменит того факта, что вы несетесь по небу в металлической крылатой трубе, к тому же - в компании сотен незнакомых людей.

Но если вы сможете вызвать у себя ощущение приватности и некоторого личного пространства вокруг, если вы прогоните мысли о необходимости заснуть, вам, в конце концов, это удастся - уснуть в самолете.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.