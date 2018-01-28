Как научиться засыпать в самолете: хитрости, секреты, уловки

Кэти Бек BBC Capital
  • 28 января 2018
Сон в самолете Правообладатель иллюстрации Getty Images

Для многих из нас это проблема - хорошо отдохнуть во время авиаперелета. Заснуть, когда вокруг столько незнакомых людей, гудят двигатели, стюардессы ходят туда-сюда, трудно. Что советуют те, кто решил для себя эту проблему?

Брайан Келли относится к тому типу путешественников, который редко встретишь среди тех, кому приходится часто летать: он обожает поспать на высоте 10 тысяч метров.

Келли, известный также как Бонусный Парень (The Points Guy), - популярный нью-йоркский блогер, который бросил работу на Уолл-стрит и начал писать про бонусные программы авиакомпаний.

Каждый год он преодолевает по воздуху около 300 тыс. миль (более 480 тыс. км) - и часто именно на тех маршрутах и рейсах, которые так не любят путешественники.

"Мне отлично спится в самолетах. Я люблю путешествовать в первом классе в Азию и Австралию, потому что мне удается как следует выспаться, не нарушая своих биоритмов - я сплю на таких рейсах по 8-9 часов", - рассказывает Келли.

И хотя иногда ему приходится летать эконом-классом (на внутренних рейсах в США), на международных маршрутах он пользуется первым или бизнес-классом.

Как говорит Келли, люди платят за первый класс, чтобы обеспечить себе полную приватность.

"Вы как будто в собственном коконе - и чувствуете себя совсем иначе, чем когда летите в открытом салоне, где и шумно, и люди со всех сторон. Новая степень люксового сна в авиалайнерах - это когда ты никого не видишь".

Однако для большинства, летающего эконом-классом, время, проведенное в самолете, наполнено борьбой за место для локтей и безуспешными попытками хоть ненадолго сомкнуть глаза и подремать, не обращая внимания на гул двигателей.

И все-таки существуют некоторые секреты и уловки, которыми эксперты самолетного сна готовы поделиться с нами. Попробуйте их применить - и, возможно, ваш следующий долгий перелет в не самом удобном кресле салона эконом-класса покажется вам гораздо более комфортным.

Брайан Келли ежегодно преодолевает по воздуху около 300 тыс. миль Правообладатель иллюстрации The Points Guy
Image caption Брайан Келли ежегодно преодолевает по воздуху около 300 тыс. миль

Личное пространство

Разница между полетом в первом и эконом-классе весьма значительна - и она состоит не только в пространстве для ног, подчеркивает Джейми Зайцер, доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук Стэнфордского университета и специалист по суточным биоритмам человека.

"Дело не только в том, что [в первом классе] кресло можно разложить как постель. Это, конечно, важно, но самое важное - это то, что до вас никто не дотрагивается. Никто не сидит рядом. Этот аспект весьма значим психологически. Когда вы можете позволить себе расслабить тело и ум, это делает ваш перелет совершенно иным", - говорит он.

Но что делать, если о расслабленной позе лежа мы можем только мечтать? Если мы летим в эконом-классе? И почему вообще заснуть в самолете гораздо труднее, чем на земле?

Для большинства путешественников факторы, мешающие заснуть, - это отсутствие приватности и личного пространства, пересушенный кондиционированный воздух, турбулентность и постоянный шум.

Однако Зайцер указывает на два, с его точки зрения, главных препятствия, устранить которые, между прочим, в наших силах: стресс и беспокойство.

А для некоторых заснуть в самолете совсем нетрудно Правообладатель иллюстрации iStock
Image caption А некоторым заснуть в самолете совсем нетрудно...

"Существуют так называемый социальный стресс, когда у вас нет личного пространства, и физический стресс, реакция на втиснутость в неудобное кресло", - поясняет он.

Причины беспокойства могут отличаться у разных людей, но если отбросить страх перед авиаперелетами, то от сна в воздухе людей удерживает именно кажущаяся необходимость заснуть, говорит Зайцер.

Сон - уникальное состояние для каждого человека, и универсальных методов для всех быть не может. Но Зайцер предлагает пару стратегий, которые помогут хотя бы ослабить напряжение.

Во-первых, говорит он, постарайтесь не зацикливаться на этом, не думайте, что вам обязательно надо заснуть.

"Когда вы беспокоитесь из-за того, что вам надо бы заснуть, вы не заснете. Конечно, легче сказать, чем сделать, но если вам удастся избавиться от беспокойства по поводу необходимости поспать, то это станет серьезным шагом к тому самому сну", - подчеркивает Зайцер.

Во-вторых, можно снизить уровень беспокойства, отключившись от окружающей клаустрофобной обстановки и представив себя где-то в другом месте.

Зайцер рекомендует в качестве средств для такого отключения маску на глаза, шумоподавляющие наушники и музыку - все это, по его словам, способно блокировать большую часть окружающего мира.

Первый класс не по карману? Есть и другие способы хорошо поспать - и необязательно для этого ложиться на пол Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Первый класс не по карману? Есть и другие способы хорошо поспать - и необязательно для этого ложиться на пол

Разные подходы

Для разных людей работают разные решения. Кто-то берет в самолет специальные подушки или наушники. Кто-то принимает перед полетом мелатонин, гормон-регулятор суточных ритмов, натуральное средство, которое, как считают, помогает уснуть (однако Зайцер предупреждает: поскольку это пищевая добавка, надежных исследований ее эффективности было слишком мало).

Ну и наконец, многие используют алкогольные напитки - столько, сколько нужно для того, чтобы забыть об окружающей обстановке - или снотворные таблетки.

А кто-то принимает одновременно и то, и другое. Бетти Тески, работающая стюардессой уже 30 лет, предупреждает: это рискованный шаг.

"Мне приходилось видеть взрослых людей, которые лежали на полу самолета, а их голова торчала в проходе, - рассказывает она. - В салоне темновато, и кто-то вполне может наступить вам на лицо. Я помню массу таких случаев".

Спиртные напитки в воздухе кому-то помогают расслабиться - главное, не переусердствовать Правообладатель иллюстрации iStock
Image caption Спиртные напитки в воздухе кому-то помогают расслабиться - главное, не переусердствовать

"Некоторые пытаются раздеться догола, некоторые пытаются сесть в кресло с незнакомым человеком - в общем, делают совершенно безумные, опасные вещи, которые заканчиваются для них тюрьмой".

Тески считает, что всегда надо рассматривать другие варианты: ее, в частности, удивляет, что люди сидят в тесноте, локоть в локоть, на передних местах эконом-класса, в то время как кресла в хвосте самолета свободны.

"Когда я пассажир, я всегда высматриваю, куда бы мне сесть, чтобы было покомфортнее. Но вам надо действовать быстро, потому что хорошие места сразу занимают самые сообразительные".

Тески всегда берет с собой плед, шейную подушку, ароматические масла. "И я могу выпить одну или две порции спиртного - мне это помогает, но ни в коем случае не больше! Я могу посмотреть кино, чтобы отвлечься от мысли о якобы необходимом мне сне".

Брайан Келли говорит, что полезно заранее выяснить, на каком типе самолета вы полетите.

"Мой любимый - A380 (гигантский авиалайнер компании Airbus - Прим. переводчика), - говорит он. - В полете это самый тихий лайнер. И вообще, чем новей воздушное судно, тем тише в нем и тем проще уснуть".

Он рекомендует выбрать место у окна в середине салона - подальше от двигателя, кухни и туалетов.

То, что вы потратили тысячи долларов на самые лучшие места, не изменит того факта, что вы несетесь по небу в металлической крылатой трубе, к тому же - в компании сотен незнакомых людей.

Но если вы сможете вызвать у себя ощущение приватности и некоторого личного пространства вокруг, если вы прогоните мысли о необходимости заснуть, вам, в конце концов, это удастся - уснуть в самолете.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.

Похожие темы