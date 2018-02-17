Кто летает вместе с миллиардерами, что они видят и зачем нужны

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Очень богатые люди могут позволить себе путешествовать в окружении телохранителей, личных поваров и частных фитнес-инструкторов. Для них это - комфорт, от которого они не хотят отказываться вдали от дома. Но как это видится глазами тех, кто исполняет такую работу?

Для Кэтрин Ричи быть личным поваром вовсе не означает, что она прикована к плите в чьей-то кухне и как рабыня исполняет любые капризы хозяина-гурмана.

Часто ее работа предусматривает бесплатный перелет на частном самолете босса - причем иногда даже вместе с остальными членами семьи Кэтрин.

"Однажды мой клиент захотел, чтобы я готовила для его семьи на Рождество у них на ранчо. Я ответила, что никуда не поеду без своей семьи. И нас всех - и моего мужа, и трех наших детей - вместе с продуктами для рождественского стола привезли туда на частном самолете. У моих ребятишек получились прекрасные пятидневные каникулы".

Ричи - основатель компании Lavish Cuisine ("Щедрая кухня"). Она уже три года работает личным шеф-поваром у богатой техасской семьи, владеющей бизнесом по добыче нефти и газа.

Существует довольно небольшое количество профессий, позволяющих увидеть изнутри, как живут очень богатые клиенты.

Для миллионеров, много времени проводящих в поездках, это в порядке вещей - возить с собой целую свиту обслуживающего персонала, членам которой они могут полностью доверять.

Это касается и обеспечения безопасности, и поддержания хорошего физического самочувствия, и приготовления здоровой пищи - да и, в конце концов, просто создания домашней атмосферы вдали от дома.

Каково это - работать в тесном контакте с богатыми и знаменитыми?

Правообладатель иллюстрации Catherine Richey Image caption Шеф-повар Кэтрин Ричи говорит, что ключевой элемент работы у богатого босса - это конфиденциальность

Круг доверенных лиц

На этой работе приходится выкладываться, она бывает связана со стрессовыми ситуациями, рассказывает Ричи, которая сопровождает своих работодателей в поездках по США (у семьи много домов в разных районах страны). Берут ее с собой и в отпуск, когда летят за границу.

Ричи зарабатывает около 65 тыс. долларов в год (в совокупности с тем, что ей платят и другие клиенты ее фирмы). Рабочие часы зависят от того, приходится ли ей для выполнения контракта путешествовать.

"Клиент может позвонить и сказать: "Мне нужен обед на 16 персон", несмотря на то, что первоначально они планировали пойти в ресторан", - рассказывает она.

Эти разговоры оказывают влияние на жизнь всего общества, и вам нельзя никому рассказывать о них

"Иногда мы летим в такое место, где рядом нет хорошего продуктового магазина, и мне приходится в течение пары часов собирать продукты и кухонный инвентарь и ехать со всем этим в аэропорт".

Однако есть кое-что поважней, чем лишняя пара рук для подготовки к праздничному обеду, - гарантированная конфиденциальность.

"Огромное значение для тех, кто платит большие деньги за то, чтобы возить тебя с собой, имеет доверие", - говорит Ричи.

"Они понимают, что я буду наблюдать все, что происходит в их семье, я буду видеть все, что закрыто для общества, подробности их частной жизни, подробности деловых отношений с их коллегами. И они должны быть уверены: то, что, скажем, происходило в их доме на озере в прошлый уикенд, не станет известно больше никому".

Правообладатель иллюстрации Stuart Lirette Image caption Эван Барбье охранял знаменитостей, дипломатов и политиков - например, бывшего вице-президента США Эла Гора

"Понятно, что главное - конфиденциальность", - говорит Эван Барбье, основатель компании Barbier Security Group, обеспечивающей частную охрану знаменитостям, членам правительства и политикам. Барбье приходилось сопровождать своих клиентов и в заграничных поездках.

"Например, вы можете ехать с клиентом в автомобиле и быть свидетелем обсуждения важнейших политических вопросов, а на следующий день вы уже обслуживаете его оппонента и тоже слышите много важных вещей. Такие разговоры оказывают влияние на жизнь всего общества, и вам нельзя рассказывать о них. Все [клиенты] должны быть уверены, что могут вам доверять".

Конфиденциальность в совокупности с гибкими возможностями частной охраны имеет свою цену: по словам Барбье, день работы специалиста по безопасности может стоить от одной до двух тысяч долларов.

Точно так же и с личным инструктором физподготовки: роскошь возить его с собой обойдется вам в 20 раз дороже, чем обычное занятие в городском фитнес-клубе.

Когда сложилось взаимопонимание, когда вам начали доверять, ваши клиенты уже не захотят менять инструктора

Дебрэ Барен - персональный инструктор физподготовки в штате Огайо (США). Среди ее клиентов - владельцы фирм, врачи и даже хозяин авиакомпании.

День работы Барен, не считая расходов на проезд, стоит 900 долларов. Дороговато?

"Но я знаю их привычки, их графики, специально для них создаю расписание индивидуальных занятий, соответствующих их потребностям в тех или иных упражнениях, знаю, над чем с ними работать", - говорит она.

"Когда сложилось взаимопонимание, когда вам начали доверять, ваши клиенты уже не захотят менять инструктора, даже если куда-то уезжают".

Ричи говорит, что это очень похоже на ее профессию. Личный шеф-повар тоже знает вкусы и диетические потребности своего клиента, не говоря уже о знакомстве с его кухней и столовыми приборами.

"Личный повар освобождает столько сил. Для нашего здоровья это очень важно - правильно питаться. И если рядом с тобой есть кто-то, кто заботится об этом - это просто здорово".

Не переходить границы

Того, кто входит в "свиту", например, сотрудника службы безопасности, можно рассматривать и как своего рода спутника в деловой поездке, говорит Барбье.

"Чтобы хорошо выполнять эту работу, вам надо понемногу быть всем - и телохранителем, и консьержем, и личным секретарем. Например, я могу участвовать в выборе отеля, поскольку делаю это с точки зрения безопасности. Мы заранее обговариваем с клиентами, хотят ли они, чтобы охрана была заметна для окружающих. Некоторых клиентов это смущает. Другие же, наоборот, считают это частью имиджа".

Некоторых клиентов это смущает. Другие же, наоборот, считают это частью имиджа

Барбье говорит, что для членов свиты важно помнить о своей роли. "Типичная ошибка частных сотрудников службы безопасности - они начинают думать, что причастны к миру богатых и влиятельных. В глазах клиента это всегда выглядит очень плохо - например, когда охранник пытается что-то взять себе бесплатно или начинает командовать".

Понятно, что в промышленно развитых странах сфера обслуживания обогнала по динамике роста сферу производства. Однако точно установить, насколько высок спрос на провайдеров услуг для элиты, довольно трудно.

По словам Барбье, спрос на услуги частных охранников растет - в том числе и на время отпусков, что он связывает с большим количеством материалов в СМИ о случаях насилия и страхом перед терроризмом.

Личных помощников чаще всего нанимают миллиардеры, знаменитости и большие влиятельные семьи, рассказывает Уинстон Честерфилд, директор заказных исследований агентства финансовой разведки Wealth-X, расположенного в Сингапуре (те, у кого доход ниже 100 млн долларов, с меньшей долей вероятности будут возить с собой свиту).

По информации Честерфилда, все больше богачей предпочитают путешествовать с личной охраной, персональными фитнес-инструкторами, диетологами и парикмахерами-стилистами.

Он объясняет это тем, что частные самолеты стали вместительнее, и с собой можно взять больше обслуживающего персонала.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Всегда иметь рядом личного фитнес-инструктора: для некоторых это важно

Кроме того, говорит Честерфилд, богачи все больше времени проводят вдали от дома, что усиливает их стремление к домашнему комфорту и желание окружить себя в дороге знакомыми лицами.

И хотя для большинства из нас полеты на собственном самолете с личным шеф-поваром - это что-то из разряда несбыточной мечты, частные повара в наши дни - не только для богачей, подчеркивает Ричи.

"В тех семьях, где и муж, и жена работают, родители настолько устают, что когда возвращаются домой, им уже не до приготовления пищи, им бы на детей посмотреть. И все чаще они хотят, чтобы частный повар приходил и готовил различные блюда - на неделю вперед, например".

"Это могут быть какие-то специальные диетические блюда, низкокалорийные или с учетом аллергии у одного из членов семьи. Кроме того, все больше поваров уходят в этот бизнес, так что предложение на рынке таких услуг растет".

Гиг-экономика (когда компании нанимают независимых исполнителей и подписывают контракты с фрилансерами. - Прим. переводчика) рождает и новые бизнес-модели, расширяя рынок персонализированных услуг.

Например, с помощью мобильных приложений (таких как Soothe или TroupeFit) стало куда проще воспользоваться услугами массажиста или личного фитнес-инструктора, а приложение MiumMium дает возможность выбрать себе личного шеф-повара.

И хотя большинство из нас не имеет возможности выезжать куда-то в окружении целой свиты обслуживающего персонала, хотя бы дома мы можем притвориться, что просто на этот раз не хотим никуда лететь, а пригласим-ка шеф-повара сюда, в нашу квартиру.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.