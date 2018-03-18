Как маленькая хитрость помогает достичь больших целей

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Чтобы не ошибиться на пути к большой цели и не потерять мотивацию, эксперты советуют относиться к себе чуть более снисходительно. Но не всегда.

Как там дела с вашими новогодними обещаниями самому себе? К марту энтузиазм по их поводу наверняка угас, и многие, увидев, что не соблюдают запланированный график продвижения к цели, отказываются от нее.

Согласно результатам нескольких небольших исследований, меньше половины из нас придерживаются в течение года составленных в начале января списков важных целей (такими списками увлекается более 40% людей).

А уж достичь поставленной цели удается вообще только 8%. Так, по крайней мере, свидетельствует один из опросов.

Удивительно другое. Хотя новогодние обещания самому себе выполнить, как правило, очень сложно, люди упорно продолжают составлять эти списки.

Но, возможно, надо просто изменить стратегию? Обозреватель BBC Future предлагает маленький лайфхак, который может помочь осуществить задуманное.

Давая новогоднее обещание, большинство людей придерживается принципа "все или ничего".

Но это неправильно, считает доцент кафедры маркетинга Университет Пенсильвании Марисса Шариф.

Она советует сразу закладывать в планы некий "аварийный люфт". Гибкий подход позволяет время от времени отклоняться от правил и помогает сохранить мотивацию.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Давая себе новогодние обещания, большинство придерживается принципа "все или ничего"

Такая стратегия хорошо известна тем, кто занимается фитнесом или копит деньги по долгосрочной программе.

Однако большинство относится к своей цели слишком щепетильно. По мнению Шариф, как раз это и делает ее недостижимой.

Так, в ходе одного исследования, в котором приняли участие 273 человека, испытуемые в течение месяца должны были считать количество пройденных ими шагов с помощью специальной программы на смартфоне.

Первой группе участников предложили самим установить цель, например, 7 или 10 тысяч шагов в день, и придерживаться ее в течение всех семи дней недели. Вторая группа должна была пройти установленное количество шагов в течение пяти дней.

Членам третьей группы надо было продержаться на заявленном уровне неделю, но им давалось два дня, когда план можно было не выполнить. И в четвертой группе дни "прогулов" были равномерно распределены в течение месяца.

Те участники эксперимента, которые иногда могли позволить себе расслабиться, достигли в целом большего успеха. Они прошли большее количество шагов и держались на высоком уровне на протяжении большего числа дней в неделю, чем остальные участники.

По мнению Шариф, разрешенные "выходные дни" имеют по крайней мере два положительных последствия.

С одной стороны, люди стараются не тратить этот резерв и оставить его на будущее, когда он будет нужнее. С другой, если вам все-таки придется отклониться от графика, вы не будете чувствовать себя слишком виноватым и не откажетесь от цели.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Осознание того, что время от времени вы можете позволить себе передохнуть, позволяет сохранять мотивацию

Такой подход помогает людям видеть свою цель в долгосрочной перспективе, отмечает Лина Ринне, эксперт по вопросам повышения производительности из американской консалтинговой компании FranklinCovey.

"Цель состоит не только из того выбора, который мы делаем, когда решаем чего-то добиться, а из множества выборов, которые мы должны делать на пути к цели. Одним из них должен быть запасной путь к временному маленькому отступлению", - объясняет эксперт.

Впрочем, очевидно: таких резервных дней не должно быть слишком много.

Если, например, вы поставили себе целью посещать спортзал семь дней в неделю, но при этом оставили "на всякий случай" аж четыре потенциальных выходных, это, без сомнения, скажется на конечном результате.

Мотивацию можно потерять, если вы не удержались в рамках разрешенного количества дней отступления.

Впрочем, надо учитывать и то, что разные люди имеют весьма различную мотивацию. Для кого-то гибкий подход станет действительно полезным, однако другим, возможно, лучше не позволять себе давать слабину.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.