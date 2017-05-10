Эра всеобщей тревоги: что нам говорит о нас самих "Книга чудес"

Правообладатель иллюстрации The Book of Miracles/Taschen

Тучи гигантской саранчи густо роятся вокруг зубчатой вершины цвета аквамарин. Устрашающих размеров киты и другие диковинные твари выныривают из неспокойной морской пучины. Потемневшие небеса проливаются дождем из неимоверно больших градин и крови.

Все эти странные и пугающие изображения, найденные несколько лет назад в Германии и затем изданные в виде роскошного альбома под названием "Книга чудес", снова с нами.

Прекрасно иллюстрированный манускрипт середины XVI века, который принято еще называть "Аугсбургской книгой чудесных знамений", переиздан в кельнском издательстве Taschen под редакцией Тилля-Хольгера Борхерта и Джошуа Уотермана, на этот раз - в более компактном формате.

В альбоме 169 страниц с иллюстрациями, завораживающими как содержанием, так и реалистичностью изображенных феноменов. Какие же мысли возникают, когда листаешь этот потрясающий альбом?

Золотые шары в небе

Правообладатель иллюстрации The Book of Miracles/Taschen

"Помню, когда я впервые увидел эти изображения в оригинале, я преисполнился благоговения", - поведал корреспонденту BBC Culture Тилль-Хольгер Борхерт.

"Меня до глубины души поразило трогательное сочетание простоты и красоты в методичном описании исторических катастроф".

"Эти потрясающе живые картины наверняка вселяли трепет в сердца тех, кто впервые их увидел - перед глазами средневекового читателя разворачивались стихийные бедствия и чудеса, от доисторических библейских времен до конца света, как тогда представлялось", - отмечает Джошуа Уотерман.

Первая половина книги относится к феноменам, описанным в Ветхом завете, а вторая охватывает период от античности до середины 1500-х (когда книга и появилась на свет). Ну а кончается всё апокалиптическими изображениями, вдохновленными "Откровением Иоанна Богослова".

Жар с небес

Правообладатель иллюстрации The Book of Miracles/Taschen

Каждое изображение, как, например, это - "1009 - Пылающий факел", сопровождается мрачно-деловитой подписью: "В год 1009-й от Рождества Христова солнце потемнело, и луна обагрилась кровью, и произошло сильнейшее землетрясение, и упал тогда с небес с ужасающим шумом и грохотом огромный пылающий факел - словно огненная колонна или башня. И последовала за этим гибель многих и многих, и голод поразил Германию и Италию".

"Умерло людей больше, чем осталось в живых", - бесстрастно заключает средневековый автор.

"Аугсбургская книга чудесных знамений" продолжает традицию других современных ей "книг чудес" - популярных в то время изданий, рисующих в хронологическом порядке бедствия, апокалиптические знаки и видения, а также таинственные пророчества, относящиеся к судьбе человечества. Но она превосходит их в широте охвата событий и художественном уровне.

"Когда изучаешь эту поистине исключительную серию иллюстраций, необходимо помнить, что она отражает тревоги и надежды христиан того времени", - отмечает Уотерман.

"Одержимость чудесными знамениями в XVI веке имела прежде всего религиозные корни, ведь именно это столетие стало свидетелем потрясений протестанской Реформации", - поясняет он.

Борхерт с ним соглашается. "[Западный] христианский мир тогда находился в плачевном состоянии - к этому его привела тогдашняя католическая церковь, и Реформация пыталась заполнить пустоту в душах людей, образовавшуюся в позднем Средневековье", - объясняет он.

"Всеобщие настроения были весьма апокалиптичными, людей беспокоило то, что их ждет после смерти, они пытались найти способ хоть как-то обеспечить себе спасение в вере".

Ощущение близкой катастрофы "порождало атмосферу тревоги, в которой все эти таинственные и чудесные знамения играли важную роль".

"Папский осел"

Правообладатель иллюстрации The Book of Miracles/Taschen

Многие из изображений - такие, например, как "1496 - Тибрское чудище" - основываются на тогдашнем фольклоре. Как рассказывали, монстр был найден в Риме на берегах Тибра после наводнения 1496 года.

Но, по словам Уотермана, этот странный зверь - еще и яркий пример того, как подобные феномены использовались в пропаганде или полемике того времени.

В 1523 году Мартин Лютер, один из отцов протестантской Реформации, и его сподвижник, другой немецкий теолог-реформатор Филипп Меланхтон опубликовали памфлет, в котором назвали эту ослоподобную тварь "папским ослом", указывая тем самым на коррупцию в Римской католической церкви.

"Ученые отмечают серьезный апокалиптический уклон в мышлении Мартина Лютера и в раннем лютеранстве в целом, - поясняет Уотерман. - Частично это могло подогреваться убежденностью в том, что Антихрист уже живет на земле - в лице тогдашнего папы римского".

Но хотя апокалиптическое лютеранство помогает поместить "Аугсбургскую книгу чудес" в строго исторический контекст, полемическое использование Лютером изображения Тибрского монстра не упоминается в этом документе эпохи, подчеркивает Уотерман.

"Аугсбург был вольным имперским городом и таким образом напрямую подчинялся императору Священной Римской империи… Поэтому любая антикатолическая риторика была абсолютно невыгодна городской элите".

Лиссабонский кит

Правообладатель иллюстрации The Book of Miracles/Taschen

"В году 1531-м, 26 января кровавые и огненные знамения наблюдались в ночных небесах над Лиссабоном в Португалии, а затем 28 января в небе видели громадного кита. Вслед за этим начались страшные землетрясения, из-за чего около двух сотен домов было разрушено и более тысячи человек погибло".

На примере "Лиссабонского кита" можно понять, как подобные истории распространялись по существующим в то время в Европе торговым путям. Для этого использовались письма и всевозможные брошюры, о которых Уотерман говорит как о самых ранних формах нынешних новостных информационных сетей.

Ярким примером таких "рукописных газет с сообщениями о заслуживающих внимания событиях в Европе и других частях света, в том числе о природных бедствиях и чудесных феноменах", Уотерман называет Fuggerzeitungen, "Информационные бюллетени Фуггера", названные так по фамилии семьи из Аугсбурга (банковского дома Фуггеров).

Лиссабонский кит, увиденный в небе, и последовавшие за этим бедствия - одна из тех историй, которые сначала распространялись в виде писем и "бюллетеней Фуггера", а затем попадали в книги и летописи, в том числе и такие богато иллюстрированные, как "Аугсбургская книга чудесных знамений".

Небесные тела

Правообладатель иллюстрации The Book of Miracles/Taschen

"В году 1506-м на протяжении нескольких ночей видна была комета с хвостом, обращенным в сторону Испании. В том году случился богатый урожай на фрукты, и был он полностью уничтожен червяками или крысами. Спустя восемь и девять лет, в Испании и Италии произошли землетрясения - настолько ужасные, что даже в Константинополе было разрушено множество домов, и погибли люди".

Зная о тогдашнем увлечении астрологией, можно понять, почему в таких документах, как "Книга чудес", столько внимания уделяется солнцу, луне и особенно кометам. Последние считались в древности предвестниками катастроф, а то и конца света.

"Некоторые из авторов того времени ежегодно публиковали предсказания того, что будет происходить в мире, и прогнозы эти базировались на наблюдениях за кометами и за сближением других небесных тел", - указывает Уотерман.

Он подчеркивает, что, наряду с трактатом на эту тему, опубликованным примерно в 1587 году во Фландрии, "Аугсбургская книга чудесных знамений" представляет собой самую большую средневековую коллекцию изображений комет.

Кометы в этой "Книге чудес" часто сопровождаются изображениями природных катастроф - таких, как землетрясения, наводнения и эпидемии чумы. По словам Уотермана, все эти бедствия рассматривались тогда как часть непрерывного процесса божественных знамений, предупреждавших о грядущем Апокалипсисе и призывающих человечество покаяться в грехах".

Убийственный град

Правообладатель иллюстрации The Book of Miracles/Taschen

"В году 1552 от Рождества Христова, 17 мая, на город Дордрехт в Голландии обрушился такой ужасный ураган, что его жители решили: наступает Судный день. И длилось это всего полчаса. Некоторые градины были весом до 600 граммов (в переводе на нынешнюю систему мер и весов - Прим. переводчика), и там, где они падали, была страшная вонь".

Буря с градом в Дордрехте относилась к событиям, наиболее близким по времени к изданной в середине XVI века "Аугсбургской книге". Изображения града и снежных буранов в ней считаются одними из самых ранних описаний погоды в немецком искусстве.

"Это было нередким явлением, когда экстремальные погодные условия приводили к гибели урожая и - как следствие - к голоду и эпидемиям", - отмечает Уотерман.

Понятно, что тогдашнее общественное сознание связывало такие бедствия с грядущим концом света.

Фантастические звери

Правообладатель иллюстрации The Book of Miracles/Taschen

Заключительная часть книги явно вдохновлена пророчествами "Откровений Иоанна Богослова". По мнению Уотермана, это типичный пример того, как поразительные явления, поставленные в контекст мировой истории, "рассматриваются как естественное развитие и движение - от божественного акта сотворения мира ко второму пришествию Иисуса Христа".

"Аугсбургская книга чудесных знамений" - это своего рода увлекательнейшее погружение в атмосферу суеверий и апокалиптических пророчеств.

Однако не спешите с ходу отвергать те представления и взгляды как причудливые средневековые заморочки. "Книга заставляет сопереживать людям XVI столетия, изо всех сил пытающимся понять смысл странных, необъяснимых и разрушительных событий, происходящих в их мире, - отмечает Уотерман. - Даже несмотря на то, что сейчас мы совершенно по-иному смотрим на большинство вещей".

Эра всеобщего беспокойства

Правообладатель иллюстрации The Book of Miracles/Taschen

В атмосфере тревоги, что была так характерна для средневекового общества, Борхерт видит определенные параллели с сегодняшним днем, когда любое природное явление выдается средствами массовой информации за доказательство того, что климат меняется, а любое нападение в любом регионе мира сразу связывается с терроризмом.

"Сравнивая природные катастрофы того времени и сегодняшнего дня, - указывает Уотерман, - любой заметит жестокую иронию в том, что круг замкнулся. Просто раньше наводнения, ураганы и засухи рассматривались как наказание за грехи человеческие, а сегодня уже не церковь, а современная наука вменяет в вину человеку его деятельность, которая привела к глобальному потеплению".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.