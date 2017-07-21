Дубай в объективе: место, где миллионеры развлекаются

Правообладатель иллюстрации Nick Hannes

Победитель фотоконкурса Magnum Awards-2017 в категории "документальный цикл" Ник Ханнес рассказал корреспонденту BBC Culture о том, как работал над проектом об образе жизни богачей Дубая.

"Дубай восхитителен и противоречив. Одни его обожают, другие критикуют. Мне не хочется навязывать свое мнение тем, кто увидит мои фотографии. Пусть каждый сделает собственные выводы в соответствии со своим опытом и представлениями о жизни".

Бельгийский фотограф Ник Ханнес стал одним из победителей конкурса, который ежегодно проводят международное фотоагенство Magnum Photos и сайт LensCulture.

Он получил свою награду за документальную серию "Хлеб и зрелища", в которой показывает Дубай "как главное место для развлечений в мире глобализации и капитализма".

Фотограф не пытается судить. Напротив, его снимки можно толковать двояко, часто они остроумны, показывая образ жизни, который многим покажется чуждым.

Правообладатель иллюстрации Nick Hannes Image caption Саудовские туристы согреваются горячим шоколадом в ледяном интерьере Chillout Ice Lounge ("Зал ледяного расслабления"), где температура ниже нуля. Ближний Восток, 6 января 2016 г.

"Быстрое преображение Дубая, который из пыльного рыбацкого городка в 1960-х превратился в ультрасовременный метрополис, поражает как его фанатов, так и критиков", - пишет Ханнес в предисловии к своему проекту.

Многие из его снимков заставляют задуматься и словно приглашают вернуться к ним еще раз.

Правообладатель иллюстрации Nick Hannes Image caption Эмиратские парни играют в бильярд в развлекательном комплексе "Хаб Зеро" торгового центра "Сити Уок". 5 января 2017 г.

"90% населения Дубая - экспаты, - рассказал Ханнес корреспонденту BBC Culture. - Это очень разнородная группа, и я решил сосредоточиться в основном на богатом ее сегменте - верхушке среднего класса. Я посещал места, где развлекаются ее представители - ночные клубы, пляжи, тематические парки, отели, торговые центры".

Дубай сам по себе можно рассматривать как своего рода тематический парк для богатых - с его искусственными островами и зданиями-копиями мировых достопримечательностей. Но Ханнеса мало интересуют роскошные авто и наряды от престижных кутюрье, он пытается заглянуть глубже.

Правообладатель иллюстрации Nick Hannes Image caption "Всемирная деревня", торговый центр и парк развлечений, где 32 павильона представляют 75 стран мира. 7 January 2017 г.

"Очень важным источником вдохновения для этой серии послужила книга "Капсульная цивилизация" (The Capsular Civilisation) бельгийского философа Ливена Де Котера. Она также дала мне определенную теоретическую основу", - говорит фотограф, поясняя, что Де Котер "описывает до крайности расколотое общество: первый мир - это архипелаг защищенных островов или "капсул", где жизнь приятна, а второй - это всё остальное, пучина хаоса и нищеты".

Правообладатель иллюстрации Nick Hannes Image caption Прототип подводной виллы выходного дня "Плавучий морской конек" с дворецким в придачу у рукотворного архипелага "Сердце Европы" в Персидском заливе. 16 января 2017 г.

Он видит в этом определенные параллели со своим последним проектом. "Процесс урбанизации в Дубае поразительно напоминает феномен "капсулизации" Де Котера. На местном уровне - это сегрегация, разделение между экспатами и рабочими-мигрантами. На глобальном же уровне Объединенные Арабские Эмираты выглядят как одна большая "капсула", безопасная гавань на нестабильном Ближнем Востоке".

Правообладатель иллюстрации Nick Hannes Image caption Дорога в пустыне. Дубай, 20 сентября 2016 г.

Но - опять же - Ханнес подчеркивает, что своими снимками он не поддерживает какую-либо определенную позицию.

"У меня нет монополии на правду, и, следовательно, в мои намерения не входило давать ответы на вопросы. Скорее я ставлю вопросы - о неравенстве, о жизнеспособности общества, об "экономизации" общественной жизни, о подлинности, об алчности. Я надеюсь, что это подтолкнет кого-то к самоанализу".

Правообладатель иллюстрации Nick Hannes Image caption "Йога полной луны" в отеле Palm Hotel, на самом большом искусственном острове в мире, имеющем форму пальмы. 17 сентября 2016 г.

Часть его фотографий - как будто случайные сценки, их смысл ускользает, протекает сквозь пальцы.

"Многие из этих мест выглядят сюрреалистично, словно из страны грез, из параллельного мира, в котором все счастливы. Однако когда вы присмотритесь, вы поймете - здесь всё не так однозначно".

Правообладатель иллюстрации Nick Hannes Image caption Торговый центр "Оазис", 6 января 2016 г.

Ханнес приезжал в Дубай в 2016 и 2017 гг. "Как только я привык к новому для себя окружению, я понял, что каждодневная жизнь здесь очень предсказуема и обычна. Здесь есть чем развлечься, от сафари в пустыне до лыж, но в современной части этого города мне не хватает спонтанности и неожиданностей. Если мне хочется прогуляться, то я предпочту старый исторический центр Дубая, Дейру, где живут в основном представители азиатских и африканских общин".

Правообладатель иллюстрации Nick Hannes Image caption Фейерверк по случаю Ид аль-Адха (праздника окончания хаджа - Прим. переводчика) над искусственным островом "Блюуотерс", 14 сентября 2016 г.

Ханнес решил снимать Дубай, когда заканчивал работу над своим предыдущим проектом. "Когда я занимался своей книгой "Средиземноморье: человеческая преемственность" (Mediterranean: The Continuity of Man), меня заинтересовали вопросы искусственного развития городов и его воздействия на общество", - вспоминает он, указывая на напряженность, рождаемую конфликтом туризма и защиты окружающей среды.

"Мне захотелось в следующем своем проекте поглубже исследовать этот предмет, и любопытство привело меня в Дубай - выдающийся пример широкомасштабной урбанизации, которую подстегивал рынок".

Правообладатель иллюстрации Nick Hannes Image caption Ла-Манга-дель-Мар-Менор, Испания

Многие из его средиземноморских фотографий полны мрачноватого юмора. "Юмор - это мощный инструмент для привлечения внимания, - говорит Ханнес. - Хороший юмор заставляет людей дольше и пристальней всматриваться в в фотографию".

"Я использую юмор и иронию в моих снимках, но в то же время пытаюсь идти немного дальше. Мои фотографии - это не просто визуальные шутки, в них я часто пытаюсь поставить под вопрос наше поведение по отношению к миру, в котором мы живем".

Правообладатель иллюстрации Nick Hannes Image caption Свадьба на заправочной станции. Рио, Греция ["Средиземноморье" #16]

Ханнес сделал этот снимок в 2012 году, он вошел в его средиземноморский цикл: "В тот день женился хозяин заправочной станции - он решил отпраздновать прямо у себя на работе вместо того, чтобы снимать зал в ресторане".

"Эта фотография показывает экономический кризис в Греции с неожиданной стороны, далекой от стереотипов (попрошайки, раздача бесплатной еды, акции протеста в Афинах…). Я оказался там случайно - и в итоге провел с ними всю ночь. Это была самая лучшая, самая трогательная свадьба из всех, на которых мне приходилось присутствовать".

Правообладатель иллюстрации Nick Hannes Image caption Брест, Белоруссия, 2008 г. ["Красное путешествие" #58]

Эта фотография была сделана в 2008-м, во время занявшего целый год путешествия по странам бывшего Советского Союза.

"Эта скульптура - часть мемориального комплекса [в Бресте] "Крепость-герой", - вспоминает Ханнес. - [На снимке] вы видите подростков, родившихся уже после распада СССР, которые отрабатывают смену почетного караула у Вечного огня - в лучших советских традициях, включая одежду".

Ханнес обладает способностью выстроить свой кадр так, чтобы одновременно озадачить и позабавить того, кто видит его снимки.

"Когда я изучал фотографию, на меня сильно повлиял Анри Картье-Брессон и другие представители старшего поколения документалистов, работавшие с черно-белой фотографией, - рассказывает он. - Наследие Картье-Брессона (книга "Решающий момент", хорошо сбалансированные композиции) по-прежнему играет важную роль для меня. Я также ощущаю творческое родство с кинематографистом Жаком Тати, если говорить о композиции и использовании юмора".

Правообладатель иллюстрации Nick Hannes Image caption Молитва Святому Антонию. Ингойгем, 17 января 2010 г. ["Традиции" #10]

В работах Ханнеса юмор - это средство для сообщения чего-то более важного, более глубокого, как, например, на этой фотографии, сделанной в 2010 году для книги о бельгийских традициях.

"Святой Антоний считается покровителем свиноводов, - говорит фотограф, поясняя, что перед тем как продать свинину на аукционе, ее выставляют в храме во время мессы. - Люди, когда видят эту фотографию, сначала смеются, но потом начинают понимать, что это вовсе не смешно. Это их озадачивает. Замешательство, смущение - это хорошо. Вместо того чтобы давать ответы, я предпочитаю ставить вопросы".

Победители фотоконкурса Magnum Awards были объявлены 18 июля.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.