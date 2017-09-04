Как за год я прочитала по книге из каждой страны мира

Правообладатель иллюстрации Darren Russell Image caption Энн Морган говорит, что после этого эксперимента ее мировоззрение изменилось

Британская писательница Энн Морган решила прочитать за год 196 книг, написанных литераторами из разных стран мира. Как ей удалось осуществить эксперимент и чему ее научил этот опыт?

Я всегда считала себя космополиткой, но мои книжные полки, как оказалось, говорили о другом.

Кроме нескольких индийских романов и пары книг из Австралии и Южной Африки, неизвестно как затесавшихся, моя библиотека состояла преимущественно из английских и американских писателей.

Более того, даже переводной литературы практически не было - мое чтение ограничивалось произведениями исключительно англоязычных авторов.

Тогда, в начале 2012-го, я поставила себе цель: чтобы наверстать упущенное, прочитать за год по одной книге из каждой страны мира. Меня ждали авторы из 195 государств, признанных ООН, и из бывшего члена ООН - Тайваня.

Не имея никакого представления, как осуществить этот амбициозный план, но вполне осознавая, что шедевры из почти 200 стран вряд ли можно найти в книжном магазине за углом, я обратилась за помощью к читателям со всего мира.

Я создала блог под названием A Year of Reading the World ("Вокруг света за 196 книг") и попросила жителей разных стран посоветовать мне произведения их писателей, которые я могла бы прочитать в английском переводе.

Я и ожидать не могла такой бурной реакции. Читатели из разных уголков планеты проявили огромное желание помочь и начали наперебой предлагать книги.

Некоторые отправили мне литературные шедевры своей страны по почте. Другие помогали с поисками авторов.

А несколько писателей, в частности Ак Вельсапар из Туркменистана и Хуан Дэвид Морган из Панамы, прислали мне еще неопубликованные переводы своих романов.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption В списке Энн Морган было 196 книг из каждой страны мира, даже с Маршалловых островов и из Нигера

Так у меня появилась уникальная возможность прочитать произведения, недоступные тем британцам, которые понимают только по-английски (а таких 62%).

Впрочем, даже с такой удивительной командой библиофилов со всего мира поиски авторов из некоторых стран оказались задачей не из легких.

Трудности и препятствия

Во-первых, искать переводы зарубежных писателей в Великобритании и Ирландии - дело неблагодарное. Ведь из всех литературных произведений, которые издаются в этих странах, переводы с других языков составляют от силы 4,5%.

И прежде всего, это касается франко- и португалоязычных африканских стран.

Коморские острова, Мадагаскар, Гвинея-Бисау и Мозамбик не поставляют множество литературных шедевров, и в их случае мне пришлось довольствоваться еще неопубликованными рукописями.

А когда дело дошло до крошечной островной нации Сан-Томе и Принсипи, мой эксперимент явно зашел в тупик.

Спасла его группа добровольцев из Европы и США, которые специально для меня взялись перевести сборник рассказов сантомейской писательницы Олинды Бежа.

И это не говоря уже о странах, где вообще трудно найти литературу в напечатанном виде.

Например, на Маршалловых островах, чтобы услышать интересную историю, вам скорее придется пойти к местному шаману, чем в книжный магазин.

Или в Нигере, где легенды передают из уст в уста профессиональные сказители-музыканты (гриоты), которые учатся этому с самого детства.

Письменных версий их увлекательных рассказов почти нет, а передать впечатление от живого выступления практически невозможно.

Как будто и этих проблем было недостаточно, политические события в мире тоже вставляли палки в колеса моего проекта.

Так, очередной проблемой стало создание 9 июля 2011 года государства Южный Судан - событие, безусловно, радостное для граждан страны, которые десятилетиями боролись за независимость.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Южносуданская писательница Джулия Дуани написала короткий рассказ специально для проекта Энн Морган

Однако страна, которая не имеет дорог, больниц, школ и даже минимальной инфраструктуры, вряд ли в первое же полугодие своей независимости бросится возрождать литературное наследие.

Если бы я чудом не познакомилась с южносуданской писательницей Джулией Дуани, которая специально для меня написала небольшой рассказ, мне, очевидно, пришлось бы лететь в Джубу и искать кого-то, кто рассказал бы мне местную легенду лично.

И в общем такие сложные случаи поиска книг отнимали почти столько же времени, сколько и само чтение с ведением блога.

Не были редкостью и ночи, когда я, борясь со сном, сидела до утра, пытаясь выполнить свой план чтения - по одной книге каждые 1,87 дня.

Литературное путешествие

Впрочем, оно того стоило. Пока я прокладывала путь через литературные ландшафты планеты, начали происходить странные вещи.

Сидя в кресле с очередной книгой, я не просто путешествовала в страну автора, я погружалась в его духовный мир.

Читая роман бутанской писательницы Кунзанг Чоден, я не только попадала в экзотические храмы, но и видела их глазами буддиста.

Фантазия Галсана Чинага переносила меня прямиком в мысли и мечты мальчика, пасущего скот на горных склонах Монгольского Алтая.

Доверившись бирманской писательнице Ну Ну Йи, я переживала религиозный праздник в Мьянме с точки зрения духовного медиума-трансгендера.

Благодаря писательскому дару этих авторов, литературное путешествие по миру открыло мне то, что удается увидеть далеко не каждому настоящему путешественнику.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Теперь Энн Морган кажется, что она стала членом глобального сообщества читателей

Оно позволило мне проникнуть во внутренний мир людей, живущих за десятки тысяч километров от меня, и увидеть жизнь такой, какой ее видят они.

Эти истории лучше тысячи международных новостей рассказывали о жизни в дальних странах и позволили сердцем услышать надежды и мысли соотечественников каждого из писателей.

Мое мировоззрение изменилось. Читая произведения, которыми делились со мной незнакомые книголюбы из разных стран, я чувствовала, что не одинока, что я - часть сообщества, охватывающего всю нашу планету.

Одно за другим названия стран в составленном мной списке, который сначала казался частью интеллектуальной шалости, начали наполняться жизнью, полной веселья, любви, гнева, страха и надежды.

Земли, которые раньше казались мне экзотическими и далекими, стали ближе и понятнее - теперь я чувствовала с ними связь.

И главное - я поняла: литературная выдумка придает миру реальность.

От редакции BBC Russian:

Среди произведений российских авторов, которые было рекомендовано прочесть Энн Морган, были: Алина Бронски (живущая сейчас в Германии) "Самые острые блюда татарской кухни"; Александр Солженицын "Один день Ивана Денисовича"; Владимир Сорокин "День опричника"; Михаил Лермонтов "Герой нашего времени"; Михаил Булгаков "Мастер и Маргарита"; Роман Сенчин "Минус"; Алан Черчесов "Реквием по живущему"; Олег Зайончковский "Счастье возможно"; Петр Успенский "Странная жизнь Ивана Осокина"; Лев Толстой "Анна Каренина" и др.

Полный список книг можно увидеть здесь (на английском).

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.