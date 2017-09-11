Музыка ягодиц и другие загадочные фантазии Босха

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Одно из самых знаменитых полотен Иеронима Босха таит массу загадок. Начать с того, что мы даже не знаем его настоящего названия - "Садом земных наслаждений" этот триптих назвали исследователи, продолжающие открывать все новые и новые скрытые смыслы удивительной картины, полной мрачных фантазий.

"Мелодия, написанная на ягодицах мальчика" - наверное, не слишком изящное название для музыкального произведения, но что поделаешь - оно родилось благодаря средневековому шедевру Босха.

Когда студентка Христианского университета штата Оклахома (США) Амелия Хэмрик увидела этот фрагмент правой панели триптиха, она решила сыграть мелодию, ноты которой записаны на ягодицах одного из многочисленных страдальцев, изображенных Босхом.

Тело, придавленное огромной лютней и арфой, окружают люди и монстры. Кто-то держит нанизанную на пику лягушку, охваченную пламенем.

Добро пожаловать в мир художественных фантазий Босха, самого загадочного нидерландского художника XV-XVI вв.

"Сад земных наслаждений", написанный в период 1490-1510 гг., как считается, демонстрирует взгляды художника на мораль и грех. А дьявол, как известно, кроется в деталях.

Музыкальный этюд из ада

По мнению искусствоведов, "Сад земных наслаждений" - пожалуй, самое узнаваемое изображение ада во всем западном искусстве.

И если Сартр говорил, что ад - это другие люди, то ад Босха - это люди вместе с совами, монстрами и клубникой, а также с ягодицами, на которых вытатуирована партитура.

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"Я предположила, что вторая партия звучит в тональности "до", как было принято в ту эпоху, и переписала мелодию современной нотной записью", - объяснила Амелия Хэмрик в своем блоге, и эта ее запись мгновенно стала вирусной в интернете.

500-летний музыкальный этюд из ада, сыгранный на лютне, арфе и лире или спетый как литургический григорианский хорал, оказался поистине волшебно звучащим.

Именно в этом и заключается гений Босха: создавая огромную панораму рая и ада, он добавляет неожиданные детали, которые рассказывают гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Игры в преисподней

Пытки, всевозможные увечья и... доска для игры в нарды. На правой панели триптиха среди прочего дьявольские существа пытают людей (видимо, грешников), вонзают им в спину ножи и нанизывают на копье их сердца.

А рядом - игральные кости и доска.

Гротескные существа не просто причиняют боль, они играют со своими жертвами, издеваются над ними.

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Как отмечают исследователи (в частности, в документальном фильме "Босх: прикосновение дьявола"), ад у Босха заметно отличается от того, как его изображали другие средневековые художники, у которых грешников либо варят в котлах, либо поджаривают на сковородках, либо едят живьем.

В "Саду земных наслаждений" грешники страдают не только от физических, но и от психологических пыток - страхом, тревогой, хаосом и отчаянием.

Птицы

Рядом со страданиями - мрачный юмор. На центральной панели триптиха обнаженные люди восседают на огромных птицах - дроздах, утках и дятлах.

Это не только визуальная шутка, но и игра со словесными смыслами, ведь голландский глагол "vogelen" (от vogel - "птица") может также относиться к половому акту.

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Вообще полотно Босха скрывает множество неожиданностей. Например, если условно провести две диагонали из углов картины, то в точке их пересечения можно найти пасхальное яйцо.

По мнению искусствоведа Келли Гровье, художник таким образом намекает, что выход из созданного им жуткого мира все же есть. Ведь яйцо в христианской традиции - это символ животворящего начала, возрождения к жизни.

Раковина

Впервые "Сад земных наслаждений" упоминается в 1517 году. Итальянский священник Антонио де Беатис, который сопровождал кардинала Арагонского во время его визита в Брюссель, написал в своих путевых заметках, что видел "триптих, на котором изображены странные вещи… например, люди, выползающие из раковин".

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В своем "Словаре сексуальных высказываний и образов эпохи Шекспира и Стюартов" Гордон Уильямс отмечает, что моллюски с давних времен считаются одним из символов сладострастия.

И хотя у Босха изображена раковина мидии, а не устрицы, в ней можно заметить несколько жемчужин, похожих на семенную жидкость.

Клубника

В первых описаниях триптиха его нередко называли "клубничной картиной", хотя "Сад земных наслаждений" изобилует и другими ягодами и фруктами.

Группа людей собирает яблоки с дерева. Есть и очевидная отсылка к Библии: мужчина со зловещей усмешкой угощает женщину клубникой.

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В другой части картины пары кормят друг друга ягодами - сцена вполне в стиле куртуазных романов. Однако, это - нечто большее, чем флирт.

По мнению одного критика, Босх "разрушает и извращает" куртуазную тему, так как клубника - традиционный символ любви - превращается в его картине в адское бремя.

Свинья-монашка

На первый взгляд, свинья в наряде монашки кажется центральной фигурой этого фрагмента, но ампутированная нога рядом несет гораздо более глубокую смысловую нагрузку.

Это намек на "Огонь Святого Антония" - отравление спорыньей, паразитическим грибком из колосков ржи, которое вело к гангрене конечностей у тех, кто съел зараженный хлеб.

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Как объясняет исследователь Босха Питер ван Хёйсте, "если вы съедали хлеб от плохого пекаря... у вас могли начать гнить конечности, а ум затмевали галлюцинации, что в конце концов вело к безумию".

В 1950-х годах один из компонентов спорыньи был синтезирован для получения ЛСД, сильного галлюциногенного наркотика.

"Что, если Босх рисовал свой "Сад земных наслаждений" под влиянием наркотического трипа?" - спрашивает искусствовед.

Человек-дерево

По мнению Ханса Белтинга, который называет полотно скорее утопическим, чем апокалиптическим, эта фантасмагорическая фигура - автопортрет самого Босха.

Искусствовед Рейндерт Фалкенбург добавляет, что антропоморфные фигуры средневекового нидерландского живописца - это сложные образы, которые призывают зрителя задуматься над завуалированными смыслами.

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Действительно, "Сад земных наслаждений" с трудом поддается анализу. Кажется, что это произведение упорно сопротивляется любым попыткам его интерпретации.

Фалкенбург же вообще уверен, что именно таковым и был замысел Босха.

В своей работе "Ранняя нидерландская живопись" Эрвин Панофски пишет: "Несмотря на изобретательность и эрудированность исследователей Босха, которые, бесспорно, существенно продвинулись в расшифровке его произведений, меня не покидает ощущение, что истинное значение величественных кошмаров и грез знаменитого нидерландца нам еще предстоит открыть".

"Пока нам удалось лишь просверлить несколько дырок в двери запертой комнаты, но ключ к ней мы еще не нашли", - добавляет он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.