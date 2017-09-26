"Тусклый и безжизненный мир": почему Болливуд презирает Запад

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У Голливуда есть свои стереотипы изображения индийской жизни, однако и фильмы, снятые в Индии, тоже часто рисуют Запад с помощью расхожих клише. В недавнем прошлом особенно доставалось эмигрантам, покинувшим родину ради жизни в Англии или США.

В 2015 году тогдашний президент США Барак Обама был почетным гостем на параде в честь индийского Дня республики.

Перед этим его помощники провели не одну бессонную ночь, пытаясь найти подходящую цитату из индийского кино, которую Обама мог бы использовать в предстоящем выступлении.

А когда они наконец сделали выбор, предстояло еще научить президента правильно произнести фразу на чужом языке.

Это было то, чего так долго ждали тысячи уехавших на Запад индийцев

Ну не смешно ли? Но американцам было не до смеха, поскольку за несколько месяцев до этого премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гардене, задал высокую планку, попрощавшись с аудиторией знаменитой фразой из "Звездных войн": "Да пребудет с вами сила!".

Аудитория была в восторге. Юмора ситуации добавляло и то, что рядом с Моди, цитирующим "Звездные войны", стоял актер Хью Джекман, исполнитель роли супергероя-мутанта Росомахи в сериале "Люди Икс".

Помощники Обамы решили, что президент должен выдать цитату из суперпопулярного в Индии фильма Dilwale Dulhaniya Le Jaayenge ("Невеста достанется храброму", в российском прокате - "Непохищенная невеста". - Прим. переводчика).

Длинное название фильма индийцы обычно сокращают до DDLJ. "Непохищенная невести" вышла на экраны в 1994 году, влюбленных юношу и девушку играли Шахрух Хан и Каджол, и этот дуэт до сих пор многие считают самым удачным в истории индийского кино.

В первых кадрах DDLJ властный глава семьи Балдев Синг, роль которого исполняет Амриш Пури (известный на Западе по роли одного из злодеев в фильме "Индиана Джонс и храм судьбы"), стоит на Трафальгарской площади, кормит голубей, а над его головой - серое лондонское небо.

В это время его воображение рисует ему совсем другие картины: будто он в своей деревне в Пенджабе, и вокруг яркие зеленые и желтые поля…

Правообладатель иллюстрации Yash Raj Films Image caption Кожаная куртка в стиле Harley Davidson на главном герое намекает на разлагающее влияние Запада на личность индийского парня

Одной этой сценой режиссер "Непохищенной невесты" Адитья Чопра заявляет главную идею фильма - и это то, чего так долго ждали тысячи уехавших на Запад индийцев.

Глобальные индийцы

На протяжении десятилетий индийцы мигрировали в самые разные страны: в Британию, США, Малайзию, ЮАР… Многие из них страдали от внутреннего противоречия: с одной стороны, они хотели сохранить приверженность "индийским ценностям", с другой - интегрироваться в общество, живущее по иным правилам.

Тем временем в самой Индии на своих уехавших соотечественников смотрели с любопытством, смешанным со скептицизмом.

Правообладатель иллюстрации Yash Raj Films Image caption "Непохищенная невеста" занимает 12-е место в составленном Британским институтом кино списке лучших индийских фильмов всех времен. Кроме того, в индийской истории это наиболее долго демонстрирующаяся в кинотеатрах картина

Как те могут оставаться настоящими индийцами, если уехали в другую страну и стали членами пресловутого западного общества, печально известного своими свободными нравами?

В массовой продукции индийской киноиндустрии уехавших соотечественников обычно изображали карикатурно - или злодеями. В фильмах Болливуда это были люди, потерявшие связь с родиной, утратившие корни.

Фильм пользуется такой популярностью, что в одном из кинотеатров Мумбаи он идет уже 20 лет без перерыва

Решение постановщика "Непохищенной невесты" изобразить их с сочувствием стало поистине революционным и повлияло на будущие работы других индийских режиссеров.

Оценили это и те, кто шел смотреть фильм в соседний кинотеатр "маленькой Индии" в западном мегаполисе, и те, кто стоял в очереди за билетами в самой Индии.

Эмигранты были рады найти в "Невесте" указание на то, что "индийскость" - это понятие не географическое, это те ценности, которые сохраняешь в душе.

Правообладатель иллюстрации Mukta Arts Image caption В фильме Pardes (1997 г.) рассказывается о жизни индийцев, уехавших в Америку

Главные герои, влюбленные друг в друга, принадлежат к первому поколению индийцев, родившихся в Британии. Тем не менее Радж и Симран всегда стараются следовать национальным ценностям - целомудрию, уважению к родителям и бескорыстию.

Для тех же индийцев, которые не покинули родину, фильм стал веским подтверждением главного: куда бы ты не уехал, Индия, с ее красками и счастьем, притягивает тебя.

Ныне "Непохищенная невеста" - не только один из самых популярных фильмов в истории индийского кинематографа, он еще и наиболее долго демонстрирующийся в кинотеатрах страны - уже на протяжении 20 лет!

Правообладатель иллюстрации Paramaunt Image caption Пури наиболее известен западной аудитории по своей роли бандита в фильме "Индиана Джонс и храм судьбы" - что можно рассматривать как пример голливудского стереотипа в отношении Индии

Он породил массу подражаний. География и сюжет в таких фильмах могут отличаться, но по сути все они пытаются обозначить, что же это такое - настоящая "индийскость", и тем самым ублажить как внутреннюю аудиторию, так и зарубежную индийскую диаспору.

Из США с любовью?

До последнего времени действие в фильмах об индийской диаспоре в основном развивалось в Великобритании, но, поскольку в последние несколько десятилетий глобальные индийцы стали предпочитать эмиграцию в США, Америка все чаще становится местом, где живут герои.

Такие фильмы как Pardes (1997 г.) откровенно говорят о разлагающем влиянии американского общества, что проявляется в склонности героев курить, употреблять алкоголь, проявлять неверность в отношении любимого человека и неуважение к окружающим.

Тем временем главный герой Padres, которого снова играет Шахрух Хан, твердо блюдет индийские ценности и поэтому никогда не пойдет против воли родителей и не запятнает честь женщины.

Дело доходит до того, что в один из моментов фильма живущий в США, но продолжающий беззаветно любить Индию глава семьи (роль которого, опять же, исполняет Амриш Пури) запевает песню под названием "Я люблю мою Индию".

В некоторых индийских фильмах, с их всегдашней эмоциональностью, дело доходит до культурного ура-патриотизма.

В 2017 году, спустя более 20 лет после своей "Непохищенной невесты", Адитья Чопра поставил Carefree ("Беспечные"), где рассказывает откровенную любовную историю двух "глобальных индийцев", познакомившихся в Париже. Легкий и ни к чему не обязывающий романчик постепенно - шок! - превращается в нечто серьезное.

Правообладатель иллюстрации Pathe Image caption Британский режиссер индийского происхождения Гуриндер Чадха в своей кинокартине "Невеста и предрассудки" поначалу подыгрывает стереотипным представлениям о Западе, но по ходу фильма постепенно развенчивает их

Почему Париж? Да какая разница. В фильмах Болливуда Запад играет роль декораций, которые отличаются друг от друга только тем, какая достопримечательность фигурирует на заднем плане музыкальных номеров - Эйфелева башня ли, Статуя Свободы или Биг Бен, неважно.

Ностальгия по краскам и радости жизни, присущим Индии, превращается в снобистское убеждение, что индийская культура изначально несет больше жизнелюбия и веселья, чем тусклый и безжизненный мир, в котором живут люди во Франции, США или Британии.

"Жизнь по правилам" западного общества представляется несовместимой с индийским стремлением жить одним днем.

Западные свадьбы не выдерживают никакого сравнения с индийскими, западная еда - это жалкое подобие индийской. Люди, выросшие на Западе, не такие ловкие и смекалистые, как индийцы.

Если верить фильмам Болливуда, то на Западе живут почти одни белые. Чернокожие если и встречаются, то только для колорита, и их обычно играют загримированные индийские актеры.

Как подчеркивает обозреватель Иша Аран, "в тех редких случаях, когда настоящие чернокожие актеры играют черных персонажей, это все равно - стереотип на стереотипе. Например, в фильме Fashion ("Мода") 2014 года главная героиня понимает, как низко она пала, проведя в алкогольном опьянении ночь с незнакомым до этого черным мужчиной".

Правообладатель иллюстрации Yash Raj Films Image caption На смену песням и танцам на фоне Эйфелевой башни в другом индийском фильме придут песни и танцы на фоне Статуи Свободы

Конечно, для 1990-х "Непохищенная невеста" была действительно свежим взглядом на вещи. Однако близорукость многих современных фильмов Болливуда об индийской диаспоре становится все более явной, поскольку эта самая диаспора уже не такая, как 20 лет назад - более зрелая и с иными представлениями о жизни.

Да, меланхоличная тоска по любимой Индии по-прежнему отвечает запросам старого поколения эмигрантов. Да, желание молодых киногероев держаться индийских корней выглядит привлекательным для домашней индийской аудитории.

Но индийцы, родившиеся и выросшие в США или Британии, воспитанные и получившие образование в культуре Запада, не находят отражения своего жизненного опыта в таких фильмах.

Для них выглядит крайне странным и нелепым то, что в болливудских фильмах о Британии или Америке герои говорят на хинди, а если по-английски - то с сильным акцентом. Они не узнают себя в этих героях.

И получается, что ни Голливуд, ни Болливуд не снимают фильмы для нового поколения индийской диаспоры.

Вот почему такие картины, как "Любовь - болезнь", "Тезка" и "Знакомство с Пателями", настолько важны. В них отражена жизнь, в которой нет ни сентиментального ура-патриотизма, ни украшенной розочками ностальгии.

Они заостряют внимание на сложных дилеммах, в настоящее время абсолютно не беспокоящих Болливуд.

Они подробно рассказывают о тех, кто долгое время как будто не существовал для массового индийского кино.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.