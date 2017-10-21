Перейти через реку: восемь удивительных пешеходных мостов

Правообладатель иллюстрации Carole Gieseke

Перейти через реку никогда не было так просто, как сейчас. Мало того: благодаря полету инженерной мысли, мосты, по которым мы ходим, превратились в настоящие произведения искусства.

Время меняет всё, и даже скромный пешеходный мостик претерпел ряд инженерных метаморфоз и превратился из элементарного средства перейти на другой берег в причудливую конструкцию с движущимися частями, закрученными или волнистыми формами, со сложносоставными трапами и пандусами.

Пару лет назад жюри конкурса проектов очередного лондонского моста через Темзу получило аж 74 заявки от проектировщиков со всей планеты. Среди предложений были конструкции в виде спирали, несимметричной решетки и водопада.

Ранее, в декабре 2014-го, был утвержден проект Томаса Хезеруика "Садовый мост", где, в соответствии с названием, посадят деревья и цветы.

Мы отобрали для вас восемь удивительных пешеходных мостов, которые уже построены и стали своего рода архитектурными символами XXI века для тех мест, где они возведены.

Сворачивающийся мост, Лондон

Правообладатель иллюстрации Heatherwick Studio

Сворачивающийся мост (2004 г.) через канал Гранд Юнион в лондонском районе Паддингтон - работа инженера Томаса Хезеруика (который также известен тем, что переделал в свое время дизайн знаменитого лондонского двухэтажного автобуса).

Этот пешеходный разводной мост состоит из восьми шарнирно соединенных треугольных секций. Одним концом он прикреплен к берегу, а другой лежит на противоположном берегу.

С помощью гидравлики конструкция может быть свернута, чтобы дать проход плавучим домам-лодкам, которые швартуются в каналах Паддингтон-Бейсин.

Как указывают в Heatherwick Studio, "целью было сделать движущийся аспект моста необычным, удивляющим. (…) Сворачивающийся мост поднимается медленно и плавно, превращаясь из обычного моста в некую кольцеобразную структуру на берегу канала".

"Волны Хендерсона", Сингапур

Правообладатель иллюстрации iStock

Самый высокий в Сингапуре пешеходный мост построили, чтобы соединить два парка на юге острова. Он был открыт в 2008 году.

Проектировали его лондонская IJP Corporation и сингапурская RSP Architects Planners and Engineers. В основе моста - каркас из семи изогнутых стальных ребер, создающий образ волны 274 метров длиной. Внутри этой волны есть ниши типа беседок, где можно посидеть и отдохнуть.

Мост Хай-Трестл-Трейл, США

Правообладатель иллюстрации Carole Gieseke

Когда-то здесь, в штате Айова, проходила железная дорога Union Pacific Railroad - по этому мосту поезда пересекали реку Де-Мойн. В 2011 году мост снова открыли - но только для туристов, как часть пешеходного 40-километрового маршрута.

Длина конструкции 800 м, высота - 40 м. Она держится на железобетонных сваях, которые тут прозвали айовским Стоунхенджем.

По проекту дизайнерского бюро David Dahlquist Studios вдоль моста возвели 41 стальную раму, напоминающую конструкции, поддерживающие стены шахты - отсылка к истории этого региона.

Мост Линцзыди, Ханчжоу, Китай

Правообладатель иллюстрации Rural Urban Framework/Joshua Bolchover and John Li

Архитекторы Джошуа Болчовер и Джон Линь учредили некоммерческую организацию Rural Urban Framework, чтобы решать социальные проблемы, возникающие в связи с китайскими грандиозными инфраструктурными проектами.

Так, в связи со строительством новой автомагистрали в южной провинции Шэньси были снесены сотни небольших мостов. Мост Линцзыди возведен в 2012 году, чтобы местные жители из деревни Линцзыди могли перейти на другой берег реки.

Мост пересекает реку на двух уровнях, открывая доступ к воде (порыбачить, искупаться, постирать) и позволяя перейти на другой берег, к орешнику и сельскохозяйственным землям.

Как отмечают архитекторы, несмотря на небольшой размер, это мост очень важен для местной сельской экономики.

Мост Моисея, Нидерланды

Правообладатель иллюстрации RO&AD

Архитекторы из голландской RO&AD - повелители рвов. Именно они спроектировали плавучий мост к крепости XVIII века - под водой его поддерживают наполненные воздухом трубы. Они же создали на юге Нидерландов переход через заполненный водой крепостной ров.

Этот переход метко назвали мостом Моисея (согласно Библии, Моисей перевел народ Израиля через море, когда "Господь послал сильный восточный ветер. Ветер дул всю ночь, и расступилось море, и ветер осушил землю". Исход 14. - Прим. переводчика).

Мост Моисея выполнен из водонепроницаемого дерева и лишь слегка возвышается над уровнем воды в крепостном рве. Он представляет из себя траншею, но с воздуха выглядит как настоящий мост.

Даже когда уровень воды начинает подниматься, переходящим ничего не угрожает - система помп устраняет лишнюю воду.

Веерный мост, Лондон

Правообладатель иллюстрации Edmund sumner

Это еще один необычный мост в том же районе Паддингтон-Бейсин. Он был открыт в сентябре 2014 года, через 10 лет после Сворачивающегося моста Томаса Хезеруика.

Балочная конструкция, как веер, открывается над каналом с помощью гидравлики. Как и Сворачивающийся мост, это и средство перейти на другой берег, и необычное скульптурное сооружение, способное приобретать разную форму.

Британская фирма Knight Architects выиграла конкурс на строительство моста вместе с инженерами из AKT II. Они утверждают, что "красивый и эффективный дизайн должен удовлетворять как художественным, так и инженерным требованиям".

Мост "Млечный путь", Нидерланды

Правообладатель иллюстрации NEXT Architects

Архитектурное сооружение, строительство которого в голландском Пюрмеренде было завершено в 2012 г., на самом деле представляет из себя не один, а два моста.

С первого, достигающего 12-метровой высоты, открывается прекрасный вид как на историческую, так и современную части города. Под ним вполне могут пройти речные суда.

Второй, нижний, открыт для инвалидов в креслах на колесах и велосипедистов. При необходимости он поворачивается, чтобы пропустить судно.

Его создатели, NEXT Architects (кому принадлежит также проект похожего на ленту Мебиуса моста в Китае "Драгон Кинг-Конг бридж"), говорят: "Этот мост - больше чем просто возможность быстро перейти на другой берег, он - сам по себе достопримечательность и конечная цель туристического маршрута".

Мост Симоны де Бовуар, Париж

Правообладатель иллюстрации David Boueau

Австрийский архитектор Дитмар Файхтингер имеет опыт проектировки уникальных мостов: именно ему принадлежит дизайн вращающегося моста в Лионе, моста к знаменитому острову Мон-Сен-Мишель и разводного "Моста-бабочки" в Копенгагене.

Строительство моста Симоны де Бовуар (названного в честь писательницы и философа Симоны де Бовуар - Прим. переводчика) через Сену с взаимопересекающимися пешеходными дорожками было завершено в 2006 году.

Пять дорожек-переходов соединяют берега на различной высоте. В центральной секции моста есть зона с крышей, где можно переждать дождь.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.