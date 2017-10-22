10 архитектурных фотографий удивительной красоты
Жюри конкурса архитектурной фотографии Arcaid Images Architectural Photography Awards 2017 опубликовало шорт-лист, из которого будут выбраны победители. Эти 10 фотографий в очередной раз доказывают: красота создается не только природой, она может быть делом рук человека.
Изящный изгиб
Отобранные в шорт-лист фотографии не просто отражают эстетику современной архитектуры - они, как убеждены члены жюри конкурса, "рассказывают истории осмысленного использования окружающей среды".
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Вот один из примеров. Лондонец Дэвид Борланд сфотографировал музей искусств ARoS Aarhus Kunstmuseum в Орхусе (Дания). Здание спроектировано Шмидтом Хаммером Лассеном и Олафуром Элиассоном.
Построено, чтобы пользоваться
Этот снимок китайского фотографа Терренса Чжана заявлен в категории "Здания в пользовании". На нем - бетонное здание спортзала университета в городе Тяньцзинь (проект Atelier Li Xinggang). В этом году целых три фотографии Чжана попали в шорт-лист конкурса.
За флажками
На снимке Сиюан Ма - жилой дом Selegie House в Сингапуре, каждый балкон которого украшен национальным флагом этой страны. Здание спроектировано государственной компанией Housing and Development Board.
Если задрать голову
Если посмотреть на небо со двора штаб-квартиры Samsung Electronics в Сан-Хосе (построенной по проекту NBBJ), можно увидеть вот такое. Калифорнийскому фотографу Дэвиду Крофорду удалось запечатлеть футуристические изгибы здания. Снимок проходит по конкурсной категории "Экстерьер".
Духовное волнение
Волнообразная крыша недавно построенной церкви в Кейптауне выглядит на снимке Адама Летча впечатляюще. Проект принадлежит Steyn Studio, и эта фотография - тоже из категории "Эстерьер".
Лучше меньше, да лучше
Четкая минималистичность линий здания отеля SALA Ayutthaya в Бангкоке еще более подчеркивается на снимке таиландского фотографа Висона Тунтуния. Гостиница, построенная на берегу реки Чаупхрайя, спроектирована Onion Co. Ltd.
Да будет свет
Еще одна фотография Терренса Чжанга: драматично освещенный спортивный зал с бассейном, принадлежащий университету в городе Тяньцзинь. Этот снимок соревнуется в категории "Интерьер".
Там, где хочется быть
Другой снимок китайского мастера Чжанга, фотография музея народных промыслов в Китайской академии искусств (город Ханчжоу), гармонично сочетает природу и архитектуру и претендует на победу в категории "Чувство места". Здание построено по проекту известного японского архитектора Кэнго Кума.
Заоблачные высоты
Австралиец из Мельбурна Том Роу запечатлел на этом снимке один из филиалов Горного музея Месснера (Райнхольд Месснер - итальянский альпинист, первым покоривший все 14 восьмитысячников планеты. - Прим. переводчика), что на вершине Кронплатц в итальянском Больцано.
Здание спроектировано покойной ныне Захой Хадид, а фотография соревнуется в категории "Чувство места".
Жизнь в пастельных тонах
Пастельные тона, переходящие один в другой на фасаде жилого здания Choi Hung Estate в Гонконге, помогли работе фотографа из Болоньи (Италия) Фабио Мантовани войти в шорт-лист в категории "Чувство места".
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.