10 архитектурных фотографий удивительной красоты

Правообладатель иллюстрации Arcaidimages.com/Sto

Жюри конкурса архитектурной фотографии Arcaid Images Architectural Photography Awards 2017 опубликовало шорт-лист, из которого будут выбраны победители. Эти 10 фотографий в очередной раз доказывают: красота создается не только природой, она может быть делом рук человека.

Изящный изгиб

Правообладатель иллюстрации David Borland/Arcaidimages.com/Sto

Отобранные в шорт-лист фотографии не просто отражают эстетику современной архитектуры - они, как убеждены члены жюри конкурса, "рассказывают истории осмысленного использования окружающей среды".

Вот один из примеров. Лондонец Дэвид Борланд сфотографировал музей искусств ARoS Aarhus Kunstmuseum в Орхусе (Дания). Здание спроектировано Шмидтом Хаммером Лассеном и Олафуром Элиассоном.

Построено, чтобы пользоваться

Правообладатель иллюстрации Arcaidimages.com/Sto

Этот снимок китайского фотографа Терренса Чжана заявлен в категории "Здания в пользовании". На нем - бетонное здание спортзала университета в городе Тяньцзинь (проект Atelier Li Xinggang). В этом году целых три фотографии Чжана попали в шорт-лист конкурса.

За флажками

Правообладатель иллюстрации Siyuan Ma/arcaidimages.com/Sto

На снимке Сиюан Ма - жилой дом Selegie House в Сингапуре, каждый балкон которого украшен национальным флагом этой страны. Здание спроектировано государственной компанией Housing and Development Board.

Если задрать голову

Правообладатель иллюстрации David Crawford/Arcaidimages.com/Sto

Если посмотреть на небо со двора штаб-квартиры Samsung Electronics в Сан-Хосе (построенной по проекту NBBJ), можно увидеть вот такое. Калифорнийскому фотографу Дэвиду Крофорду удалось запечатлеть футуристические изгибы здания. Снимок проходит по конкурсной категории "Экстерьер".

Духовное волнение

Правообладатель иллюстрации Adam Letch/Arcaidimages.com/Sto

Волнообразная крыша недавно построенной церкви в Кейптауне выглядит на снимке Адама Летча впечатляюще. Проект принадлежит Steyn Studio, и эта фотография - тоже из категории "Эстерьер".

Лучше меньше, да лучше

Правообладатель иллюстрации Wison Tungthunya/Arcaidimages.com/Sto

Четкая минималистичность линий здания отеля SALA Ayutthaya в Бангкоке еще более подчеркивается на снимке таиландского фотографа Висона Тунтуния. Гостиница, построенная на берегу реки Чаупхрайя, спроектирована Onion Co. Ltd.

Да будет свет

Правообладатель иллюстрации Terrence Zhang /Arcaidimages.com/Sto

Еще одна фотография Терренса Чжанга: драматично освещенный спортивный зал с бассейном, принадлежащий университету в городе Тяньцзинь. Этот снимок соревнуется в категории "Интерьер".

Там, где хочется быть

Правообладатель иллюстрации Terrence Zhang /Arcaidimages.com/Sto

Другой снимок китайского мастера Чжанга, фотография музея народных промыслов в Китайской академии искусств (город Ханчжоу), гармонично сочетает природу и архитектуру и претендует на победу в категории "Чувство места". Здание построено по проекту известного японского архитектора Кэнго Кума.

Заоблачные высоты

Правообладатель иллюстрации Tom Roe/Arcaidimages.com/Sto

Австралиец из Мельбурна Том Роу запечатлел на этом снимке один из филиалов Горного музея Месснера (Райнхольд Месснер - итальянский альпинист, первым покоривший все 14 восьмитысячников планеты. - Прим. переводчика), что на вершине Кронплатц в итальянском Больцано.

Здание спроектировано покойной ныне Захой Хадид, а фотография соревнуется в категории "Чувство места".

Жизнь в пастельных тонах

Правообладатель иллюстрации Fabio Mantovani/Arcaidimages.com/Sto

Пастельные тона, переходящие один в другой на фасаде жилого здания Choi Hung Estate в Гонконге, помогли работе фотографа из Болоньи (Италия) Фабио Мантовани войти в шорт-лист в категории "Чувство места".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.