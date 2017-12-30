12 фотографий 2017 года, которые помогли увидеть этот мир иначе

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Из самых выразительных фотографий каждого месяца прошедшего года редакция BBC Culture выбрала по одной - всего получилось 12, и каждая полна глубокого культурного символизма.

Январь: похищение культурного символа

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1 января 2017 года группа неизвестных изменила две буквы в знаменитой надписи на Голливудском холме. В результате получилось слово Hollyweed (weed по-английски - травка, марихуана). Таким способом пранкеры отметили легализацию в штате Калифорния употребления марихуаны в рекреационных целях.

Это событие заставило обозревателя BBC Culture Келли Гровье вспомнить слова выдающегося британского искусствоведа Джона Бёрджера о том, как уязвимы для манипуляций культурные символы.

Февраль: женское кунг-фу в Кабуле

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Инструктор по ушу, современному варианту традиционного кунг-фу, позирует на холме близ Кабула вместе со своими ученицами, одетыми в традиционную одежду монахов Шаолиня.

Застыв в живописной позе с почти балетной грациозностью, женщины напоминают древнеазиатскую скульптурную композицию. Не будем забывать, что это - Афганистан, где от женщин ожидают совсем другого.

Март: музыка среди руин Алеппо

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Это фото, сделанное в сирийском городе в марте 2017-го, облетело весь мир. На нем 70-летний житель Алеппо сидит в спальне своего полуразрушенного дома, курит трубку и слушает пластинку.

Как отметил арт-критик BBC Culture Келли Гровье, это фото - как безмолвная панихида по всем, чью жизнь разрушила война.

Апрель: картина самопожертвования

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На этом снимке, также сделанном в пригороде Алеппо, изображен сирийский фоторепортер Абда Алькадера Хабака, который бросил камеру и устремился на помощь тяжело раненому мальчику.

Май: трещина, которая может изменить карту мира

Правообладатель иллюстрации NASA/John Sonntag

В Антарктике на территории шельфового ледника Ларсена в последние годы появилась огромная трещина - ее длина составляет 177 километров. Фото, сделанное с самолета в ноябре 2016 года научным сотрудником NASA Джоном Зоннтагом, облетело все СМИ мира.

В июле гигантский кусок льда откололся от шельфа, образовав один из крупнейших в истории айсбергов Антарктиды. Еще одна трещина начала быстро расти в северном направлении.

Июнь: человек, которому наплевать на торнадо

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Стригущий газон на фоне приближающегося торнадо канадец в провинции Альберта покорил соцсети.

Это просто образец беззаботности, отмечал обозреватель Би-би-си, вспоминая по этому поводу кадры из фильма "Волшебник страны Оз" 1939 года.

Июль: горилла, которая смотрит видео в смартфоне

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Фото гориллы, которая внимательно смотрит на экран смартфона, было сделано в зоопарке Луисвилл (американский штат Кентукки).

Линдси Костелло, которая опубликовала снимок на своей странице в "Инстаграме", просматривает видеоролик о малышах гориллы вместе со взрослой гориллой Джелани.

Снимок вызывает разные чувства, пишет обозреватель BBC Сulture, - от трогательной нежности до осознания жуткой пропасти между человеком и животным.

Август: время сбрасывать статуи с пьедесталов

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"Если вы действительно хотите понять народ, не стоит изучать памятники, которые он устанавливает. Лучше посмотрите на те, которые он сбрасывает с пьедесталов", - пишет обозреватель Би-би-си Келли Гровье по поводу фотографии, которая взорвала интернет в августе.

Снимки поверженной статуи солдата армии конфедератов и опустевшего постамента в Северной Каролине символизируют настоящий культурный переворот. Они заставляют вспомнить другие многочисленные случаи свержения идолов - памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянке в Москве в 1991 году, полковнику Муаммару Каддафи в Триполи в 2011 году или Саддаму Хуссейну в Багдаде в 2003 году.

Сентябрь: игра в гольф на фоне огненной стихии

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Гольфисты продолжают игру, в то время как на заднем плане бушует масштабный лесной пожар. Фотография невозмутимых игроков в городе Норт-Бонневиль (штат Вашингтон) стала вирусной после публикации в соцсетях - точно так же, как и фотография канадца, постригавшего газон на фоне торнадо.

Октябрь: апокалиптическое небо Лондона

Правообладатель иллюстрации Peter Macdiarmid/LNP

Еще одно напоминание о безжалостном могуществе природы: на снимке - небо Лондона, которое приобрело ядовито‐оранжевый оттенок. Этот необычный атмосферный феномен, который скорее напоминает спецэффект в кино, вызван частицами пыли, принесенными ураганом "Офелия" из пустыни Сахара.

Закат оттенка сепии придал всем окружающим предметам сюрреалистичности и даже напомнил искусствоведу Келли Гровье картину Эдварда Мунка "Крик".

Цвет неба на том знаменитом полотне, кстати, тоже, как считают, был вдохновлен природным явлением - извержением вулкана Кракатау в августе 1883 года.

Ноябрь: скульптура, исчезающая в корнях деревьев

Правообладатель иллюстрации Mathew Browne/ Historic Photographer of the Year

На этом снимке - статуя из древнего буддийского храма в Таиланде, которой более 700 лет и которую постепенно поглощают джунгли. Кажется, природа прямо на наших глазах медленно стирает следы творения неизвестного скульптора, жившего в XIV веке.

Все проходит - и исчезают творения человека, даже самые прекрасные. Геометрические формы скульптурной композиции, которые едва прослеживаются под корнями деревьев, теперь напоминают картины Пикассо и Сезанна в стиле кубизма.

Декабрь: воздушный шарик - символ надежды

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10 декабря, в Международный день прав человека, мексиканская правозащитная организация организовала символическое мероприятие по объединению семей, разделенных границей между США и Мексикой.

На одной из фотографий - девочка с воздушным шариком в руке, которая стоит у стены на границе в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес. Контраст между легким полетом шара и замершей в ожидании фигуркой ребенка прекрасно отражает внутреннее напряжение момента.

Арт-критик Би-би-си сравнивает этот снимок с граффити на стене, разделяющей Западный берег реки Иордан в Израиле, созданным в 2005 году английским андерграундным художником Бэнкси.

Оба изображения - символ вечно существующей, неуничтожимой надежды, способной рано или поздно разрушить любые границы.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.