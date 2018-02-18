Плакаты к "Звездным войнам", нарисованные за железным занавесом

Правообладатель иллюстрации Yuri Bokser and Alexander Chantsev

Когда первая часть звездной киносаги с большим опозданием вышла в прокат в странах социалистического лагеря, художники за железным занавесом с энтузиазмом взялись за создание плакатов к фильму. То, что у них получилось, до сих пор поражает странной психоделичностью и загадочным символизмом, отмечает обозреватель BBC Culture.

Венгерский плакат к "Звездным войнам" (Тибор Хелени)

Правообладатель иллюстрации Tibor Helényi

"Звездные войны" впервые вышли на экраны венгерских кинотеатров в 1980 году, на три года позже, чем в США.

Художник Тибор Хелени предложил собственное видение звездной саги, использовав в своем постере синий, оранжевый и красный цвета. Он также добавил некоторые детали, которые возмутили поклонников фильма своей неканоничностью.

Так, шлем Дарта Вейдера неожиданно стал похож на решетку радиатора старого "Кадиллака". На заднем плане взрывается космическая станция "Звезда смерти", а из-за правого плеча Вейдера выглядывает странное ящероподобное существо.

В фильме такого существа нет, но Хелени, очевидно, счел, что подобный пришелец теоретически мог бы существовать в созданной Лукасом Вселенной.

А может быть, это намек на то, что по предыдущему сценарию Хан Соло должен был быть ящерицей, и только потом Джордж Лукас решил сделать его человеком, пригласив на эту роль Харрисона Форда.

Венгерский плакат к "Звездным войнам" (Андраш Фелвидеки)

Правообладатель иллюстрации Andras Felvideki

Фелвидеки сочетает технику старой гравюры с авангардным сюжетом - в результате его постер напоминает иллюстрацию к фантастическому роману Эдгара Берроуза "Под лунами Марса", опубликованному в 1911 году.

Рисунок в стиле стимпанк (направление в научной фантастике и декоративно-прикладном искусстве. - Прим. переводчика) представляет Чубакку в несколько ином облике: в первую очередь удивляет его язык.

Банта в левом углу плаката гораздо страшнее любого персонажа в фильме, а C-3PO, кажется, позаимствовал несколько деталей своего тела у железного дровосека из "Волшебника страны Оз".

Композиция, в которой фигуры героев естественно дополняют ландшафт, была традиционной для стилистики венгерских киноафиш того времени. Посмотрите только, как выглядел постер к киноленте "Апокалипсис сегодня", на котором бритая голова Марлона Брандо - одновременно купол старого храма.

Советские плакаты к "Звездным войнам" Юрия Боксера и Александра Чанцева

Правообладатель иллюстрации Yuri Bokser and Alexander Chantsev

В Советском Союзе "Звездные войны" долгое время были официально запрещены, хотя на черном рынке ходили пиратские копии фильма, и, очевидно, все желающие посмотрели его еще в начале 1980-х.

Когда фильм разрешили, Юрий Боксер и Александр Чанцев создали серию плакатов, отталкиваясь от популярного среди критиков определения "Звездных войн" как космического вестерна, и, возможно, даже несколько опередили время.

Ковбойскую шляпу будет носить охотник за головами Кэд Бейн в телесериале "Звездные войны: Войны клонов", который выйдет только в 2008 году. А что-то вроде лошадиных скачек будет в восьмом эпизоде саги "Последний джедай".

Правообладатель иллюстрации Yuri Bokser and Alexander Chantsev

Вскоре Боксер и Чанцев наносят еще один удар. Ни одного из изображенных ими пришельцев не было в "Звездных войнах", но они вполне могли бы там существовать.

Работы советских художников напоминают "вариации на тему", которые создают фанаты звездной франшизы.

Интересно, что в недавнем сборнике новелл по мотивам саги - "Канто-Байт" - есть история "Правила игры" Саладина Ахмеда, главный герой которой, инопланетянин Кедпин Шоклоп, выглядит так же, как существо в правой части этого постера.

Правообладатель иллюстрации Yuri Bokser and Alexander Chantsev

Что связывает эту афишу с настоящими "Звездными войнами"? Странные иероглифы по периметру изображения? Шлем Вейдера, который скорее напоминает морду ягуара? Разноцветные световые мечи, венчающие его голову?

До этого момента ни в одном из фильмов звездной саги не было фиолетового светового меча. Но такие появятся в последующих приквелах и анимированных телесериалах "Звездных войн".

Возможно, корпорация Lucasfilm, увидев советскую киноафишу, решила расширить цветовую палитру светового меча? Сомнительно. Но кое-что предугадать советским художникам, наверное, удалось.

Польский постер к фильму "Империя наносит ответный удар" (Якуб Эроль)

Правообладатель иллюстрации Jakub Erol

Если бы не имена актеров внизу плаката, ни за что не догадаешься, что речь идет о первом сиквеле "Звездных войн" - "Империя наносит ответный удар".

Плакат польского художника Якуба Эроля больше напоминает современную обложку журнала Spiegel с портретом Дональда Трампа, выполненном в стиле конструктивизма.

Поскольку именно в таком стиле были выдержаны ранние советские пропагандистские плакаты, на Западе эта афиша вызвала бы ассоциации с авторитаризмом.

Эроль был известным и плодовитым создателем плакатов в Польше. Его минималистичный стиль, броские образы мгновенно передают замысел художника.

Польский плакат к фильму "Империя наносит ответный удар" (Мирослав Лакомский)

Правообладатель иллюстрации Miroslaw Lakomski

Другой польский художник Мирослав Лакомский точнее воспроизводит героев фильма - Йоду и вездеход AT-AT, но украшает постер разноцветными геометрическими фигурами в духе Мондриана или Сола Басса.

Однако присмотритесь к Йоде внимательнее. Его лицо, нарисованное в черно-белой палитре, со взглядом, устремленным вдаль, поразительно напоминает лицо Че Гевары на знаменитом плакате Джима Фицпатрика 1968 года.

Персонаж американского фильма превращается в героя революции? Возможно, это - намек на то, что увлечение американской культурой, являющейся олицетворением мирового капитализма, - протест нового типа?

Венгерский плакат к фильму "Империя наносит ответный удар" (Тибор Хелени)

Правообладатель иллюстрации Tibor Helényi

Постер к следующей части "Звездных войн", которая вышла в Венгрии, также доверили Тибору Хелени.

На этот раз вместо вымышленных существ он сосредотачивается на тщательном изображении Звездного разрушителя (военного космического корабля) и Дарта Вейдера, прорисовывая мельчайшие детали. Довершает композицию двуногий бронированный шагоход-вездеход AT-AT.

Венгерский плакат к "Возвращению джедая" (Тибор Хелени)

Правообладатель иллюстрации Tibor Helényi

Хотя на этом плакате Тибора Хелени снова появляется странное ящероподобное существо, которого не было в фильме, поклонникам звездной саги должен понравиться коллаж, в котором Звезда смерти превращается в глаз Дарта Вейдера.

Работы Хелени имеют узнаваемый оригинальный стиль, который и сегодня привлечет внимание всех, кто интересуется графическим дизайном.

Советский плакат к "Возвращению джедая" (Юрий Боксер и Александр Чанцев)

Правообладатель иллюстрации Yuri Bokser and Alexander Chantsev

Этот постер Боксер и Чанцев создали к третьей части "Звездных войн". Огромная голова безногого Джаббы Хатта в нижней части изображения уравновешивается Звездой Смерти наверху.

Интересно, что именно хотели сказать художники этим плакатом?

Что оружие размером с Луну, которое способно уничтожать целые планеты - это воплощение тоталитарной махины, порождающей коррупцию и преступность космических масштабов? Ее символом выступает криминальный авторитет Джабба Хатт.

Польский плакат к "Возвращению джедая" (Витольд Дыбовский)

Правообладатель иллюстрации Witold Dybowski

Уничтожение шлема Вейдера - это, бесспорно, спойлер развязки "Возвращения джедая".

Но интересно другое - именно такая модель шлема появится в фильме лишь в седьмом эпизоде франшизы "Пробуждение силы"… через 31 год после того, как ее нарисовал польский художник.

Если присмотреться повнимательнее, видно, что колесики и катушки, которые разлетаются во все стороны от удара шлема, - это детали кинокамеры.

Это ли не тонкий намек на то, что "Звездные войны" уничтожили кино в привычном смысле и глобальная киноиндустрия уже никогда не будет такой, как раньше?

Или, возможно, на то, что кинематограф - это вообще сила, сравнимая с Вейдером? Ведь в зависимости от намерений кинопроизводителя, он может или нести добро, или наносить вред.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.