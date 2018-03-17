Как Лара Крофт поглупела и перестала быть символом феминизма

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Алисия Викандер играет роль Лары Крофт в новом фильме по мотивам популярной в 1990-х видеоигры ("Tomb Raider: Лара Крофт" вышел на российские экраны 15 марта). Кинокритик BBC Culture пытается понять, почему новая Лара оказалась настолько глупой и бесцветной.

Вот вам простой тест на сообразительность. Ваш главный заклятый враг перебирается к вам через каньон по шаткой, хлипкой металлической лесенке, которую он перекинул через пропасть. Что вы сделаете для того, чтобы не позволить ему перебраться к вам?

(а) Начнете трясти и без того шатающуюся лестницу, чтобы он свалился в пропасть?

(б) Или сами вспрыгнете на лестницу и тем самым сильно увеличите собственные шансы свалиться в бездонный каньон вместе со своим врагом?

Если ваш ответ (a) - поздравляю, вы умнее, чем Лара Крофт, туповатая и никчемная героиня нового фильма "Tomb Raider: Лара Крофт".

Когда этот персонаж дебютировал в 1996 году в ныне культовой видеоигре, создатели раскручивали Лару Крофт как секс-символ виртуального мира. Рецензенты глаз не могли оторвать от упругих мячиков ее груди, от талии настолько тонкой, что, казалось, она могла носить там наручные часы.

Однако создатели Лары Крофт подчеркивали, что интеллект их героини - еще более впечатляющий, чем ее физические данные.

Правообладатель иллюстрации Kevin Winter/Getty Images Image caption Анджелина Джоли, сыграв Лару Крофт, внесла свой вклад в дело феминизма

К тому времени как Анджелина Джоли сыграла Лару в двух фильмах, в 2001 и 2003 году, скачущую по джунглям и гробницам девушку уже вполне можно было назвать примером для подражания с точки зрения феминисток.

И вот, спустя 14 лет, вы, казалось бы, вправе рассчитывать, что увидите на экране еще более умную и умелую Лару - то, что на роль пригласили Алисию Викандер, оскароносную шведскую актрису, подогревало именно такие ожидания.

Однако несмотря на то, что люди в фильме продолжают твердить, как талантлива Лара, на самом деле она настолько никчемна, что в конце концов вам начинает казаться: все эти похвалы - не более чем сарказм.

В начале фильма мы видим Лару в спортзале в Восточном Лондоне, где она проигрывает поединок по кикбоксингу. Потом она носится на мотоцикле по городу, и все заканчивается тем, что она врезается в полицейский автомобиль.

У нас что - такой переизбыток вызывающих уважение киногероинь в жанре экшн, что необходимо добавить для баланса хоть одну, которая полный ноль во всем?

Но и когда дело доходит до настоящих приключений, она совсем не похожа на Джеймса Бонда - скорее, на катастрофически некомпетентного инспектора Клузо, главного героя серии комедийных фильмов о "розовой пантере".

Приехав в Гонконг, например, она бродит по порту, жалко блея: "Извините, вы говорите по-английски?".

От трех грабителей ее спасает бравый моряк с дробовиком (Дэниэл Ву), который тут же разгадывает код, над которым билась Лара (и это-то ролевая модель для феминисток?)

Да, я понимаю, что в этом фильме Лара - только начинающий расхититель гробниц, и в связи с этим ей можно простить то, что она не такая сверхуверенная в себе крутая засранка, как героиня Джоли.

Правообладатель иллюстрации Dan Kitwood/Getty Images Image caption Лицом разных серий видеоигры Tomb Raider обычно становились физически развитые, спортивные красотки (на снимке бывшая гимнастка Элисон Кэррол, 2008 год)

Понимаю я и то, что характер нынешней Лары Крофт соответствует тому, как она действует в новой серии перезапущенной в 2013-м видеоигры.

Но поистине печально наблюдать за тем, как некогда крутая Лара подчиняется чужим приказам, полагается на помощь других, когда надо спастись, и реагирует на опасность визгом и вскрикиваниями вместо того, чтобы сказать что-нибудь короткое и остроумное (как раньше).

У нас что - такой переизбыток вызывающих уважение киногероинь в жанре экшн, что необходимо было добавить для баланса хоть одну, которая полный ноль во всем, за что бы она ни взялась?

Самое ужасное, что некомпетентность Лары - это ее единственная отличительная черта. А впрочем, нет, я неправ. Викандер выглядит просто шикарно, так что если вам хочется посмотреть на мускулистую юную красотку, бегающую в насквозь промокшей от пота блузке, - новый Tomb Raider стоит ваших денег.

Но характер главной героини проработан не глубже, чем характер поедающего точки Пакмана или синего ежика Соника.

Правообладатель иллюстрации DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Image caption Шведская актриса Алисия Викандер на европейской премьере в Лондоне

Лару, когда она была маленькой, учил стрелять из лука и разгадывать загадки ее отец (Доминик Уэст). Собственно, именно оккультные увлечения отца и память о нем служат вдохновением нынешней, повзрослевшей Ларе - несмотря на то, что большую часть ее детства он пропадал в экспедициях в разных странных местах. По-видимому, никаких других интересов (и отношений) в ее жизни нет.

В начале фильма мы видим мужчину на кухне ресторана, которому она явно нравится, затем - женщину в спортзале, с которой она болтает. Ни тот, ни другая больше в фильме не появляются.

Весь остальной фильм так же непримечателен, как и его главная героиня. Поскольку египетские пирамиды и Ковчег Завета уже много раз задействовались и обыгрывались в других сценариях, авторам "Tomb Raider: Лара Крофт" ничего не остается, кроме как конструировать сюжет вокруг неких "загадочных" Моря Дьявола и Пропасти Душ.

Несмотря на их попытки, история на экране развивается предсказуемо и однообразно. Да, все вертится вокруг отца Лары, пропавшего семь лет назад, когда он отправился на поиски древней могилы японской Императрицы.

Согласно легенде, Императрица та обладала могуществом убивать всякого, кого она касалась, поэтому ее военачальники похоронили свою госпожу на острове, местонахождение которого неизвестно.

Зловещая организация "Орден троицы" хочет откопать Императрицу и овладеть ее волшебной способностью - потому-то отец Лары и старался первым найти эту гробницу.

Единственный по-настоящему удивительный элемент этого фильма - имя и фамилия его режиссера: Роар Утхауг

Сюжет этот до боли напоминает прошлогодний провальный фильм "Мумия" с участием Тома Круза. Но ладно бы только это - он не выдерживает критики, даже если забыть о "Мумии".

В конце концов, если военачальники смертоносной японской Императрицы сумели ее победить 2000 лет назад, какую вообще ценность имеет ее магия в наш век нервно-паралитических веществ и ядерного оружия? "Ордену троицы" было бы куда выгодней инвестировать в сетевые стартапы.

Тем не менее эта высосанная из пальца причина сочтена достаточной для того, чтобы отправить Лару на далекий, заросший джунглями остров, где ее берет в плен карикатурный злодей (Уолтон Гоггинс).

Такая "притянутость-за-уши", "высосанность-из-пальца" характерна для всего фильма. Ни одна из созданных с помощью компьютерной графики захватывающих сцен не захватывает. Ни один из диалогов не заставляет вас рассмеяться. Ни один поворот сюжета не поражает вас. И ни одна из ловушек на пути героини не сравнится с теми, которые в свое время преодолевал Индиана Джонс.

Правообладатель иллюстрации Kevin Winter/Getty Images Image caption На голливудской премьере (слева направо): режиссер Роар Утхауг, Алисия Викандер и Уолтон Гоггинс

Да, сцены, снятые в Лондоне, заслуживают похвалы за то, что показывают современную британскую столицу без "туристического" блеска - сияющие офисы здесь соседствуют с расписанными граффити улочками.

Но с того момента, как Лара причаливает к острову Императрицы, происходящее на экране погружается в палитру грязно-серого, зеленого и коричневого, как будто оператор-постановщик так и не решил для себя, что такое Tomb Raider - блокбастер или камуфляжная куртка.

Серьезный подход Викандер к роли оживляет Лару куда больше, чем это предусмотрено сценарием, однако единственный по-настоящему удивительный элемент этого фильма - имя и фамилия его режиссера: Роар Утхауг.

Впрочем, кинолента не выглядит такой же непостижимой неразберихой, какой были "Расхитители гробниц" с Анджелиной Джоли. Она не настолько ужасна, как прошлогодний фильм "Кредо убийцы", боевик по мотивам другой серии компьютерных игр (в котором, кстати, снимался муж Викандер Майкл Фассбендер).

В целом у Роара Утхауга получился довольно приемлемый для начала новой серии о популярной гробокопательнице фильм. И даже то, что он подозрительно похож на "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", не слишком смущает, все сделано достаточно грамотно.

Этого, конечно, не так много, но о главной героине нельзя сказать и того.

Оценка критика Би-би-си: две звезды из пяти возможных

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.