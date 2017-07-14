Вся правда о жуках-навозниках: они спасают мир

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Да, это правда, жуки-навозники имеют дело с навозом, но они не менее важны для природы, чем, скажем, пчелы. Их образ жизни далек от гламурного, но их мало заботит пиар.

Репутация: Жуки-навозники заняты тем, что катят свои шары (сделанные известно из чего) через африканскую саванну. А еще их почитали древние египтяне.

На самом деле: Эти жуки - вовсе не обязательно жители Африки, они встречаются буквально повсюду - от Южной Америки до Великобритании, от ЮАР до Финляндии, от США до России. И это не один вид жуков, это огромное и разнообразное семейство: в природе насчитывается свыше 600 видов навозников. Большинство из них заняты полезным делом: удобряют почву, уничтожают паразитов и даже играют определенную роль в уменьшении выбросов тепличных газов. Более того, далеко не все они едят навоз!

Правообладатель иллюстрации Jose B. Ruiz/naturepl.com Image caption Невоспетый герой почти невидимого фронта: жук-навозник за делом всей его жизни

В древнем Египте изображения жука-скарабея (скарабеи - из того же семейства навозников, из пластинчатоусых - Прим. переводчика) встречались повсюду - в росписи гробниц, на ювелирных украшениях, стенах храмов, амулетах.

Для древних египтян этот жук своим движением с шариком навоза символизировал движение солнца с востока на запад. Скарабей и сегодня для многих из нас - олицетворение жука-навозника, черный, мощный, упорно катящий вперед свой пахучий шарик.

Однако жуки-навозники очень разнообразны. Как подчеркивает эколог Томас Рослин из Шведского университета сельскохозяйственных наук, "жуков, живущих в навозе, столько же, сколько, например, видов птиц в природе".

Священный скарабей - реально существующее насекомое, но это только вершина айсберга, точнее - горы навоза.

Жуки-навозники бывают большие и маленькие, яркой раскраски и черные, с рогами и без, и живут они как на прохладных лугах, так и в тропических лесах.

Из тысяч видов навозников лишь часть катает знаменитые шарики, и многие вообще не едят навоз. А кое-кто перешел с навоза на кое-что повкуснее.

Правообладатель иллюстрации Pascal Pittorino/naturepl.com Image caption Жук-скарабей (Scarabeus laticollis) катит свой шар

В поисках навоза в саванне жукам порой приходится вступать в тяжелые бои, поскольку конкуренция в этом бизнесе высока.

Некоторые из них предпочитают держаться поближе к обезьянам, чтобы быть всегда наготове и первым перехватить помет, как только он покинет тело хозяина или хозяйки. Тут действует старый принцип - "кто успел, тот и съел".

Как отмечает ученый-эколог Тронд Ларсен, директор международной программы по защите дикой природы Rapid Assessment, часто в тропиках в одном месте можно встретить более 150 разновидностей жуков-навозников, конкурирующих за ограниченное количество навоза.

Неудивительно поэтому, что некоторые из них выработали иные навыки и отошли от традиционной навозной диеты.

Их новая диета тоже может показаться кому-то неудобоваримой, но что поделать. Жуки-навозники - неутомимые мусорщики, не брезгующие ни падалью, ни гнилыми фруктами и грибами, ни мертвыми беспозвоночными, потихоньку, незаметно для человеческого глаза очищающие нашу планету.

Некоторые из них живут на спинах гигантских улиток, питаясь их слизью - ну и заодно пользуясь бесплатным проездом.

Однако наибольший интерес, по мнению ученых, представляют собой те навозники, которые перешли от добывания навоза к охоте на живых существ.

Правообладатель иллюстрации VINCENT MUNIER/naturepl.com Image caption Жукам-навозникам приходится выдерживать жесткую конкуренцию в борьбе за навоз

Ссылки на таких жуков-охотников давно уже встречались в научной литературе. В Бразилии, например, сообщалось о навозниках, которые отрывали головы большим муравьям и катили обезглавленные тушки к себе в подземную нору, как если бы это были шарики навоза.

Но основной жертвой таких жуков все-таки надо считать многоножек. Поскольку Тронду Ларсену были известны сообщения об охоте жуков-навозников на живых многоножек, он решил убедиться в этом сам.

Ларсен собрал для своего опыта несколько перуанских навозников Deltochilum valgum. "Я был поражен тем, что увидел, - рассказывает он с энтузиазмом. - В нападении на многоножку жук-навозник применял четко разработанную стратегию, имеющую разные варианты атаки".

Но, в общем, отрывание головы и здесь оказалось любимым способом.

Природа не вооружила жука-навозника какими-то острыми частями рта или головы - все-таки это не хищник.

Навознику, решившему сменить специальность и стать охотником, приходится импровизировать. Все в итоге сводится к постепенному расчленению тела жертвы.

По мнению Ларсена, эволюционный переход от жизни на падали к охоте на многоножек нельзя назвать каким-то значительным скачком. Ученый считает, что рано или поздно остальные навозники последуют примеру своих предприимчивых собратьев.

Правообладатель иллюстрации Nick Upton/naturepl.com Image caption Два жука-навозника (Gymnopleurus sp.)

С ним согласен Кларк Шольтц, ветеран-энтомолог из Университета Претории в ЮАР. "Взрослые жуки-навозники в строгом смысле слова не едят навоз, - говорит он. - Они питаются мельчайшими частицами эпителия, производимого неважно кем и чем".

Те из них, кто питается падалью или мертвыми беспозвоночными, фильтруют добычу, отсеивая для себя питательные вещества примерно так же, как они поступали бы с навозом.

Но пока основным бизнесом для большинства этих жуков все-таки остается работа с тем же самым навозом. Катят ли они шарики, прячут ли под землю, живут ли внутри навоза - жуки-навозники достигли в этом деле вершин мастерства. Что не удивительно - они занимаются этим со времен динозавров.

И хотя их роль в продвижении солнца по небосводу не доказана, есть много других важных вещей, в которых они незаменимы.

Правообладатель иллюстрации Nature Production/naturepl.com Image caption Личинка жука-навозника в шарике из навоза

"Навозные жуки - важная часть экосистемы, - говорит Бриони Сэндс из Бристольского университета (Великобритания). - По моему мнению, они так же важны, как и пчелы, но поскольку их образ жизни далек от гламурного, мы склонны преуменьшать ценность того, что они делают".

Фекалии - это суровая правда жизни, и без существования эффективно работающей системы очистки наш мир быстро превратился бы в болото из непереработанных нечистот.

Навозные жуки - и есть такая система. Они самыми разными способами перерабатывают навоз, откладывают в него яйца, их личинки питаются им - в общем, круговорот помета в природе поддерживается, но без превращения нашего мира в помойку.

Шольтц предлагает взглянуть на ситуацию в перспективе: "В Южной Африке - 15 миллионов голов скота, и каждое животное производит примерно 12 коровьих лепешек в день. Это около 5500 тонн помета ежедневно. Если бы не жуки-навозники, мы бы уже стояли в помете по колено. А то и по плечи".

Жуки заботятся не только о плодородии пастбищ. Они разносят семена растений, улучшают структуру почвы и снижают степень распространения паразитов, что важно не только для скота, но и для людей.

И эти достоинства жуков-навозников не прошли незамеченными для некоторых ученых-экспериментаторов, которые решили пользоваться их услугами для достижения серьезных перемен в экологии.

Правообладатель иллюстрации Laurent Geslin/naturepl.com Image caption Желтые навозные мухи (Scathophaga stercoraria) питаются коровьим пометом

Наиболее поразительный пример вмешательства этих жуков в порядок дел - австралийская история. В 1960-х стране грозило настоящее бедствие от завезенного сюда в больших количествах скота.

Местные жуки-навозники не справлялись с коровьими лепешками, поскольку привыкли к сухому, твердому навозу, остающемуся от сумчатых животных.

Пастбища были сплошь покрыты коровьим пометом, над которым роились устрашающие тучи мух - картина была апокалиптическая.

И тогда австралийское государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO) пошло на смелый шаг - оно разработало "Австралийский проект по использованию жуков-навозников" (Australian Dung Beetle Project).

На протяжении 20 лет ученые завезли в страну 53 вида жуков-навозников со всех концов мира. Иностранцы сумели остановить наступление навоза, что среди прочего привело к снижению на 90% количества мух (этим особенно были довольны хозяева открытых кафе).

Успех проекта был настолько велик, что услугами жуков-навозников пользовались потом не раз - как в Австралии, так и в Новой Зеландии. И, думается, их вмешательство еще понадобится в других уголках планеты.

Правообладатель иллюстрации Tony Phelps/naturepl.com Image caption Еще один представитель подсемейства скарабеев (Scarabaeus rugosus) занят традиционным для себя делом

Как видим, список достоинств этих насекомых довольно внушителен - добавьте сюда еще способность снижать выбросы парниковых газов, свидетельства чего обнаружены Томасом Рослином и его коллегами.

"Можно сказать, что эффект от их работы довольно значительный, - говорит Рослин. - Для каждой коровьей лепешки, населенной жуками, - это примерно 40-процентное снижение выделения метана в атмосферу".

"Туннели, которые прокладывают жуки-навозники, служат своего рода вентиляционными шахтами, через которые в навоз доставляется кислород. Микробы, производящие метан, не любят кислород, это смещает баланс в пользу других микробов".

Конечно, на фоне огромного объема выбросов парниковых газов всей цепочки продовольственного снабжения вклад жуков выглядит довольно мелким, отмечает Рослин. Тем не менее эта строчка в резюме навозников подчеркивает их разносторонность и общую важность для происходящего на нашей планете.

В Финляндии, где Рослин проводил исследования, жуки-навозники - крошечные создания, особенно если сравнивать их с африканскими гигантами размером с мелкую мышь. Но и здесь они играют свою роль, воплощая то, о чем в свое время написал биолог Эдвард О. Уилсон в статье о важности сохранения беспозвоночных: "эти малютки управляют миром".

"Не забывайте, жуки-навозники - это не только те, которых можно встретить в африканской саванне с шарами слоновьего помета, - подчеркивает Бриони Сэндс. - Они здесь, на пороге нашего дома, и они достойны нашей заботы и нашего уважения".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Earth.